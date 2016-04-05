Додано: Вів 19 гру, 2023 12:35

200+ компаній виробників бпла, але так і не спромоглися відмінити мито на ввезення компонентів та батарей для бпла. Навіть люди з оборонпрома батареї не можуть ввезти спокійно без мита, а вигадують якісь схеми, або стеки для дронів, у нас декілька виробників, які пропонують гірші параметри та ціну ніж це буде з доставкою з Китаю, і доведеного стека щоб він працював разом також немає, про мотори, відео та камери взагалі мова не йде...Батареї з Нідерландів йдуть просто потоком з інтервалом в один-два тижні по 149.99 евро, а це всього лиш на 4 дрони в зимовому варіанті. Стек це 50-60 доларів, за раз можна не більше трьох щоб не попасти на мито... партія в 1000 штук коштує 35 доларів, але буде мито, затримки тижнями на розмитнення, хабарі щоб пропустили і все таке. Це з реального життя. Чому влада нічого для спрощення не робить, не зрозуміло.Нічні дрони у нас це унікальні штучні вироби за рахунок ціни, у орків вже ні.Марафон він такий марафон...І, флер, перечитайте уважно ось це, може трохи очі розкриються на реальний стан справ у галузі бпла.