|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 гру, 2023 14:57
Diman
,
за вашим же посиланням - цілей досяглди 10 з 17 дронів.
Це більш ніж гарний результат, враховуючи що аеродром добре прикритий обʼєкт.
Якщо у вас викликає сумнів, що 10 дронів пошкодили більш ніж 10 ЛА, то під час перебування в ряд таке можливо.
Хоча хотілося б документальних підтверджень, звичайно. Бо навіть списання одного СУ-34 було б відмінним результатом, а тут 2 в утіль, і ще кілька в ремонт..
позавчера задавал вопрос Hotab"у как быть в условиях. когда наша экономика явно уступает вражеской и оборонные расходы у нас даже сегодня при западной п
Питання взагалі незрозуміле. Що значить «Как быть»? Куди «быть»?
Воювати. Це не математика в чистому вигляді: А більше Б, тому Б менше А. І без варіантів. Ми завжди були слабші і фінансово, і по воєнній промислової. І що? Здаватись з першого дня?
Я ж наче приводив приклад 3 гопників.. Треба прогнути спинку, чи що?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10413
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 19 гру, 2023 15:06
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
,
Потому что не нужно "200+ компаній виробників бпла", которые делают по несколько штук в месяц. Нужно 1-2-3 компании, но с большими объёмами. Такие компании имели бы выходы на самый верх и имели бы влияние, чтобы заставить "верха" решить эти вопросы, о которых Вы пишете.
На жаль це так не працює, 1-2-3 компанії у нас відразу стануть монополістами з відповідною ціною і якістю, і ще треба враховувати що на сконцентровані виробництва, стовідсотково прилетить.
Ми оцінюємо якість збірки та компоненти, і те що йде з масового... воно дорожче і з гіршими параметрами по компонентам, маржа у порівнянні з начинкою іноді досягає 100-200%.
Треба відкрити ринок нульовим митом, і тоді у нас буде дронів у десятки разів більше, з меншою ціною і кращою якістю.
І, що цікаво, люди хочуть збирати дрони, і, безкоштовно, опитування показало що доволі багато людей (більше >60% які прийняли участь у опитуванні) поза основною роботою можуть і хочуть збирати по 5-10-20-30-50 дронів в місяць і, це тисячі людей, від держави треба треба тільки комплектуючі, та команди приймання та налаштування, і не кошмарити прокураторую, кру, дбр сбу, податковою, але це майже фантастика.
А у нас уже есть "масове виробництво"? Щось не чув. О российском слышал.
При 1 производителе согласен насчёт монополиста. При 3-4 уже вряд ли.
И с какой радости государство должно брать на себя функции снабженца для частного производства, да ещё для 200+ производителей? Нет уж, нигде и никогда государство снабжением частных предприятий не занималось, взялись - делайте, но сами. Нульове мито - это оно сделать может. С большими рисками использования этого в противозаконных целях. Помните историю с нульовим митом на автомобили в начале войны?
Возможно, разница в цене как раз и объясняется (хотя бы отчасти) тем, что вы привозите по 3 узла без пошлины, а крупные производители заказывают бОльшие партии и, соответственно, платят таможне?
Насчёт "прилетит" такой риск, конечно, есть. Но, во-первых, не обязательно концентрировать всё производство в одном месте, во-вторых, можно размещать производство под землёй. В-третьих, иногда приходится идти и на риск - при всём желании изготавливать миномёты или снаряды в гаражах не выйдет. А так, простите, напоминает китайский "Большой скачок" с выплавкой металла в каждом сельском дворе.
Пожалуйста, не обижайтесь, глубоко уважаю Вашу работу, но, к сожалению, это, на мой взгляд, не решит проблему._hunter
кроме вот этой вот коррупционной составляющей -- "решить вопросы" никаких преимуществ (в плане скорости/качества/стоимости) у "фабрики" перед кучкой "артелей" нет -- при текущей методе отверточной сборки
Это не "коррупционная составляющая", а лоббирование. Просто у крупного производителя, естественно, влияния больше. С ним и разговаривают иначе.
И есть преимущества и другого плана. Как у любой "фабрики" перед кучкой "артелей".
Надеюсь в 21 веке эти преимущества перечислять не надо - это и механизация/автоматизация производства, и лучшая организация труда (например, разделение операций, а не полная сборка одним человеком) и возможности наращивания объёмов. И даже возможности ухода от отверточной сборки простейших дронов к их совершенствованию. Насколько читал, иранские дроны в РФ уже усовершенствовали, а не выпускают, как есть. А для этого нужны инженеры, и, скорее всего, не один, а коллектив.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26900
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 19 гру, 2023 15:26
Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") вважає, що війна в Україні буде тривати довго, тому він закликав усіх, хто не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових.
Джерело: Прокопенко у Facebook
Пряма мова: "Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни — активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.
Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках — зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років.
Ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни.
Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу".
-----------------------------------------------------------------
На УП ухилянти аж жовчю почали плюватися на Редіса, цікаво що тут вони скажуть?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2387
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 гру, 2023 15:29
Hotab написав:Diman
,
за вашим же посиланням - цілей досяглди 10 з 17 дронів.
Це більш ніж гарний результат, враховуючи що аеродром добре прикритий обʼєкт.
Якщо у вас викликає сумнів, що 10 дронів пошкодили більш ніж 10 ЛА, то під час перебування в ряд таке можливо.
Хоча хотілося б документальних підтверджень, звичайно. Бо навіть списання одного СУ-34 було б відмінним результатом, а тут 2 в утіль, і ще кілька в ремонт...
Согласен, хотелось бы пусть не документального, но хотя бы более авторитетного подтверждения. Понимаю, что с документальным сложно. Если это правда, то результат не просто хороший, а суперотличный.
позавчера задавал вопрос Hotab"у как быть в условиях. когда наша экономика явно уступает вражеской и оборонные расходы у нас даже сегодня при западной помощи
Питання взагалі незрозуміле. Що значить «Как быть»? Куди «быть»?
Воювати. Це не математика в чистому вигляді: А більше Б, тому Б менше А. І без варіантів. Ми завжди були слабші і фінансово, і по воєнній промислової. І що? Здаватись з першого дня?
Я ж наче приводив приклад 3 гопників. Треба прогнути спинку, чи що?
Ответ военного.
Не знаю, что не понятно. Воевать надо.
Вопрос, как воевать? Как и чем компенсировать преимущество врага в экономике?fox767676
предлагает "оборону існуючої території", т.е. практически возврат к тактике АТО - "стоим на месте". Фактически замораживание конфликта. Правда, не уверен, что в таком варианте будет "умовних 100 млрд західної військової допомоги". Но это какое-то решение - оборона легче наступления. И по финансам, и по потерям людей и техники.
Мне лично такое решение не очень нравится. Разве что как временное для накопления сил. Но это только при жёстких гарантиях западной помощи "для накопления сил".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26900
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|143595
|
|
|6076
|530457
|
|
|1
|13863
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|