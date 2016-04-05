Додано: Вів 19 гру, 2023 15:26

Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") вважає, що війна в Україні буде тривати довго, тому він закликав усіх, хто не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових.



Джерело: Прокопенко у Facebook



Пряма мова: "Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни — активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.



Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках — зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років.



Ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни.



Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу".

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На УП ухилянти аж жовчю почали плюватися на Редіса, цікаво що тут вони скажуть?