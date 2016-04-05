unicdima написав:На УП ухилянти аж жовчю почали плюватися на Редіса, цікаво що тут вони скажуть?
Питання не у тривалості бойових дій, питання в їх інтенсивності. Якщо вже об'єктивно не вийде деокупація військовим шляхом, то не треба морочити голову собі, партнерам і власному народу, міфічним контрнаступом, і досягати режиму припинення вогню, максимально до нього наближатись.
...і постачання безпілотників різних типів "Проведення спеціальної військової операції виявило і проблеми. Так, потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказівки і контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання, не тільки в зоні спецоперації, а й на глобальному рівні", - сказав Путін.
За словами Путіна, росіянам треба серйозно збільшити випуск і постачання високоточних снарядів, безпілотників різних типів. "Знаю, що зміни відбуваються, вони відбуваються досить швидко, я ще про це скажу. Але все-таки потрібно над цим працювати, потрібно закріплювати цю тенденцію. Потребує вдосконалення і робота ППО", - заявив президент країни-агресора.
"Навіть маленькі, здавалося б, нешкідливі дрони завдають шкоди, це не можна пропускати", - сказав диктатор. Цензор
unicdima написав:Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") вважає, що війна в Україні буде тривати довго, тому він закликав усіх, хто не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових. ........... Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу". ----------------------------------------------------------------- На УП ухилянти аж жовчю почали плюватися на Редіса, цікаво що тут вони скажуть?
Плеваться желчью тут не с чего. Для военного это единственно возможный и правильный ответ в сегодняшней ситуации. Для государства... Тут часто приводят в пример Израиль, который всю свою историю существует во враждебном окружении. Но Израиль живёт в условиях постоянной угрозы войны, а не постоянной войны. Многолетнюю войну выдерживал Вьетнам, но не на своей территории. Сев. Вьетнам "только" бомбили, и то не постоянно. Выдерживал Афганистан. Но там была партизанская война в горах, где легко спрятаться и попробуй найди противника. К тому же никакой промышленности и крайне низкий уровень жизни. Их война фактически не разрушала повседневную жизнь людей. Много лет война в Сирии. Но там совсем другая ситуация. И результаты для страны удручающие. Только беженцев под 7 млн. из 16 млн. населения. Чуть ли не половина.
unicdima написав:Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") вважає, що війна в Україні буде тривати довго, тому він закликав усіх, хто не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових.
Джерело: Прокопенко у Facebook
Пряма мова: "Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни — активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.
Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках — зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років.
Ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни.
Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу". ----------------------------------------------------------------- На УП ухилянти аж жовчю почали плюватися на Редіса, цікаво що тут вони скажуть?
Хто ж вони, міфічні ухилянти? Це питання навіть складніше за біном Ньютона
whois2010 написав:...... Ми не в тому стані, щоб обирати "подобається/не подобається". Захід "втомився", а свого за два роки нічого не зробили. Тож залишається на наступні роки лише бетонувати в декілька рядів кордон і закладати на кілометри вглиб країни мінні поля. А після цього сподіватися, що влада припинить будівництво стадионів та музеїв голодомору і почне виробництво своїх ракет, снарядів, дронів та ін. Бо ж можуть розслабитися - війни вже нема - і закатати всі кошти в асфальт від Київа до Луцька. Ну, або інший варіант на малюнку .........
А я и не предлагаю выбирать по принципу "подобається/не подобається". Просто хочу услышать, есть ли другие варианты, кроме предложенного fox767676. Да и до него такое предлагалось - фактически Bobua предлагает то же самое. И если не будет существенной помощи Запада, то, в общем, не так уж важно, куда потратит деньги государство на стадионы и дороги или на снаряды. Их всё равно будет крайне мало.
lapay написав:Питання не у тривалості бойових дій, питання в їх інтенсивності. Якщо вже об'єктивно не вийде деокупація військовим шляхом, то не треба морочити голову собі, партнерам і власному народу, міфічним контрнаступом, і досягати режиму припинення вогню, максимально до нього наближатись.
Таке рішення буде прийняте суспільством досить неоднозначно. Для багатьох, це буде програш на цьому етапі, або взагалі. Потрібна неабияка мужність, щоб взяти на себе таку відповідальність та похоронити своє політичне майбутнє. А заразом політичне майбутне (можливо) Байдена та ще низки макронів. І водночас показати людожерам всього світу, що ось, Америка та НАТО слабкі, можете робити тепер що завгодно.
fox767676 написав:.............. без 100 мільярдів навіть оборони не вийде, бо так і не адаптували економіку до війни. Якщо виправимось в наступному році і розпорядимось правильно цими 100 млрд, то будемо готовими до можливого різького зменшення фінансування з з боку США у 2025. .......
Не слышал о 100 млрд. на 2024. Эти деньги рассчитаны, насколько понимаю, не несколько лет.
lapay написав:Питання не у тривалості бойових дій, питання в їх інтенсивності. Якщо вже об'єктивно не вийде деокупація військовим шляхом, то не треба морочити голову собі, партнерам і власному народу, міфічним контрнаступом, і досягати режиму припинення вогню, максимально до нього наближатись.
Таке рішення буде прийняте суспільством досить неоднозначно. Для багатьох, це буде програш на цьому етапі, або взагалі. Потрібна неабияка мужність, щоб взяти на себе таку відповідальність та похоронити своє політичне майбутнє. А заразом політичне майбутне (можливо) Байдена та ще низки макронів. І водночас показати людожерам всього світу, що ось, Америка та НАТО слабкі, можете робити тепер що завгодно.
почитайте (у вікіпедії) визначення капітуляції та програшу (капітуляція - не програш)
whois2010 написав:...і постачання безпілотників різних типів "Проведення спеціальної військової операції виявило і проблеми. Так, потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказівки і контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання, не тільки в зоні спецоперації, а й на глобальному рівні", - сказав Путін.
За словами Путіна, росіянам треба серйозно збільшити випуск і постачання високоточних снарядів, безпілотників різних типів. "Знаю, що зміни відбуваються, вони відбуваються досить швидко, я ще про це скажу. Але все-таки потрібно над цим працювати, потрібно закріплювати цю тенденцію. Потребує вдосконалення і робота ППО", - заявив президент країни-агресора.
"Навіть маленькі, здавалося б, нешкідливі дрони завдають шкоди, це не можна пропускати", - сказав диктатор. Цензор
А _hunter предлагает соревноваться с этим "гаражным производством".