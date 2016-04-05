RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 59335934593559365937>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:На УП ухилянти аж жовчю почали плюватися на Редіса, цікаво що тут вони скажуть?

Питання не у тривалості бойових дій, питання в їх інтенсивності.
Якщо вже об'єктивно не вийде деокупація військовим шляхом, то не треба морочити голову собі, партнерам і власному народу, міфічним контрнаступом, і досягати режиму припинення вогню, максимально до нього наближатись.
lapay
 
Повідомлень: 13634
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:01

̶З̶е̶л̶е̶н̶с̶ь̶к̶и̶й̶ Путін дав завдання збільшити випуск .

...і постачання безпілотників різних типів
"Проведення спеціальної військової операції виявило і проблеми. Так, потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказівки і контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання, не тільки в зоні спецоперації, а й на глобальному рівні", - сказав Путін.

За словами Путіна, росіянам треба серйозно збільшити випуск і постачання високоточних снарядів, безпілотників різних типів. "Знаю, що зміни відбуваються, вони відбуваються досить швидко, я ще про це скажу. Але все-таки потрібно над цим працювати, потрібно закріплювати цю тенденцію. Потребує вдосконалення і робота ППО", - заявив президент країни-агресора.

"Навіть маленькі, здавалося б, нешкідливі дрони завдають шкоди, це не можна пропускати", - сказав диктатор.
Цензор
whois2010
 
Повідомлень: 212
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:03

  ЛАД написав:
  unicdima написав:Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") вважає, що війна в Україні буде тривати довго, тому він закликав усіх, хто не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових.
...........
Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу".
-----------------------------------------------------------------
На УП ухилянти аж жовчю почали плюватися на Редіса, цікаво що тут вони скажуть?

Плеваться желчью тут не с чего.
Для военного это единственно возможный и правильный ответ в сегодняшней ситуации.
Для государства...
Тут часто приводят в пример Израиль, который всю свою историю существует во враждебном окружении. Но Израиль живёт в условиях постоянной угрозы войны, а не постоянной войны.
Многолетнюю войну выдерживал Вьетнам, но не на своей территории. Сев. Вьетнам "только" бомбили, и то не постоянно.
Выдерживал Афганистан. Но там была партизанская война в горах, где легко спрятаться и попробуй найди противника. К тому же никакой промышленности и крайне низкий уровень жизни. Их война фактически не разрушала повседневную жизнь людей.
Много лет война в Сирии. Но там совсем другая ситуация. И результаты для страны удручающие. Только беженцев под 7 млн. из 16 млн. населения. Чуть ли не половина.

Парагвай до останнього парагвайця.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33580
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:03

  unicdima написав:Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") вважає, що війна в Україні буде тривати довго, тому він закликав усіх, хто не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових.

Джерело: Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни — активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.

Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутись до наших родин. Але ми впевнені у тому, що скільки б не тривала війна, поруч із нами надійні побратими, в наших серцях любов до Батьківщини, а в руках — зброя. І все це не дозволить нам відступити: ані сьогодні, ані через рік або десять років.

Ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни.

Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу".
-----------------------------------------------------------------
На УП ухилянти аж жовчю почали плюватися на Редіса, цікаво що тут вони скажуть?


Хто ж вони, міфічні ухилянти? Це питання навіть складніше за біном Ньютона
adeges
 
Повідомлень: 4469
З нами з: 14.03.06
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:04

  whois2010 написав:......
Ми не в тому стані, щоб обирати "подобається/не подобається". Захід "втомився", а свого за два роки нічого не зробили. Тож залишається на наступні роки лише бетонувати в декілька рядів кордон і закладати на кілометри вглиб країни мінні поля. А після цього сподіватися, що влада припинить будівництво стадионів та музеїв голодомору і почне виробництво своїх ракет, снарядів, дронів та ін. Бо ж можуть розслабитися - війни вже нема - і закатати всі кошти в асфальт від Київа до Луцька.
Ну, або інший варіант на малюнку
.........

А я и не предлагаю выбирать по принципу "подобається/не подобається".
Просто хочу услышать, есть ли другие варианты, кроме предложенного fox767676. Да и до него такое предлагалось - фактически Bobua предлагает то же самое.
И если не будет существенной помощи Запада, то, в общем, не так уж важно, куда потратит деньги государство на стадионы и дороги или на снаряды. Их всё равно будет крайне мало.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26909
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:06

  lapay написав:Питання не у тривалості бойових дій, питання в їх інтенсивності.
Якщо вже об'єктивно не вийде деокупація військовим шляхом, то не треба морочити голову собі, партнерам і власному народу, міфічним контрнаступом, і досягати режиму припинення вогню, максимально до нього наближатись.

Таке рішення буде прийняте суспільством досить неоднозначно. Для багатьох, це буде програш на цьому етапі, або взагалі. Потрібна неабияка мужність, щоб взяти на себе таку відповідальність та похоронити своє політичне майбутнє. А заразом політичне майбутне (можливо) Байдена та ще низки макронів. І водночас показати людожерам всього світу, що ось, Америка та НАТО слабкі, можете робити тепер що завгодно.
whois2010
 
Повідомлень: 212
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:07

  fox767676 написав:..............
без 100 мільярдів навіть оборони не вийде, бо так і не адаптували економіку до війни.
Якщо виправимось в наступному році і розпорядимось правильно цими 100 млрд, то будемо готовими до можливого різького зменшення фінансування з з боку США у 2025.
.......

Не слышал о 100 млрд. на 2024. Эти деньги рассчитаны, насколько понимаю, не несколько лет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26909
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:10

  whois2010 написав:
  lapay написав:Питання не у тривалості бойових дій, питання в їх інтенсивності.
Якщо вже об'єктивно не вийде деокупація військовим шляхом, то не треба морочити голову собі, партнерам і власному народу, міфічним контрнаступом, і досягати режиму припинення вогню, максимально до нього наближатись.

Таке рішення буде прийняте суспільством досить неоднозначно. Для багатьох, це буде програш на цьому етапі, або взагалі. Потрібна неабияка мужність, щоб взяти на себе таку відповідальність та похоронити своє політичне майбутнє. А заразом політичне майбутне (можливо) Байдена та ще низки макронів. І водночас показати людожерам всього світу, що ось, Америка та НАТО слабкі, можете робити тепер що завгодно.

почитайте (у вікіпедії) визначення капітуляції та програшу (капітуляція - не програш)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33580
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:10

_hunter
Вы о луддитах не слышали? :)
Я думал, что это осталось в далёком прошлом.

P.s. И да - лоббирование и коррупция это, в принципе, разные вещи. Хотя могут и пересекаться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 гру, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26909
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:13

  whois2010 написав:...і постачання безпілотників різних типів
"Проведення спеціальної військової операції виявило і проблеми. Так, потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказівки і контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання, не тільки в зоні спецоперації, а й на глобальному рівні", - сказав Путін.

За словами Путіна, росіянам треба серйозно збільшити випуск і постачання високоточних снарядів, безпілотників різних типів. "Знаю, що зміни відбуваються, вони відбуваються досить швидко, я ще про це скажу. Але все-таки потрібно над цим працювати, потрібно закріплювати цю тенденцію. Потребує вдосконалення і робота ППО", - заявив президент країни-агресора.

"Навіть маленькі, здавалося б, нешкідливі дрони завдають шкоди, це не можна пропускати", - сказав диктатор.
Цензор

А _hunter предлагает соревноваться с этим "гаражным производством".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26909
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 59335934593559365937>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 143615
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 530481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13870
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5547)
19.12.2023 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.