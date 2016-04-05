Додано: Вів 19 гру, 2023 16:32

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16 грудня, у різних куточках України працівники Територіальних центрів комплектації знову виконували рейди у незвичних місцях .

Цього разу вони перевіряли документи та вручали повістки у торгово-розважальних центрах, ресторанах і навіть у міських маршрутках.

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Хоч щось...





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Особливо активно це відбувалося в Одесі та Миколаєві. У Львові та Тернополі військовослужбовці також проводили роз'яснювальну роботу та розповідали перехожим про переваги служби за контрактом.

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22міс, трясця... а у них “роз`яс.робота...”





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В Києві працівники ТЦК завітали до елітних ресторанів та кальянних клубів. Користувачі соцмереж вже жартують про те, що це "рейд вихідного дня".

Нагадаємо, що для того, щоб уникнути проблем, військовозобов'язаним слід добровільно прийти у ТЦК для уточнення своїх даних. Це необхідно в першу чергу для того, щоб командування Збройних сил України бачили об'єктивну ситуацію і те, на яку кількість людей вони можуть розраховувати.

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Хто там питав, “ху із ухилянти”?

От -- всі хто “неуточнив”. Цікаво, коли у них будуть “проблеми”??



А якщо неформально... ухилянти -- то всі ті, хто міг би воювати, сидіти на блокпосту і т.д. -- але цього не роблять...

Особливо погані ті люди, що мають підстави для звільнення із ЗСУ (3є дітей і т.п.), але не пішли в них хоч би на кілька місяців. Кілька місяців -- і вже совість була би чиста (більш-менш). У нас такі були. Хтось зміг 4міс, хтось і всі 20міс. Але таки змогли...

Чи коли совісті взагалі нема, то її і чистити не треба? Ого як зручно...