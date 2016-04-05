ЛАД, що ви хочете почути? Який вам «атвєт ваєнного « треба? Що, більша економіка - це обовʼязково гарантія перемоги? Треба здаватись, бо ми менша економіка? Вам «интернетзависимый виталик» тм наводив цифри по Авдіївці. По техніці співвідношення втрат 1:10 на користь України. Треба далі збільшувати виробництво, залучати більше коштів від хитродупих «бізнесменів» 200- гривенних. Упоротих, які не бажають фінансувати війну - в бусик і в окоп.
fox767676 написав:.............. без 100 мільярдів навіть оборони не вийде, бо так і не адаптували економіку до війни. Якщо виправимось в наступному році і розпорядимось правильно цими 100 млрд, то будемо готовими до можливого різького зменшення фінансування з з боку США у 2025. .......
Не слышал о 100 млрд. на 2024. Эти деньги рассчитаны, насколько понимаю, не несколько лет.
Нема принципової різниці. 61.5 млрд то ймовірно останній великий пакет допомоги від США. Допомоги від Європи достатньо тільки для оборони і тільки при умові ефективного функціонування України, до якого дуже далеко
ЛАД написав:_hunter Вы о луддитах не слышали? Я думал, что это осталось в далёком прошлом.
Вы очень сильно передергиваете... Нет, я не спорю, что вы читаете правильные страницы из правильной методички. Проблема в том, что читать вы начали примерно с середины Да: фабрика (при прочих равных) _может быть_ эффективние кучки артелей. Но проблема в том, что артели УЖЕ ЕСТЬ, а фабрика -- даже не предвидится. Именно поэтому спор особого смысла не имеет...
ЛАД написав:_hunter Вы о луддитах не слышали? Я думал, что это осталось в далёком прошлом.
Вы очень сильно передергиваете... Нет, я не спорю, что вы читаете правильные страницы из правильной методички. Проблема в том, что читать вы начали примерно с середины Да: фабрика (при прочих равных) _может быть_ эффективние кучки артелей. Но проблема в том, что артели УЖЕ ЕСТЬ, а фабрика -- даже не предвидится. Именно поэтому спор особого смысла не имеет...
Дєвочкі, в Україні було і є біля семи "фабрик" БПЛА, яких ще фабрик вам не вистачає? 200+ "артелей" працюють на що, на держзамовлення? мають стабільне фінансування?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 гру, 2023 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:ЛАД, що ви хочете почути? Який вам «атвєт ваєнного « треба? Що, більша економіка - це обовʼязково гарантія перемоги? Треба здаватись, бо ми менша економіка? Вам «интернетзависимый виталик» тм наводив цифри по Авдіївці. По техніці співвідношення втрат 1:10 на користь України. Треба далі збільшувати виробництво, залучати більше коштів від хитродупих «бізнесменів» 200- гривенних. Упоротих, які не бажають фінансувати війну - в бусик і в окоп.
" Кривляться («атвєт ваєнного «) не обязательно. "цифри по Авдіївці"... По Морозовску Вы хотите "документального подтверждения". А этим цифрам Вы сходу верите? По таким цифрам мы росс. армию уже. наверно, 2 раза уничтожили. "далі збільшувати виробництво" - не смешно. Объёмы нашего виробництва даже не близко лежат с необходимыми. От того, что "упоротых" "в бусик і в окоп" ситуация принципиально не изменится. Это облегчит жизнь Бобюа и Успиху, но не изменит ситуацию с вооружением. Гарантии чего бы то ни было даёт только Господь Бог. И то не очень. А вот, что делать, чтобы склонить ситуацию в свою пользу и как это сделать, решает человек. Просто биться головой в стенку - можно только разбить голову.
whois2010 написав:Таке рішення буде прийняте суспільством досить неоднозначно. Для багатьох, це буде програш на цьому етапі, або взагалі. Потрібна неабияка мужність, щоб взяти на себе таку відповідальність та похоронити своє політичне майбутнє. А заразом політичне майбутне (можливо) Байдена та ще низки макронів. І водночас показати людожерам всього світу, що ось, Америка та НАТО слабкі, можете робити тепер що завгодно.
Зеленський політичний труп при любих варіантах, слідом за його політичною партією. Тривала безрезультатна війна так само з'їсть (вже з'їдає) політичний рейтинг, як і відмова від деокупаіії військовим шляхом. Тільки при Байдені замороження війни буде зі значно меншими територіальними втратами, ніж це буде при Трампові, який її зробить по найгіршому для нас сценарію. Байден чудово знає, в кого скільки зброї, і скільки може отримати Україна. Замороження конфлікту дасть йому голоси трампістів. В будь-якому випадку нам треба думати про Україну, про те, що треба зробити сьогодні, щоб не стало гірше завтра.
Hotab написав:ЛАД, що ви хочете почути? Який вам «атвєт ваєнного « треба? Що, більша економіка - це обовʼязково гарантія перемоги? Треба здаватись, бо ми менша економіка? Вам «интернетзависимый виталик» тм наводив цифри по Авдіївці. По техніці співвідношення втрат 1:10 на користь України. Треба далі збільшувати виробництво, залучати більше коштів від хитродупих «бізнесменів» 200- гривенних. Упоротих, які не бажають фінансувати війну - в бусик і в окоп.
" Кривляться («атвєт ваєнного «) не обязательно. "цифри по Авдіївці"... По Морозовску Вы хотите "документального подтверждения". А этим цифрам Вы сходу верите? По таким цифрам мы росс. армию уже. наверно, 2 раза уничтожили. "далі збільшувати виробництво" - не смешно. Объёмы нашего виробництва даже не близко лежат с необходимыми. От того, что "упоротых" "в бусик і в окоп" ситуация принципиально не изменится. Это облегчит жизнь Бобюа и Успиху, но не изменит ситуацию с вооружением. Гарантии чего бы то ни было даёт только Господь Бог. И то не очень. А вот, что делать, чтобы склонить ситуацию в свою пользу и как это сделать, решает человек. Просто биться головой в стенку - можно только разбить голову.
більшість живе одним днем, і в них горизонт щоденних проблем: "знайти післязавтра (а може і саме розсмочеться) затичку в дирку яка утворилася позавчора"
“ 16 грудня, у різних куточках України працівники Територіальних центрів комплектації знову виконували рейди у незвичних місцях . Цього разу вони перевіряли документи та вручали повістки у торгово-розважальних центрах, ресторанах і навіть у міських маршрутках. ” Хоч щось...
“ Особливо активно це відбувалося в Одесі та Миколаєві. У Львові та Тернополі військовослужбовці також проводили роз'яснювальну роботу та розповідали перехожим про переваги служби за контрактом. ” 22міс, трясця... а у них “роз`яс.робота...”
“ В Києві працівники ТЦК завітали до елітних ресторанів та кальянних клубів. Користувачі соцмереж вже жартують про те, що це "рейд вихідного дня". Нагадаємо, що для того, щоб уникнути проблем, військовозобов'язаним слід добровільно прийти у ТЦК для уточнення своїх даних. Це необхідно в першу чергу для того, щоб командування Збройних сил України бачили об'єктивну ситуацію і те, на яку кількість людей вони можуть розраховувати. ” Хто там питав, “ху із ухилянти”? От -- всі хто “неуточнив”. Цікаво, коли у них будуть “проблеми”??
А якщо неформально... ухилянти -- то всі ті, хто міг би воювати, сидіти на блокпосту і т.д. -- але цього не роблять... Особливо погані ті люди, що мають підстави для звільнення із ЗСУ (3є дітей і т.п.), але не пішли в них хоч би на кілька місяців. Кілька місяців -- і вже совість була би чиста (більш-менш). У нас такі були. Хтось зміг 4міс, хтось і всі 20міс. Але таки змогли... Чи коли совісті взагалі нема, то її і чистити не треба? Ого як зручно...
whois2010 написав:...і постачання безпілотників різних типів "Проведення спеціальної військової операції виявило і проблеми. Так, потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказівки і контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання, не тільки в зоні спецоперації, а й на глобальному рівні", - сказав Путін.
За словами Путіна, росіянам треба серйозно збільшити випуск і постачання високоточних снарядів, безпілотників різних типів. "Знаю, що зміни відбуваються, вони відбуваються досить швидко, я ще про це скажу. Але все-таки потрібно над цим працювати, потрібно закріплювати цю тенденцію. Потребує вдосконалення і робота ППО", - заявив президент країни-агресора.
"Навіть маленькі, здавалося б, нешкідливі дрони завдають шкоди, це не можна пропускати", - сказав диктатор. Цензор
А _hunter предлагает соревноваться с этим "гаражным производством".
Я на всякий случай третий раз повторю: это "гаражное производство" -- все, что есть. Точка. И соревноваться я предлагаю всеми _доступными_ методами.
whois2010 написав:Таке рішення буде прийняте суспільством досить неоднозначно. Для багатьох, це буде програш на цьому етапі, або взагалі. Потрібна неабияка мужність, щоб взяти на себе таку відповідальність та похоронити своє політичне майбутнє. А заразом політичне майбутне (можливо) Байдена та ще низки макронів. І водночас показати людожерам всього світу, що ось, Америка та НАТО слабкі, можете робити тепер що завгодно.
Зеленський політичний труп при любих варіантах, слідом за його політичною партією. Тривала безрезультатна війна так само з'їсть (вже з'їдає) політичний рейтинг, як і відмова від деокупаіії військовим шляхом. Тільки при Байдені замороження війни буде зі значно меншими територіальними втратами, ніж це буде при Трампові, який її зробить по найгіршому для нас сценарію. Байден чудово знає, в кого скільки зброї, і скільки може отримати Україна. Замороження конфлікту дасть йому голоси трампістів. В будь-якому випадку нам треба думати про Україну, про те, що треба зробити сьогодні, щоб не стало гірше завтра.
"Зеленський політичний труп при любих варіантах" не обязательно. Точнее, не при любых. Судьба байденов и прочих макронов меня интересует даже не в 10 очередь. Америка и НАТО свою слабость уже показали. Что будет при Трампе - я бы так однозначно не утверждал. "В будь-якому випадку нам треба думати про Україну, про те, що треба зробити сьогодні, щоб не стало гірше завтра", - с этим согласен полностью.