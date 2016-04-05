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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 гру, 2023 16:47
ЛАД написав:
Просто биться головой в стенку - можно только разбить голову.
можно вас спросить, зачем вы этот бред комментируете? человек не в себе, по сути предлагает воевать мясом, что равно поражению (мяса у нас меньше, чем на рф). Ничего кроме своих когнитивных нарушений он предложить не может. Никаких креативных идей, кроме как обсуждать некоторых форумчан у него нет. Одна зависть и злоба, кстати не мотивированная. А когда мясо закончится, что дальше, хотаб снова убежит в Африку? Примерно такой уровень логики там. Воюем (чужими руками) до последнего, а потом бежим. Только этот хитрый план у него для себя, для остальных бусики и окопы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 19 гру, 2023 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 16:51
_hunter написав:
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Я на всякий случай третий раз повторю: это "гаражное производство" -- все, что есть. Точка. И соревноваться я предлагаю всеми _доступными_ методами.
От повторения слова истиной на станут.
Есть такое понятие - ИБД (имитация бурной деятельности). Это тот самый случай.
"гаражное производство" по сравнению с российским массовым заводским производством это путь в никуда. Годится только как весьма кратковременное решение.
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ЛАД
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Додано: Вів 19 гру, 2023 16:51
ЛАД написав: lapay написав: whois2010 написав:
Таке рішення буде прийняте суспільством досить неоднозначно. Для багатьох, це буде програш на цьому етапі, або взагалі. Потрібна неабияка мужність, щоб взяти на себе таку відповідальність та похоронити своє політичне майбутнє. А заразом політичне майбутне (можливо) Байдена та ще низки макронів. І водночас показати людожерам всього світу, що ось, Америка та НАТО слабкі, можете робити тепер що завгодно.
Зеленський політичний труп при любих варіантах, слідом за його політичною партією. Тривала безрезультатна війна так само з'їсть (вже з'їдає) політичний рейтинг, як і відмова від деокупаіії військовим шляхом. Тільки при Байдені замороження війни буде зі значно меншими територіальними втратами, ніж це буде при Трампові, який її зробить по найгіршому для нас сценарію.
Байден чудово знає, в кого скільки зброї, і скільки може отримати Україна. Замороження конфлікту дасть йому голоси трампістів.
В будь-якому випадку нам треба думати про Україну, про те, що треба зробити сьогодні, щоб не стало гірше завтра.
"Зеленський політичний труп при любих варіантах
" не обязательно. Точнее, не при любых.
Судьба байденов и прочих макронов меня интересует даже не в 10 очередь.
Америка и НАТО свою слабость уже
показали.
Что будет при Трампе - я бы так однозначно не утверждал.
"В будь-якому випадку нам треба думати про Україну, про те, що треба зробити сьогодні, щоб не стало гірше завтра", - с этим согласен полностью.
від любві до ненависті один крок, артисти розмовного жанру в темі
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flyman
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Додано: Вів 19 гру, 2023 16:57
flyman написав:
............
від любві до ненависті один крок, артисти розмовного жанру в темі
Это да.
Но для этого нужны условия. В т.ч. возможность "полюбить" кого-то другого. Пока вариантов не вижу.
И что сегодня может пообещать "новая любовь"?
Мир, "вундервафлю", победу?
Разве что "демобилизацию через 36 месяцев".
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ЛАД
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