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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 593559365937593859395940>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:51

  _hunter написав:........
Я на всякий случай третий раз повторю: это "гаражное производство" -- все, что есть. Точка. И соревноваться я предлагаю всеми _доступными_ методами.

От повторения слова истиной на станут.
Есть такое понятие - ИБД (имитация бурной деятельности). Это тот самый случай.
"гаражное производство" по сравнению с российским массовым заводским производством это путь в никуда. Годится только как весьма кратковременное решение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:51

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  whois2010 написав:Таке рішення буде прийняте суспільством досить неоднозначно. Для багатьох, це буде програш на цьому етапі, або взагалі. Потрібна неабияка мужність, щоб взяти на себе таку відповідальність та похоронити своє політичне майбутнє. А заразом політичне майбутне (можливо) Байдена та ще низки макронів. І водночас показати людожерам всього світу, що ось, Америка та НАТО слабкі, можете робити тепер що завгодно.

Зеленський політичний труп при любих варіантах, слідом за його політичною партією. Тривала безрезультатна війна так само з'їсть (вже з'їдає) політичний рейтинг, як і відмова від деокупаіії військовим шляхом. Тільки при Байдені замороження війни буде зі значно меншими територіальними втратами, ніж це буде при Трампові, який її зробить по найгіршому для нас сценарію.
Байден чудово знає, в кого скільки зброї, і скільки може отримати Україна. Замороження конфлікту дасть йому голоси трампістів.
В будь-якому випадку нам треба думати про Україну, про те, що треба зробити сьогодні, щоб не стало гірше завтра.

"Зеленський політичний труп при любих варіантах" не обязательно. Точнее, не при любых.
Судьба байденов и прочих макронов меня интересует даже не в 10 очередь.
Америка и НАТО свою слабость уже показали.
Что будет при Трампе - я бы так однозначно не утверждал.
"В будь-якому випадку нам треба думати про Україну, про те, що треба зробити сьогодні, щоб не стало гірше завтра", - с этим согласен полностью.

від любві до ненависті один крок, артисти розмовного жанру в темі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 16:57

  flyman написав:............
від любві до ненависті один крок, артисти розмовного жанру в темі

Это да.
Но для этого нужны условия. В т.ч. возможность "полюбить" кого-то другого. Пока вариантов не вижу.
И что сегодня может пообещать "новая любовь"?
Мир, "вундервафлю", победу?
Разве что "демобилизацию через 36 месяцев". :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:15

  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Я на всякий случай третий раз повторю: это "гаражное производство" -- все, что есть. Точка. И соревноваться я предлагаю всеми _доступными_ методами.

От повторения слова истиной на станут.
Есть такое понятие - ИБД (имитация бурной деятельности). Это тот самый случай.
"гаражное производство" по сравнению с российским массовым заводским производством это путь в никуда. Годится только как весьма кратковременное решение.

>>> От повторения слова истиной на станут.
Так методички это точно так же касается :wink:

>>> по сравнению с российским массовым заводским производством
вы сейчас про что? -- FPV они собирают ровно такими же методами: отверточная сборка.

>>> Есть такое понятие - ИБД (имитация бурной деятельности). Это тот самый случай.
Сильный аргумент :lol: -- главное объективный...
ИБД -- это как раз говорить, что единственное имеющееся решение "не нужно" -- и предлагать -- что? -- начать готовить комитет по подготовке решения о сборе комитета по выделению средств? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:23

_hunter
Выбрать серьёзные фирмы с качественными разработками (надеюсь, такие уже есть), дать им госзаказ и выделить средства.
Всё это при желании можно сделать очень быстро.
И требовать этого должны военные.
А то у нас как-то на форуме за победы спасибо Главнокомандующему, а в неудачах виноват Верховный Главнокомандующий.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 гру, 2023 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:24

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
від любві до ненависті один крок, артисти розмовного жанру в темі

Это да.
Но для этого нужны условия. В т.ч. возможность "полюбить" кого-то другого. Пока вариантов не вижу.
И что сегодня может пообещать "новая любовь"?
Мир, "вундервафлю", победу?
Разве что "демобилизацию через 36 месяцев". :(

Навіщо "полюбити іншого"?
В Біблії пише: "не сотвори собі кумира".

Що то за марення про "доброго царя"?

Де будівельник?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это экономический план "Б"?) Или я что-то не понял)

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/19/707883/
Востаннє редагувалось Andrey2512 в Вів 19 гру, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:30

  flyman написав:..........
В Біблії пише: "не сотвори собі кумира".

Що то за марення про "доброго царя"?
.........

Кумира не надо. Но прямые выборы Президента у нас пока не отменили.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:32

Наголосив Редіс, що треба щоб кожен або служив, або працював на тил.
Так Будівельник ще роки тому хоч і по іншому поводу каже, що треба щоб кожен підійшов до..

Проблема-питання в тому і полягає: що і кому треба зробити, щоб отой кожен...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:34

референдум від Безуглої

лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Letusrock
 
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