ЛАД написав:_hunter Выбрать серьёзные фирмы с качественными разработками (надеюсь, такие уже есть), дать им госзаказ и выделить средства. \\\
>>> надеюсь, такие уже есть Ааа... -- вот как это работает -- надеюсь исполнители уже есть и надеюсь им можно дать заказ. Так же надеюсь, что есть кому выдать. Вот поэтому я и писал: "спор" бессмысленен
Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
А что тут писать? -- именно поэтому и замяли тему с всеукраинским реферундумом. Но вы же читали последние заявления "оф-говорящих" -- Украина будет стоять до последнего украинца
Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Это чьё опитування? Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.
Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Это чьё опитування? Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.
ЛАД написав:_hunter Выбрать серьёзные фирмы с качественными разработками (надеюсь, такие уже есть), дать им госзаказ и выделить средства. \\\
>>> надеюсь, такие уже есть Ааа... -- вот как это работает -- надеюсь исполнители уже есть и надеюсь им можно дать заказ. Так же надеюсь, что есть кому выдать. Вот поэтому я и писал: "спор" бессмысленен
Насколько читал, то они реально есть. И flyman писал, что есть уже 7 "фабрик". Я пишу "надеюсь", т.к. лично я не обладаю достаточной информацией. Полагаю, Вы тоже.
Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Это чьё опитування? Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.
Hotab написав:Я ж наче приводив приклад 3 гопників.. Треба прогнути спинку, чи що?
Чудовий приклад. Але тоді два розклади: 1. Ті, хто не полізе захищати. Ви чекаєте від них чого? Якщо вони свою жінку, майно не будуть захищати, то чиєсь або загальне тоді будуть? Як примусите, переконаєте або простимулюєте?
2. Ті, хто полізе. Да ще й як. Да купи людей навіть за косий погляд або невиважене слово в бік своєї жінки, в бійку або за зброю хапаються. І за майно теж на вили кидаються, б'ються за межу на вгороді. Але досі не полізли. Мабуть щось не так з порівнянням.
Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим