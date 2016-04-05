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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59365937593859395940>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:35

  ЛАД написав:_hunter
Выбрать серьёзные фирмы с качественными разработками (надеюсь, такие уже есть), дать им госзаказ и выделить средства.
\\\

>>> надеюсь, такие уже есть
Ааа... -- вот как это работает :lol: -- надеюсь исполнители уже есть и надеюсь им можно дать заказ. Так же надеюсь, что есть кому выдать. :lol:
Вот поэтому я и писал: "спор" бессмысленен :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:37

  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

А что тут писать? -- именно поэтому и замяли тему с всеукраинским реферундумом.
Но вы же читали последние заявления "оф-говорящих" -- Украина будет стоять до последнего украинца :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:37

  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

Это чьё опитування?
Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:38

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
В Біблії пише: "не сотвори собі кумира".

Що то за марення про "доброго царя"?
.........

Кумира не надо. Но прямые выборы Президента у нас пока не отменили.

ну да, не отменили -- просто "бессрочно отложили" :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:41

  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

ті самі 73%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:43

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

Это чьё опитування?
Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.

Безугла серед підпісниць і підпісюновиків
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:44

  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Выбрать серьёзные фирмы с качественными разработками (надеюсь, такие уже есть), дать им госзаказ и выделить средства.
\\\

>>> надеюсь, такие уже есть
Ааа... -- вот как это работает :lol: -- надеюсь исполнители уже есть и надеюсь им можно дать заказ. Так же надеюсь, что есть кому выдать. :lol:
Вот поэтому я и писал: "спор" бессмысленен :roll:

Насколько читал, то они реально есть.
И flyman писал, что есть уже 7 "фабрик".
Я пишу "надеюсь", т.к. лично я не обладаю достаточной информацией.
Полагаю, Вы тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:44

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

Это чьё опитування?
Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.

Так безуглая же в очередной раз отожгла:
https://tsn.ua/svit/schob-mene-ne-mobil ... 74566.html

Более-менее репрезентативное.

Мне нравится коментарий редакции "обозревателя" :lol:
Росіяни піднесли результати опитування на сторінці Безуглої як реальну позицію громадян України.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... avi-rf.htm
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 19 гру, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:45

  Hotab написав:Я ж наче приводив приклад 3 гопників.. Треба прогнути спинку, чи що?

Чудовий приклад.
Але тоді два розклади:
1. Ті, хто не полізе захищати.
Ви чекаєте від них чого?
Якщо вони свою жінку, майно не будуть захищати, то чиєсь або загальне тоді будуть?
Як примусите, переконаєте або простимулюєте?

2. Ті, хто полізе. Да ще й як. Да купи людей навіть за косий погляд або невиважене слово в бік своєї жінки, в бійку або за зброю хапаються. І за майно теж на вили кидаються, б'ються за межу на вгороді.
Але досі не полізли.
Мабуть щось не так з порівнянням.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:45

  flyman написав:
  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

ті самі 73%

Ой, вряд ли. :wink:
ЛАД
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