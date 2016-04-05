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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5937593859395940>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:48

так зване електоральне болото

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

ті самі 73%

Ой, вряд ли. :wink:

я про принцип Парето (нормальний розподіл), а не про про те що дві множини 73% перекриваються на 100%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:49

  _hunter написав:...........
Так безуглая же в очередной раз отожгла:
https://tsn.ua/svit/schob-mene-ne-mobil ... 74566.html

Более-менее репрезентативное.

Мне нравится коментарий редакции "обозревателя" :lol:
Росіяни піднесли результати опитування на сторінці Безуглої як реальну позицію громадян України.

https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... avi-rf.htm

Тогда не более и не менее. :)
И количество небольшое. И выборка явно не случайная и не репрезентативная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:52

  flyman написав:........
я про принцип Парето (нормальний розподіл), а не про про те що дві множини 73% перекриваються на 100%

Тогда понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:53

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Выбрать серьёзные фирмы с качественными разработками (надеюсь, такие уже есть), дать им госзаказ и выделить средства.
\\\

>>> надеюсь, такие уже есть
Ааа... -- вот как это работает :lol: -- надеюсь исполнители уже есть и надеюсь им можно дать заказ. Так же надеюсь, что есть кому выдать. :lol:
Вот поэтому я и писал: "спор" бессмысленен :roll:

Насколько читал, то они реально есть.
И flyman писал, что есть уже 7 "фабрик".
Я пишу "надеюсь", т.к. лично я не обладаю достаточной информацией.
Полагаю, Вы тоже.

>>> т.к. лично я не обладаю достаточной информацией
но мнение составить уже успели? :wink: -- и советы "нам 200+ сборщиков не нужны" полагаете приемлемым давать? :roll:

>>> flyman писал, что есть уже 7 "фабрик".
не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тогда не более и не менее.
И количество небольшое. И выборка явно не случайная и не репрезентативная.


скоріш за все цифри по відмові від громадянства жінок трохи емоційні, але всі інші цілком можуть бути реальні і відображають рівень довіри до питань мобілізації (зміна правил по ходу гри, примус)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:08

  _hunter написав:>>> flyman писал, что есть уже 7 "фабрик".
не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.

я писав "БПЛА" (напр. для с.г.), а не FPV на фронт собирають
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:18

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ха ... а пам"ятаешь, як ти писав мені, що я "відкуповуюсь" щомісячними донатами на ЗСУ ?
А тут ось таке - "взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни"

Та й Редіс нічого нового не сказав.
Hotab цю формулу давно вже просуває на форумі

Ти сказав, що можливо будеш згодний щось давати на ЗСУ.

Брехня, ой брехня ... )

Я завжди казав, що допомагаю ЗСУ. Я роблю донати тим, хто гарантовано довезе допомогу на передок
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:22

  Letusrock написав:63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

Цілком згідний з цими цифрами.
Нажаль на цьому форумі відчувається серйозний відрив від цих цифр(фактично протилежність). Судячи по словах тут 80% дописувачів готові померти за Україну.
Саме тому я втратив інтерес до цього форуму, рідко пишу/читаю. Який зміст слухати/спілкуватись з аудиторією яка настільки відірвана від народу(або просто лукавить)?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 19 гру, 2023 18:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:24

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Тогда не более и не менее.
И количество небольшое. И выборка явно не случайная и не репрезентативная.


скоріш за все цифри по відмові від громадянства жінок трохи емоційні, але всі інші цілком можуть бути реальні і відображають рівень довіри до питань мобілізації (зміна правил по ходу гри, примус)

Вы бы ещё обсуждали написанное на заборе ...

"Чесне слово, як діти"
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:25

  flyman написав:
  _hunter написав:>>> flyman писал, что есть уже 7 "фабрик".
не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.

я писав "БПЛА" (напр. для с.г.), а не FPV на фронт собирають

Примерно что-то такое и ожидал :lol:
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