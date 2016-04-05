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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 гру, 2023 17:48
ЛАД написав: flyman написав: Letusrock написав:
лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
ті самі 73%
Ой, вряд ли.
я про принцип Парето (нормальний розподіл), а не про про те що дві множини 73% перекриваються на 100%
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flyman
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Додано: Вів 19 гру, 2023 17:49
Тогда не более и не менее.
И количество небольшое. И выборка явно не случайная и не репрезентативная.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 17:52
flyman написав:
........
я про принцип Парето (нормальний розподіл), а не про про те що дві множини 73% перекриваються на 100%
Тогда понятно.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 17:53
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:_hunter
Выбрать серьёзные фирмы с качественными разработками (надеюсь, такие уже есть
), дать им госзаказ и выделить средства.
\\\
>>> надеюсь, такие уже есть
Ааа... -- вот как это работает
-- надеюсь исполнители уже есть и надеюсь им можно дать заказ. Так же надеюсь, что есть кому выдать.
Вот поэтому я и писал: "спор" бессмысленен
Насколько читал, то они реально
есть.
И flyman
писал, что есть уже 7 "фабрик".
Я пишу "надеюсь", т.к. лично я не обладаю достаточной информацией.
Полагаю, Вы тоже.
>>> т.к. лично я не обладаю достаточной информацией
но мнение составить уже успели?
-- и советы "нам 200+ сборщиков не нужны" полагаете приемлемым давать?
>>> flyman
писал, что есть уже 7 "фабрик".
не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:02
ЛАД написав:
Тогда не более и не менее.
И количество небольшое. И выборка явно не случайная и не репрезентативная.
скоріш за все цифри по відмові від громадянства жінок трохи емоційні, але всі інші цілком можуть бути реальні і відображають рівень довіри до питань мобілізації (зміна правил по ходу гри, примус)
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:08
_hunter написав:
>>> flyman
писал, что есть уже 7 "фабрик".
не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.
я писав "БПЛА" (напр. для с.г.), а не FPV на фронт собирають
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:18
unicdima написав: pesikot написав:
Ха ... а пам"ятаешь, як ти писав мені, що я "відкуповуюсь" щомісячними донатами на ЗСУ ?
А тут ось таке - "взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни"
Та й Редіс нічого нового не сказав.Hotab
цю формулу давно вже просуває на форумі
Ти сказав, що можливо будеш згодний щось давати на ЗСУ.
Брехня, ой брехня ... )
Я завжди казав, що допомагаю ЗСУ. Я роблю донати тим, хто гарантовано довезе допомогу на передок
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:22
Letusrock написав:
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Цілком згідний з цими цифрами.
Нажаль на цьому форумі відчувається серйозний відрив від цих цифр(фактично протилежність). Судячи по словах тут 80% дописувачів готові померти за Україну.
Саме тому я втратив інтерес до цього форуму, рідко пишу/читаю. Який зміст слухати/спілкуватись з аудиторією яка настільки відірвана від народу(або просто лукавить)?
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 19 гру, 2023 18:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:24
Letusrock написав: ЛАД написав:
Тогда не более и не менее.
И количество небольшое. И выборка явно не случайная и не репрезентативная.
скоріш за все цифри по відмові від громадянства жінок трохи емоційні, але всі інші цілком можуть бути реальні і відображають рівень довіри до питань мобілізації (зміна правил по ходу гри, примус)
Вы бы ещё обсуждали написанное на заборе ...
"Чесне слово, як діти"
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Додано: Вів 19 гру, 2023 18:25
flyman написав: _hunter написав:
>>> flyman
писал, что есть уже 7 "фабрик".
не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.
я писав "БПЛА" (напр. для с.г.), а не FPV на фронт собирають
Примерно что-то такое и ожидал
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