Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Это чьё опитування? Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.
Говорять що історія не повторюється. Але у нас була майже така ситуація що пропонуєте ви. В 2013 Янукович "договорився з путіним" і не підписав асоціацію з ЕС, і що в результаті? Ми отримали Майдан(зміну влади) + війну(втрату територій).
Зеленський хоч і не сильно розумний, але точно не дурак. На "договариваться чуть ли не на любых условиях" він би 100% не пішов. Ось Порошенко міг би піти, тому що барига.
Letusrock написав:63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Цілком згідний з цими цифрами. Нажаль на цьому форумі відчувається серйозний відрив від цих цифр(фактично протилежність). Судячи по словах тут 80% дописувачів готові померти за Україну. Саме тому я втратив інтерес до цього форуму, рідко пишу/читаю. Який зміст слухати/спілкуватись з аудиторією яка настільки відірвана від народу.
Зроби ласку, тоді зовсім іди звідси
Іди у фейсбук, от там справжній нарід, не те що тут
Але є одне але. Проголосувати у фейбуці можно як завгодно і за що завгодно Але це не несе ніякої відповідальності, що саме так будуть робити
andrijk777 написав:Говорять що історія не повторюється. Але у нас була майже така ситуація що пропонуєте ви. В 2013 Янукович "договорився з путіним" і не підписав асоціацію з ЕС, і що в результаті? Ми отримали Майдан(зміну влади) + війну(втрату територій).
Тобто, ми отримали втрату територій, ось так. Само по собі сталося. Майдан зробили і території втратили
Чи все ж таки Пуйло саме полізло У них навіть медальки "за освобождение Крыма" почему-то с 20.02.2014 датируются. Хоча Янук, на той час, ще в Київі сидів
andrijk777 написав:Зеленський хоч і не сильно розумний, але точно не дурак. На "договариваться чуть ли не на любых условиях" він би 100% не пішов. Ось Порошенко міг би піти, тому що барига.
Ага, так пішов, так пішов домовлятись, що почали відвоювати території назад в 2014 році.
Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?
63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс. і 76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим
Это чьё опитування? Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.
Говорять що історія не повторюється. Але у нас була майже така ситуація що пропонуєте ви. В 2013 Янукович "договорився з путіним" і не підписав асоціацію з ЕС, і що в результаті? Ми отримали Майдан(зміну влади) + війну(втрату територій).
Зеленський хоч і не сильно розумний, але точно не дурак. На "договариваться чуть ли не на любых условиях" він би 100% не пішов. Ось Порошенко міг би піти, тому що барига.
С бандюковичем совсем другая история была -- и даже вы это понимаете -- написав "договорився" в кавычках. И если уж вы про "истории"/"договорняки" пишите -- почему про усатого ни слова? -- вроде ни майдана нет ни войны...
Украина достигла договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155-го калибра. Их производство начнется не раньше, чем через два года. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона. «У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов продлится годы», — сказал Камышин. По его словам, процесс запуска производства боеприпасов 155 калибра продолжается «не менее двух, максимум трех лет».