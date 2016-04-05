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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 593859395940594159425943>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:27

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

Это чьё опитування?
Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.

Говорять що історія не повторюється.
Але у нас була майже така ситуація що пропонуєте ви. В 2013 Янукович "договорився з путіним" і не підписав асоціацію з ЕС, і що в результаті? Ми отримали Майдан(зміну влади) + війну(втрату територій).

Зеленський хоч і не сильно розумний, але точно не дурак. На "договариваться чуть ли не на любых условиях" він би 100% не пішов.
Ось Порошенко міг би піти, тому що барига. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:30

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

Цілком згідний з цими цифрами.
Нажаль на цьому форумі відчувається серйозний відрив від цих цифр(фактично протилежність). Судячи по словах тут 80% дописувачів готові померти за Україну.
Саме тому я втратив інтерес до цього форуму, рідко пишу/читаю. Який зміст слухати/спілкуватись з аудиторією яка настільки відірвана від народу.

Зроби ласку, тоді зовсім іди звідси

Іди у фейсбук, от там справжній нарід, не те що тут

Але є одне але. Проголосувати у фейбуці можно як завгодно і за що завгодно
Але це не несе ніякої відповідальності, що саме так будуть робити
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:35

  andrijk777 написав:Говорять що історія не повторюється.
Але у нас була майже така ситуація що пропонуєте ви. В 2013 Янукович "договорився з путіним" і не підписав асоціацію з ЕС, і що в результаті? Ми отримали Майдан(зміну влади) + війну(втрату територій).

Тобто, ми отримали втрату територій, ось так. Само по собі сталося.
Майдан зробили і території втратили

Чи все ж таки Пуйло саме полізло
У них навіть медальки "за освобождение Крыма" почему-то с 20.02.2014 датируются. Хоча Янук, на той час, ще в Київі сидів

  andrijk777 написав:Зеленський хоч і не сильно розумний, але точно не дурак. На "договариваться чуть ли не на любых условиях" він би 100% не пішов.
Ось Порошенко міг би піти, тому що барига. :D :D

Ага, так пішов, так пішов домовлятись, що почали відвоювати території назад в 2014 році.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Вы бы ещё обсуждали написанное на заборе ...


якщо написати на заборі "хутин пуйло" то хіба це перестане бути правдою?
вважаю більшість погодяться що цифри близкі до суспільних настроїв
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:40

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Тогда не более и не менее.
И количество небольшое. И выборка явно не случайная и не репрезентативная.


скоріш за все цифри по відмові від громадянства жінок трохи емоційні, але всі інші цілком можуть бути реальні і відображають рівень довіри до питань мобілізації (зміна правил по ходу гри, примус)

Вы бы ещё обсуждали написанное на заборе ...

"Чесне слово, як діти"

Если это Сам написал (или поручение дал) -- чего бы и не обсудить? :roll:
Ну и опровергнуть легко: всего лишь нужно тому КМИСу задание дать -- он все честно посчитает :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:44

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Вы бы ещё обсуждали написанное на заборе ...


якщо написати на заборі "хутин пуйло" то хіба це перестане бути правдою?
вважаю більшість погодяться що цифри близкі до суспільних настроїв

Ну ты известен своими паническими настроениями. Бьёшься головой об стену при любой возможности

ну и говорить за большинство - корона не давит ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:47

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:лінь читати гілку за останню добу, вже хтось писав про результати опитування?

63% жінок готові відмовитись від громадянства щоб уникнути мобілізації
тільки 16% жінок готові стати на облік заради відкриття кордонів для чоловіків
тільки 21% жінок готові стати на облік заради демобілізації тих хто служить 24 міс.
і
76% чоловіків готові відмовитись від громадянства щоб не бути мобілізованим

Это чьё опитування?
Если оно репрезентативное, то это лишний раз подтверждает, что надо было до войны договариваться чуть ли не на любых условиях.

Говорять що історія не повторюється.
Але у нас була майже така ситуація що пропонуєте ви. В 2013 Янукович "договорився з путіним" і не підписав асоціацію з ЕС, і що в результаті? Ми отримали Майдан(зміну влади) + війну(втрату територій).

Зеленський хоч і не сильно розумний, але точно не дурак. На "договариваться чуть ли не на любых условиях" він би 100% не пішов.
Ось Порошенко міг би піти, тому що барига. :D :D

С бандюковичем совсем другая история была -- и даже вы это понимаете -- написав "договорився" в кавычках.
И если уж вы про "истории"/"договорняки" пишите -- почему про усатого ни слова? :wink: -- вроде ни майдана нет ни войны...
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:47

  detroytred написав:Наголосив Редіс, що треба щоб кожен або служив, або працював на тил.
Так Будівельник ще роки тому хоч і по іншому поводу каже, що треба щоб кожен підійшов до..

Проблема-питання в тому і полягає: що і кому треба зробити, щоб отой кожен...

а что по "профессиональным военным мирного времени"?
достаточно флудить с дивана?
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:48

Украина достигла договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155-го калибра. Их производство начнется не раньше, чем через два года. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона. «У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов продлится годы», — сказал Камышин. По его словам, процесс запуска производства боеприпасов 155 калибра продолжается «не менее двух, максимум трех лет».

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 7/7175146/

носвость старая, но вроде ничего новее нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну ты известен своими паническими настроениями. Бьёшься головой об стену при любой возможности


Ну ти теж "ізвестєн" бурною та неадекватною реакцією на будь-яку, протилежну до своєї, думку.
Але в передріздвяний період нема бажання починати жодні срачі, тому продовжувати цей діалог не буду
Letusrock
 
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