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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59395940594159425943>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:55

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Наголосив Редіс, що треба щоб кожен або служив, або працював на тил.
Так Будівельник ще роки тому хоч і по іншому поводу каже, що треба щоб кожен підійшов до..

Проблема-питання в тому і полягає: що і кому треба зробити, щоб отой кожен...

а что по "профессиональным военным мирного времени"?
достаточно флудить с дивана?

Я про свій диван вже не один раз відповів. Задовольняє ця позиція когось чи ні -- то в кожного своє бачення.
Але ти постійно ставлячи питання, ще жодного разу не розповів про свій диван.
Всьоме зілл'єшся стосовно відповіді про свій диван? А потім знов вистрибнеш з незгодою диваном іншого.

Навіщо жирним-то виділив, стосовно мене?
Так я вже визначив -- мене достатньо мобілізувати. Поставити в колію. Всі дані в тцк уточнені-переуточнені.
А от тебе-то? Давай про свій диван.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 гру, 2023 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:56

  pesikot написав:Брехня, ой брехня ... )

Я завжди казав, що допомагаю ЗСУ. Я роблю донати тим, хто гарантовано довезе допомогу на передок

Брешуть собаки, кацапи й песікоти.
Конкретно, коли і чим ти допоміг ЗСУ?
Востаннє редагувалось unicdima в Вів 19 гру, 2023 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:58

Місцевий бюджет. Витрати на ЗСУ vs благоустрій (в контексті)

3 млн грн на день: як Чернігів боровся зі снігопадами (Відео)


Минулої неділи у нас випав сніг
Та не просто впав, його вивалило дуже багато.

І постає дуже хороше питання, в контексті витрат місцевого бюджету
Так, допомагати ЗСУ потрібно. Це навіть не обговорюється

Але, місцевому бюджету теж потрібно залишати кошти на ось такі випадки
Бо, якщо майже всі гроші підуть на ЗСУ, а сніг випав, то нікого не буде хвилювати скільки коштів пішло на ЗСУ. Будуть вимагати прибирання снігу

Потрібен баланс у витратах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 18:59

  _hunter написав:И если уж вы про "истории"/"договорняки" пишите -- почему про усатого ни слова? :wink: -- вроде ни майдана нет ни войны...

Усатий це типу Лукашенко?
А що про нього писати? Лука це 100% васал Москви.
Майдан у них був і не один, просто всі не успішні.
А війна - навіщо воювати з васалом? Васалів(маріонеток) просто анексовують, без війни.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:14

detroytred ,


Ті, хто полізе. Да ще й як. Да купи людей навіть за косий погляд або невиважене слово в бік своєї жінки, в бійку або за зброю хапаються. І за майно теж на вили кидаються, б'ються за межу на вгороді.
Але досі не полізли.
Мабуть щось не так з порівнянням.

За косий погляд кинеться на трьох гопників?
Невдале саме у вас порівняння.
Моє порівняння про яйця боротись з сильнішим, якщо напали.
Ваше - про бикавство без причини на завідомо слабшого.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:17

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:И если уж вы про "истории"/"договорняки" пишите -- почему про усатого ни слова? :wink: -- вроде ни майдана нет ни войны...

Усатий це типу Лукашенко?
А що про нього писати? Лука це 100% васал Москви.
Майдан у них був і не один, просто всі не успішні.
А війна - навіщо воювати з васалом? Васалів(маріонеток) просто анексовують, без війни.

А, ну если "100% васал" -- все вопросы снимаются :lol:
Хотя нет, один остается: проблемы от этого ярлыка у населения какие? -- вроде как тут "пугали" -- кадыровцы к ним в гости не ездят. Бизнес -- даже международный -- у них был. Производство -- тоже какое-никакое было...
По рейтингу коррупции -- на 40 мест лучше Украины :lol:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B8
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:20

  unicdima написав:
  pesikot написав:Брехня, ой брехня ... )

Я завжди казав, що допомагаю ЗСУ. Я роблю донати тим, хто гарантовано довезе допомогу на передок

Брешуть собаки, кацапи й песікоти.

Ти вже збрехав про мене, хамло невиховане
  unicdima написав:Конкретно, коли і чим ти допоміг ЗСУ?

А з якою метою цікавишься ?

Хочешь про ухилянтів поговорити, то ось тобі список
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Дюрі-бачі
З ними і говори

PS. Про себе я сказав, я це кажу давно на цьому форумі.
А хочешь конкретику
Так хто ти такий, щоб я тобі надсилав копії платіжок ?
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:21

  pesikot написав:Минулої неділи у нас випав сніг
Та не просто впав, його вивалило дуже багато.

І постає дуже хороше питання, в контексті витрат місцевого бюджету
Так, допомагати ЗСУ потрібно. Це навіть не обговорюється

Але, місцевому бюджету теж потрібно залишати кошти на ось такі випадки
Бо, якщо майже всі гроші підуть на ЗСУ, а сніг випав, то нікого не буде хвилювати скільки коштів пішло на ЗСУ. Будуть вимагати прибирання снігу

Потрібен баланс у витратах

Треба як у Києві, близко 1%?
Погуглив, що то за ВО у вас, а воно виявляється з партії Кличка.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Хотя нет, один остается: проблемы от этого ярлыка у населения какие? -- вроде как тут "пугали" -- кадыровцы к ним в гости не ездят. Бизнес -- даже международный -- у них был. Производство -- тоже какое-никакое было...
По рейтингу коррупции -- на 40 мест лучше Украины

"Какая разница" в реалі. Є ще приклад Балтії з російськомовними неграми. Тільки там ніколи не голосуваои за вусатого чи несудимого.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:25

  pesikot написав:Ти вже збрехав про мене, хамло невиховане
А з якою метою цікавишься ?
Хочешь про ухилянтів поговорити, то ось тобі список
vitalliangel
flyman
Letusrock
Дюрі-бачі
З ними і говори

PS. Про себе я сказав, я це кажу давно на цьому форумі.
А хочешь конкретику
Так хто ти такий, щоб я тобі надсилав копії платіжок ?

Все з тобою ясно, все ти брешеш про допомогу ЗСУ.
unicdima
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