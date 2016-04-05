detroytred написав:Наголосив Редіс, що треба щоб кожен або служив, або працював на тил. Так Будівельник ще роки тому хоч і по іншому поводу каже, що треба щоб кожен підійшов до..
Проблема-питання в тому і полягає: що і кому треба зробити, щоб отой кожен...
а что по "профессиональным военным мирного времени"? достаточно флудить с дивана?
Я про свій диван вже не один раз відповів. Задовольняє ця позиція когось чи ні -- то в кожного своє бачення. Але ти постійно ставлячи питання, ще жодного разу не розповів про свій диван. Всьоме зілл'єшся стосовно відповіді про свій диван? А потім знов вистрибнеш з незгодою диваном іншого.
Навіщо жирним-то виділив, стосовно мене? Так я вже визначив -- мене достатньо мобілізувати. Поставити в колію. Всі дані в тцк уточнені-переуточнені. А от тебе-то? Давай про свій диван.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 гру, 2023 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Минулої неділи у нас випав сніг Та не просто впав, його вивалило дуже багато.
І постає дуже хороше питання, в контексті витрат місцевого бюджету Так, допомагати ЗСУ потрібно. Це навіть не обговорюється
Але, місцевому бюджету теж потрібно залишати кошти на ось такі випадки Бо, якщо майже всі гроші підуть на ЗСУ, а сніг випав, то нікого не буде хвилювати скільки коштів пішло на ЗСУ. Будуть вимагати прибирання снігу
_hunter написав:И если уж вы про "истории"/"договорняки" пишите -- почему про усатого ни слова? -- вроде ни майдана нет ни войны...
Усатий це типу Лукашенко? А що про нього писати? Лука це 100% васал Москви. Майдан у них був і не один, просто всі не успішні. А війна - навіщо воювати з васалом? Васалів(маріонеток) просто анексовують, без війни.
Ті, хто полізе. Да ще й як. Да купи людей навіть за косий погляд або невиважене слово в бік своєї жінки, в бійку або за зброю хапаються. І за майно теж на вили кидаються, б'ються за межу на вгороді. Але досі не полізли. Мабуть щось не так з порівнянням.
За косий погляд кинеться на трьох гопників? Невдале саме у вас порівняння. Моє порівняння про яйця боротись з сильнішим, якщо напали. Ваше - про бикавство без причини на завідомо слабшого.
_hunter написав:И если уж вы про "истории"/"договорняки" пишите -- почему про усатого ни слова? -- вроде ни майдана нет ни войны...
Усатий це типу Лукашенко? А що про нього писати? Лука це 100% васал Москви. Майдан у них був і не один, просто всі не успішні. А війна - навіщо воювати з васалом? Васалів(маріонеток) просто анексовують, без війни.
А, ну если "100% васал" -- все вопросы снимаются Хотя нет, один остается: проблемы от этого ярлыка у населения какие? -- вроде как тут "пугали" -- кадыровцы к ним в гости не ездят. Бизнес -- даже международный -- у них был. Производство -- тоже какое-никакое было... По рейтингу коррупции -- на 40 мест лучше Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B8
pesikot написав:Минулої неділи у нас випав сніг Та не просто впав, його вивалило дуже багато.
І постає дуже хороше питання, в контексті витрат місцевого бюджету Так, допомагати ЗСУ потрібно. Це навіть не обговорюється
Але, місцевому бюджету теж потрібно залишати кошти на ось такі випадки Бо, якщо майже всі гроші підуть на ЗСУ, а сніг випав, то нікого не буде хвилювати скільки коштів пішло на ЗСУ. Будуть вимагати прибирання снігу
Потрібен баланс у витратах
Треба як у Києві, близко 1%? Погуглив, що то за ВО у вас, а воно виявляється з партії Кличка.
_hunter написав:Хотя нет, один остается: проблемы от этого ярлыка у населения какие? -- вроде как тут "пугали" -- кадыровцы к ним в гости не ездят. Бизнес -- даже международный -- у них был. Производство -- тоже какое-никакое было... По рейтингу коррупции -- на 40 мест лучше Украины
"Какая разница" в реалі. Є ще приклад Балтії з російськомовними неграми. Тільки там ніколи не голосуваои за вусатого чи несудимого.