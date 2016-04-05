Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня
Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".
pesikot написав:Минулої неділи у нас випав сніг Та не просто впав, його вивалило дуже багато.
І постає дуже хороше питання, в контексті витрат місцевого бюджету Так, допомагати ЗСУ потрібно. Це навіть не обговорюється
Але, місцевому бюджету теж потрібно залишати кошти на ось такі випадки Бо, якщо майже всі гроші підуть на ЗСУ, а сніг випав, то нікого не буде хвилювати скільки коштів пішло на ЗСУ. Будуть вимагати прибирання снігу
Потрібен баланс у витратах
Треба як у Києві, близко 1%? Погуглив, що то за ВО у вас, а воно виявляється з партії Кличка.
Я навів тільки один приклад, написав, про баланс. А ти перейшов на особистості
unicdima написав:Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня
Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".
unicdima написав:Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня
Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".
компенсувати нестачу озброєння? чого так мало, а не 4-5 мільйонів, мілко
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 гру, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А, ну если "100% васал" -- все вопросы снимаются Хотя нет, один остается: проблемы от этого ярлыка у населения какие? -- вроде как тут "пугали" -- кадыровцы к ним в гости не ездят. Бизнес -- даже международный -- у них был. Производство -- тоже какое-никакое было... По рейтингу коррупции -- на 40 мест лучше Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B8
проблемы какие? 1.Рівень життя. До війни(2022) рівень життя в Білорусі був нижчий ніж в Україні. Хоча в 90-ті і 2000-ні Білорусь жила краще. 2.Втрата національної ідентичності. Білоруська мова фактично мертва. Як наслідок дорога в Білорусі одна - до РФ. У нас інша - ЕС. Знову ж таки рівень життя в ЕС набагато вище ніж в РФ. І інші - типу свободи слова, демократії і т.д. Корупція у них нижча - я не згідний. Просто у нас багато говорять про корупцію, а у них мовчать, ось і вся різниця. По посиланню - це не рейтинг корупції, а рейтинг сприйняття корупції.
andrijk777 написав:Судячи по словах тут 80% дописувачів готові померти за Україну. Саме тому я втратив інтерес до цього форуму, рідко пишу/читаю. Який зміст слухати/спілкуватись з аудиторією яка настільки відірвана від народу(або просто лукавить)?
Ну чому завжди так. Приходить форумчанин, стає в третью позицію, мол "я не такая, я возвышенная" и ...
pesikot написав:От мені цікаво, чим думають ті форумчани, які пишуть про "настрої" в суспільстві - краще позбавитись громадянства, аніж бути мобілізованим
Вони думають, ось позбавляться громадянства і все - вони в чоколаді. Ну так, в чомусь коричневому, але це не чоколад
В кожній країні людина без громадянства будь-якої країни - вона не існує для держави взагалі
Тобто, така людина не може чимось володіти, не можє відкрити рахунок в банку, не може оформити платіжну картку, не може отримати освіту, не може отримати медичну допомогу
Це я пишу про людину без громадянства взагалі
Якщо людина має громадянство іншої країни, то питаннь немає. Але є багато бюрократії. Треба оформлювати "По́свідка на пості́йне прожива́ння" Чи багато у нас таких людей ...
От я і кажу, що в фейбуці воно просто писати, але реальність зовсім інша
Ти тупий. Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими! В реальному світі ти не можеш відмовитись від громадянства, перебуваючи в Україні. А якщо ти злиняв, то і мобілізація тобі не загрожує. Тому це опитування якби гіпотетичне. Воно просто демонструє патріотизм(реальний) простих людей, а не ту браваду яка лунає з телевізора.