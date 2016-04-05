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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5940594159425943>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня

Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:26

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ну ты известен своими паническими настроениями. Бьёшься головой об стену при любой возможности


Ну ти теж "ізвестєн" бурною та неадекватною реакцією на будь-яку, протилежну до своєї, думку.
Але в передріздвяний період нема бажання починати жодні срачі, тому продовжувати цей діалог не буду

Краще б ти, в передріздвяний період не читав всякіх Безуглих, корисніше б було :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:35

  unicdima написав:
  pesikot написав:Минулої неділи у нас випав сніг
Та не просто впав, його вивалило дуже багато.

І постає дуже хороше питання, в контексті витрат місцевого бюджету
Так, допомагати ЗСУ потрібно. Це навіть не обговорюється

Але, місцевому бюджету теж потрібно залишати кошти на ось такі випадки
Бо, якщо майже всі гроші підуть на ЗСУ, а сніг випав, то нікого не буде хвилювати скільки коштів пішло на ЗСУ. Будуть вимагати прибирання снігу

Потрібен баланс у витратах

Треба як у Києві, близко 1%?
Погуглив, що то за ВО у вас, а воно виявляється з партії Кличка.

Я навів тільки один приклад, написав, про баланс. А ти перейшов на особистості

Так робить тільки повний дурень
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:46

  unicdima написав:Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня

Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".

Это все злые бояре (с)
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От мені цікаво, чим думають ті форумчани, які пишуть про "настрої" в суспільстві - краще позбавитись громадянства, аніж бути мобілізованим

Вони думають, ось позбавляться громадянства і все - вони в чоколаді. Ну так, в чомусь коричневому, але це не чоколад

В кожній країні людина без громадянства будь-якої країни - вона не існує для держави взагалі

Тобто, така людина не може чимось володіти, не можє відкрити рахунок в банку, не може оформити платіжну картку, не може отримати освіту, не може отримати медичну допомогу

Це я пишу про людину без громадянства взагалі

Якщо людина має громадянство іншої країни, то питаннь немає.
Але є багато бюрократії. Треба оформлювати "По́свідка на пості́йне прожива́ння"
Чи багато у нас таких людей ...

От я і кажу, що в фейбуці воно просто писати, але реальність зовсім інша
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:49

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Брехня, ой брехня ... )

Я завжди казав, що допомагаю ЗСУ. Я роблю донати тим, хто гарантовано довезе допомогу на передок

Брешуть собаки, кацапи й песікоти.

Ти вже збрехав про мене, хамло невиховане
  unicdima написав:Конкретно, коли і чим ти допоміг ЗСУ?

А з якою метою цікавишься ?

Хочешь про ухилянтів поговорити, то ось тобі список
vitalliangel
flyman
Letusrock
Дюрі-бачі
З ними і говори

PS. Про себе я сказав, я це кажу давно на цьому форумі.
А хочешь конкретику
Так хто ти такий, щоб я тобі надсилав копії платіжок ?

від ухилянта чую
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:51

  unicdima написав:Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня

Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".

компенсувати нестачу озброєння?
чого так мало, а не 4-5 мільйонів, мілко
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 гру, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:53

  _hunter написав:А, ну если "100% васал" -- все вопросы снимаются :lol:
Хотя нет, один остается: проблемы от этого ярлыка у населения какие? -- вроде как тут "пугали" -- кадыровцы к ним в гости не ездят. Бизнес -- даже международный -- у них был. Производство -- тоже какое-никакое было...
По рейтингу коррупции -- на 40 мест лучше Украины :lol:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B8

проблемы какие?
1.Рівень життя. До війни(2022) рівень життя в Білорусі був нижчий ніж в Україні. Хоча в 90-ті і 2000-ні Білорусь жила краще.
2.Втрата національної ідентичності. Білоруська мова фактично мертва. Як наслідок дорога в Білорусі одна - до РФ. У нас інша - ЕС. Знову ж таки рівень життя в ЕС набагато вище ніж в РФ.
І інші - типу свободи слова, демократії і т.д.
Корупція у них нижча - я не згідний. Просто у нас багато говорять про корупцію, а у них мовчать, ось і вся різниця. По посиланню - це не рейтинг корупції, а рейтинг сприйняття корупції.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:58

  andrijk777 написав:Судячи по словах тут 80% дописувачів готові померти за Україну.
Саме тому я втратив інтерес до цього форуму, рідко пишу/читаю. Який зміст слухати/спілкуватись з аудиторією яка настільки відірвана від народу(або просто лукавить)?

Ну чому завжди так. Приходить форумчанин, стає в третью позицію, мол "я не такая, я возвышенная" и ...

Починає строчити пости як з кулемета :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:04

  pesikot написав:От мені цікаво, чим думають ті форумчани, які пишуть про "настрої" в суспільстві - краще позбавитись громадянства, аніж бути мобілізованим

Вони думають, ось позбавляться громадянства і все - вони в чоколаді. Ну так, в чомусь коричневому, але це не чоколад

В кожній країні людина без громадянства будь-якої країни - вона не існує для держави взагалі

Тобто, така людина не може чимось володіти, не можє відкрити рахунок в банку, не може оформити платіжну картку, не може отримати освіту, не може отримати медичну допомогу

Це я пишу про людину без громадянства взагалі

Якщо людина має громадянство іншої країни, то питаннь немає.
Але є багато бюрократії. Треба оформлювати "По́свідка на пості́йне прожива́ння"
Чи багато у нас таких людей ...

От я і кажу, що в фейбуці воно просто писати, але реальність зовсім інша

Ти тупий. Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими!
В реальному світі ти не можеш відмовитись від громадянства, перебуваючи в Україні. А якщо ти злиняв, то і мобілізація тобі не загрожує.
Тому це опитування якби гіпотетичне. Воно просто демонструє патріотизм(реальний) простих людей, а не ту браваду яка лунає з телевізора.
andrijk777
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