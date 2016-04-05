Додано: Вів 19 гру, 2023 19:48

От мені цікаво, чим думають ті форумчани, які пишуть про "настрої" в суспільстві - краще позбавитись громадянства, аніж бути мобілізованим



Вони думають, ось позбавляться громадянства і все - вони в чоколаді. Ну так, в чомусь коричневому, але це не чоколад



В кожній країні людина без громадянства будь-якої країни - вона не існує для держави взагалі



Тобто, така людина не може чимось володіти, не можє відкрити рахунок в банку, не може оформити платіжну картку, не може отримати освіту, не може отримати медичну допомогу



Це я пишу про людину без громадянства взагалі



Якщо людина має громадянство іншої країни, то питаннь немає.

Але є багато бюрократії. Треба оформлювати "По́свідка на пості́йне прожива́ння"

Чи багато у нас таких людей ...



От я і кажу, що в фейбуці воно просто писати, але реальність зовсім інша