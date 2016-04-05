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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5939594059415942>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:51

  unicdima написав:Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня

Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".

компенсувати нестачу озброєння?
чого так мало, а не 4-5 мільйонів, мілко
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 гру, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:53

  _hunter написав:А, ну если "100% васал" -- все вопросы снимаются :lol:
Хотя нет, один остается: проблемы от этого ярлыка у населения какие? -- вроде как тут "пугали" -- кадыровцы к ним в гости не ездят. Бизнес -- даже международный -- у них был. Производство -- тоже какое-никакое было...
По рейтингу коррупции -- на 40 мест лучше Украины :lol:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B8

проблемы какие?
1.Рівень життя. До війни(2022) рівень життя в Білорусі був нижчий ніж в Україні. Хоча в 90-ті і 2000-ні Білорусь жила краще.
2.Втрата національної ідентичності. Білоруська мова фактично мертва. Як наслідок дорога в Білорусі одна - до РФ. У нас інша - ЕС. Знову ж таки рівень життя в ЕС набагато вище ніж в РФ.
І інші - типу свободи слова, демократії і т.д.
Корупція у них нижча - я не згідний. Просто у нас багато говорять про корупцію, а у них мовчать, ось і вся різниця. По посиланню - це не рейтинг корупції, а рейтинг сприйняття корупції.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 19:58

  andrijk777 написав:Судячи по словах тут 80% дописувачів готові померти за Україну.
Саме тому я втратив інтерес до цього форуму, рідко пишу/читаю. Який зміст слухати/спілкуватись з аудиторією яка настільки відірвана від народу(або просто лукавить)?

Ну чому завжди так. Приходить форумчанин, стає в третью позицію, мол "я не такая, я возвышенная" и ...

Починає строчити пости як з кулемета :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:04

pesikot
Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими!
В реальному світі ти не можеш відмовитись від громадянства, перебуваючи в Україні. А якщо ти злиняв, то і мобілізація тобі не загрожує.
Тому це опитування якби гіпотетичне. Воно просто демонструє патріотизм(реальний) простих людей, а не ту браваду яка лунає з телевізора.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:12

прямо сейчас

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:16

  unicdima написав:Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня

Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".

Простими словами: "Залужний хоче мобілізацю".
От навіщо про це відкрито патякати? Потрібно - мобілізуйте, але питання - кого?
Як відомо: "війна - справа молодих" (це якщо нам справді потрібен успіх на фронтах), але виявляється, середній вік військових зараз 45 чи навіть 48 років - це ж пенсіонери. 20-30 законом заблоковані і Зе не підписує про зниження хоча б до 25.
Мобилизация: "Зачем нам эти пенсионеры и алкотреш"
Какие могут быть штурмовики по 50 лет?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 гру, 2023 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:25

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:29

В наступному році ми зробимо мільйон дронів
- Зеленський
Я не ганчірка якась, я захищаю інтереси України під час війни,
— Володимир Зеленський про розбіжності з Польщею
Перш за все, хочу подякувати польському суспільству. Ви з нами з початку війни, ви наші сусіди. Але при цьому ми маємо бути з вами відвертими. Зрозумійте, блокада наших кордонів – це не бізнес, під час війни. Це питання життя. З квітня по вересень було дуже складно: ми втратили сотні мільйонів доларів, ми втратили частину урожаю, ми почали втрачати політичні відносини. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни. Усі знають, що в Польщі це було питання внутрішньої політики»
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 гру, 2023 20:51, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
Пряма мова: "Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результати на полі бою…

Планую працювати, чекаю від них рішень…".
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:03

  Schmit написав:Потрібно - мобілізуйте, але питання - кого?
Як відомо: "війна - справа молодих" (це якщо нам справді потрібен успіх на фронтах), але виявляється, середній вік військових зараз 45 чи навіть 48 років - це ж пенсіонери. 20-30 законом заблоковані і Зе не підписує про зниження хоча б до 25.
Мобилизация: "Зачем нам эти пенсионеры и алкотреш"
Какие могут быть штурмовики по 50 лет?

Schmit, міняйте памперс, бо смердить. Мити/подавати снаряди може й 50+. І ще багато чого зможе. Зе обіцяє підписати зниження до 25, якщо буде добре обгрунтовано.

До речі, Шойгу заявив про збільшення армії до 1,5млн осіб, в т.ч. контрактників до 750тис. через вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Кацапи "радіють" у соцмережах.
fler
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