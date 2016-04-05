unicdima написав:Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня
Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".
компенсувати нестачу озброєння? чого так мало, а не 4-5 мільйонів, мілко
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 гру, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А, ну если "100% васал" -- все вопросы снимаются Хотя нет, один остается: проблемы от этого ярлыка у населения какие? -- вроде как тут "пугали" -- кадыровцы к ним в гости не ездят. Бизнес -- даже международный -- у них был. Производство -- тоже какое-никакое было... По рейтингу коррупции -- на 40 мест лучше Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B8
проблемы какие? 1.Рівень життя. До війни(2022) рівень життя в Білорусі був нижчий ніж в Україні. Хоча в 90-ті і 2000-ні Білорусь жила краще. 2.Втрата національної ідентичності. Білоруська мова фактично мертва. Як наслідок дорога в Білорусі одна - до РФ. У нас інша - ЕС. Знову ж таки рівень життя в ЕС набагато вище ніж в РФ. І інші - типу свободи слова, демократії і т.д. Корупція у них нижча - я не згідний. Просто у нас багато говорять про корупцію, а у них мовчать, ось і вся різниця. По посиланню - це не рейтинг корупції, а рейтинг сприйняття корупції.
andrijk777 написав:Судячи по словах тут 80% дописувачів готові померти за Україну. Саме тому я втратив інтерес до цього форуму, рідко пишу/читаю. Який зміст слухати/спілкуватись з аудиторією яка настільки відірвана від народу(або просто лукавить)?
Ну чому завжди так. Приходить форумчанин, стає в третью позицію, мол "я не такая, я возвышенная" и ...
pesikot Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими! В реальному світі ти не можеш відмовитись від громадянства, перебуваючи в Україні. А якщо ти злиняв, то і мобілізація тобі не загрожує. Тому це опитування якби гіпотетичне. Воно просто демонструє патріотизм(реальний) простих людей, а не ту браваду яка лунає з телевізора.
unicdima написав:Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський на пресконференції 19 грудня
Пряма мова президента: "Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".
Простими словами: "Залужний хоче мобілізацю". От навіщо про це відкрито патякати? Потрібно - мобілізуйте, але питання - кого? Як відомо: "війна - справа молодих" (це якщо нам справді потрібен успіх на фронтах), але виявляється, середній вік військових зараз 45 чи навіть 48 років - це ж пенсіонери. 20-30 законом заблоковані і Зе не підписує про зниження хоча б до 25. Мобилизация: "Зачем нам эти пенсионеры и алкотреш" Какие могут быть штурмовики по 50 лет?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 гру, 2023 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Я не ганчірка якась, я захищаю інтереси України під час війни,
— Володимир Зеленський про розбіжності з Польщею
Перш за все, хочу подякувати польському суспільству. Ви з нами з початку війни, ви наші сусіди. Але при цьому ми маємо бути з вами відвертими. Зрозумійте, блокада наших кордонів – це не бізнес, під час війни. Це питання життя. З квітня по вересень було дуже складно: ми втратили сотні мільйонів доларів, ми втратили частину урожаю, ми почали втрачати політичні відносини. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни. Усі знають, що в Польщі це було питання внутрішньої політики»
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 гру, 2023 20:51, всього редагувалось 4 разів.