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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5939594059415942
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:07

  Hotab написав:detroytred ,


Ті, хто полізе. Да ще й як. Да купи людей навіть за косий погляд або невиважене слово в бік своєї жінки, в бійку або за зброю хапаються. І за майно теж на вили кидаються, б'ються за межу на вгороді.
Але досі не полізли.
Мабуть щось не так з порівнянням.

За косий погляд кинеться на трьох гопників?
Невдале саме у вас порівняння.
Моє порівняння про яйця боротись з сильнішим, якщо напали.
Ваше - про бикавство без причини на завідомо слабшого.

Та ні. Я мав на увазі саме випадки, коли боряться (та хоч і кидаються, бикують) саме на сильнішого.
При загрозі, нападі своєму (своєму майну, своїй жінці, своїй власній домівці, своєму городику.
Дива сміливості творять.

І спитав: а що ж їм заважає робити те ж саме, коли напали на загальне (країну)?
А які дива сміливості творять ухилянти-втікачі...

Тобто причина не тільки у відсутності *яєк*. Причин чому не хочуть купа.
От, наприклад, пофіг...
І що робити, якщо громадянину пофіг?
А з тими, кому пофіг навіть на своє?

З.и. навіщо шукати, приклад:
отой застрелений нещодавно -- в його розумінні на його жінку напали; два озброєні поліцейські; кинувся захищати свою жінку. А от яєк піти захищати країну не мав?

І ще один момент: про який вік або 3 дитини, опіку і т.д. може бути мова, коли 3 гопники... (або питання виживання)? Але ж офіційно визначено, кому можна дивитись, як...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 гру, 2023 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:24

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:35

  fler написав:Schmit, міняйте памперс, бо смердить. Мити/подавати снаряди може й 50+.
А може не треба безапеляційно патякати про те що не бачила навіть здалеку?
1 Те що 50+ можуть подавати снаряди (лежати на горбочку з кулеметом..або ще щось) - сумніву не піддається.(тому мені повістку виписали і сказали що ВИКЛИЧУТЬ по телефону коли буде необхідно)
Так можуть
2 Те що вони зможуть це робити на порядок коротший проміжок часу ніж 25-35 і в рази коротше ніж 35-45 - також сумніву не підлягає
3 Таким чином
Треба або в 10 разів більше 50+
або в 3 рази більше 45-50
Ніж 25-35 - це перше
Друге - внаслідок більшої зношенності організму в 50+ - він швидше дійде до рівня інвалідності...
Таким чином Там де ОДИН 25-35 буде працювати рік
Там треба ДЕСЯТЬ 50+ відправити на інвалідність з виплатами озвученними Державою

Тому
Примітивні рішення - це звичайно добре...якщо вони при цьому не будуть шкодити.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 19 гру, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:36

fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:36

  fler написав:
  Schmit написав:Потрібно - мобілізуйте, але питання - кого?
Як відомо: "війна - справа молодих" (це якщо нам справді потрібен успіх на фронтах), але виявляється, середній вік військових зараз 45 чи навіть 48 років - це ж пенсіонери. 20-30 законом заблоковані і Зе не підписує про зниження хоча б до 25.
Мобилизация: "Зачем нам эти пенсионеры и алкотреш"
Какие могут быть штурмовики по 50 лет?

Schmit, міняйте памперс, бо смердить. Мити/подавати снаряди може й 50+. І ще багато чого зможе. Зе обіцяє підписати зниження до 25, якщо буде добре обгрунтовано.

До речі, Шойгу заявив про збільшення армії до 1,5млн осіб, в т.ч. контрактників до 750тис. через вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Кацапи "радіють" у соцмережах.

Ви читати/слухати вмієте?, схоже ніт.
Сетердній вік 48, отже подавачів снарядів 50+ більш ніж достатньо. Нормальних штурмовиків/піхоти не достатньо і не я, а військові про це вже відкрито заявляють. Вчіть історію, який вік вигравав світові війни, бо біда буде.
Найгірше, що та молодь всеодно потім буде воювати, але вже у ворожій армії проти нас, мобілізована на окупованих територіях.
Якшо ТЦК відправлятиме на передову пенсіонерів - ДОВГО НЕ ПРОТЯГНЕМО
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:41

барабашов

Добрый вечер .
А вы на каком направлении служите ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:43

  барабашов написав:fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?

Дизпаливом(олією) точно нічого не відмиєш, бензином так, у вас точно є у власності автосервіс?
Чи ви просто поруч проходили?(((
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:47

  холява написав:барабашов

Добрый вечер .
А вы на каком направлении служите ?

На ликероводочном
барабашов
 
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  #<1 ... 5939594059415942
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