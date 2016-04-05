Ті, хто полізе. Да ще й як. Да купи людей навіть за косий погляд або невиважене слово в бік своєї жінки, в бійку або за зброю хапаються. І за майно теж на вили кидаються, б'ються за межу на вгороді. Але досі не полізли. Мабуть щось не так з порівнянням.
За косий погляд кинеться на трьох гопників? Невдале саме у вас порівняння. Моє порівняння про яйця боротись з сильнішим, якщо напали. Ваше - про бикавство без причини на завідомо слабшого.
Та ні. Я мав на увазі саме випадки, коли боряться (та хоч і кидаються, бикують) саме на сильнішого. При загрозі, нападі своєму (своєму майну, своїй жінці, своїй власній домівці, своєму городику. Дива сміливості творять.
І спитав: а що ж їм заважає робити те ж саме, коли напали на загальне (країну)? А які дива сміливості творять ухилянти-втікачі...
Тобто причина не тільки у відсутності *яєк*. Причин чому не хочуть купа. От, наприклад, пофіг... І що робити, якщо громадянину пофіг? А з тими, кому пофіг навіть на своє?
З.и. навіщо шукати, приклад: отой застрелений нещодавно -- в його розумінні на його жінку напали; два озброєні поліцейські; кинувся захищати свою жінку. А от яєк піти захищати країну не мав?
І ще один момент: про який вік або 3 дитини, опіку і т.д. може бути мова, коли 3 гопники... (або питання виживання)? Але ж офіційно визначено, кому можна дивитись, як...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 гру, 2023 21:26, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Schmit, міняйте памперс, бо смердить. Мити/подавати снаряди може й 50+.
А може не треба безапеляційно патякати про те що не бачила навіть здалеку? 1 Те що 50+ можуть подавати снаряди (лежати на горбочку з кулеметом..або ще щось) - сумніву не піддається.(тому мені повістку виписали і сказали що ВИКЛИЧУТЬ по телефону коли буде необхідно) Так можуть 2 Те що вони зможуть це робити на порядок коротший проміжок часу ніж 25-35 і в рази коротше ніж 35-45 - також сумніву не підлягає 3 Таким чином Треба або в 10 разів більше 50+ або в 3 рази більше 45-50 Ніж 25-35 - це перше Друге - внаслідок більшої зношенності організму в 50+ - він швидше дійде до рівня інвалідності... Таким чином Там де ОДИН 25-35 буде працювати рік Там треба ДЕСЯТЬ 50+ відправити на інвалідність з виплатами озвученними Державою
Тому Примітивні рішення - це звичайно добре...якщо вони при цьому не будуть шкодити.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 19 гру, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Schmit, міняйте памперс, бо смердить. Мити/подавати снаряди може й 50+. І ще багато чого зможе. Зе обіцяє підписати зниження до 25, якщо буде добре обгрунтовано.
До речі, Шойгу заявив про збільшення армії до 1,5млн осіб, в т.ч. контрактників до 750тис. через вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Кацапи "радіють" у соцмережах.
Ви читати/слухати вмієте?, схоже ніт. Сетердній вік 48, отже подавачів снарядів 50+ більш ніж достатньо. Нормальних штурмовиків/піхоти не достатньо і не я, а військові про це вже відкрито заявляють. Вчіть історію, який вік вигравав світові війни, бо біда буде. Найгірше, що та молодь всеодно потім буде воювати, але вже у ворожій армії проти нас, мобілізована на окупованих територіях. Якшо ТЦК відправлятиме на передову пенсіонерів - ДОВГО НЕ ПРОТЯГНЕМО