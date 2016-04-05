Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:24
vitaliiangel
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:35
fler
1 Те що 50+ можуть подавати снаряди (лежати на горбочку з кулеметом..або ще щось) - сумніву не піддається.(тому мені повістку виписали і сказали що ВИКЛИЧУТЬ по телефону коли буде необхідно) Так можуть 2 Те що вони зможуть це робити на порядок коротший проміжок часу ніж 25-35 і в рази коротше ніж 35-45 - також сумніву не підлягає 3 Таким чином Треба або в 10 разів більше 50+ або в 3 рази більше 45-50 Ніж 25-35 - це перше Друге - внаслідок більшої зношенності організму в 50+ - він швидше дійде до рівня інвалідності... Таким чином Там де ОДИН 25-35 буде працювати рік Там треба ДЕСЯТЬ 50+ відправити на інвалідність з виплатами озвученними Державою Тому Примітивні рішення - це звичайно добре...якщо вони при цьому не будуть шкодити.
Востаннє редагувалось
budivelnik
в Вів 19 гру, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:36
fler Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?
барабашов
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:36
fler
Сетердній вік 48, отже подавачів снарядів 50+ більш ніж достатньо. Нормальних штурмовиків/піхоти не достатньо і не я, а військові про це вже відкрито заявляють. Вчіть історію, який вік вигравав світові війни, бо біда буде.
Найгірше, що та молодь всеодно потім буде воювати, але вже у ворожій армії проти нас, мобілізована на окупованих територіях.
Якшо ТЦК відправлятиме на передову пенсіонерів - ДОВГО НЕ ПРОТЯГНЕМО "Вообще в армию не брали во время Второй мировой войны людей старше 45... Это уже не бойцы, это обуза".
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Schmit
в Вів 19 гру, 2023 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:41
барабашов Добрый вечер . А вы на каком направлении служите ?
холява
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:43
барабашов написав: fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?
Дизпаливом(олією) точно нічого не відмиєш, бензином так, у вас точно є у власності автосервіс?
Чи ви просто поруч проходили?(((
somilitark
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:47
холява написав: барабашов
Добрый вечер .
А вы на каком направлении служите ?
На ликероводочном
барабашов
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:51
somilitark написав: барабашов написав: fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?
Дизпаливом(олією) точно нічого не відмиєш, бензином так, у вас точно є у власності автосервіс?
Чи ви просто поруч проходили?(((
У меня и автосервис???
$-чик про соляру писал
Натовцы 155е точно от смазки и пыли их спреем каким то очищают перед "загрузкой"
барабашов
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Додано: Вів 19 гру, 2023 21:57
барабашов написав: somilitark написав: барабашов написав: fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?
Дизпаливом(олією) точно нічого не відмиєш, бензином так, у вас точно є у власності автосервіс?
Чи ви просто поруч проходили?(((
У меня и автосервис???
$-чик про соляру писал
Натовцы 155е точно от смазки и пыли их спреем каким то очищают перед "загрузкой"
Значить вони їх змащують таким чином, а не чистять...
somilitark
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Додано: Вів 19 гру, 2023 22:26
fler написав:
Зе обіцяє підписати зниження до 25, якщо буде добре обгрунтовано.
Яке ж може бути обгрунтування 25 рокам? Молоде, дурне, безхарактерне, мляве, хворе. Лише далеко за 50 людина починає відчувати яка вона здорова і вмотивована.
adeges
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