RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5940594159425943>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:24

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21274
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:35

fler
1 Те що 50+ можуть подавати снаряди (лежати на горбочку з кулеметом..або ще щось) - сумніву не піддається.(тому мені повістку виписали і сказали що ВИКЛИЧУТЬ по телефону коли буде необхідно)
Так можуть
2 Те що вони зможуть це робити на порядок коротший проміжок часу ніж 25-35 і в рази коротше ніж 35-45 - також сумніву не підлягає
3 Таким чином
Треба або в 10 разів більше 50+
або в 3 рази більше 45-50
Ніж 25-35 - це перше
Друге - внаслідок більшої зношенності організму в 50+ - він швидше дійде до рівня інвалідності...
Таким чином Там де ОДИН 25-35 буде працювати рік
Там треба ДЕСЯТЬ 50+ відправити на інвалідність з виплатами озвученними Державою

Тому
Примітивні рішення - це звичайно добре...якщо вони при цьому не будуть шкодити.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 19 гру, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26876
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:36

fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?
барабашов
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:36

fler
Сетердній вік 48, отже подавачів снарядів 50+ більш ніж достатньо. Нормальних штурмовиків/піхоти не достатньо і не я, а військові про це вже відкрито заявляють. Вчіть історію, який вік вигравав світові війни, бо біда буде.
Найгірше, що та молодь всеодно потім буде воювати, але вже у ворожій армії проти нас, мобілізована на окупованих територіях.
Якшо ТЦК відправлятиме на передову пенсіонерів - ДОВГО НЕ ПРОТЯГНЕМО
"Вообще в армию не брали во время Второй мировой войны людей старше 45... Это уже не бойцы, это обуза".
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 гру, 2023 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:41

барабашов

Добрый вечер .
А вы на каком направлении служите ?
холява
2
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4079 раз.
Подякували: 4411 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:43

  барабашов написав:fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?

Дизпаливом(олією) точно нічого не відмиєш, бензином так, у вас точно є у власності автосервіс?
Чи ви просто поруч проходили?(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12804
З нами з: 30.12.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 3707 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:47

  холява написав:барабашов

Добрый вечер .
А вы на каком направлении служите ?

На ликероводочном
барабашов
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:51

  somilitark написав:
  барабашов написав:fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?

Дизпаливом(олією) точно нічого не відмиєш, бензином так, у вас точно є у власності автосервіс?
Чи ви просто поруч проходили?(((

У меня и автосервис???
$-чик про соляру писал
Натовцы 155е точно от смазки и пыли их спреем каким то очищают перед "загрузкой"
барабашов
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:57

  барабашов написав:
  somilitark написав:
  барабашов написав:fler
Когда ваш муж(кстати а сколько ему?) будет готов 24/7 мыть солярой 152е кабанчики в моей батарее 48+ или он в полку им.сколковской шурмы строевую по брони уже проходит?

Дизпаливом(олією) точно нічого не відмиєш, бензином так, у вас точно є у власності автосервіс?
Чи ви просто поруч проходили?(((

У меня и автосервис???
$-чик про соляру писал
Натовцы 155е точно от смазки и пыли их спреем каким то очищают перед "загрузкой"

Значить вони їх змащують таким чином, а не чистять...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12804
З нами з: 30.12.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 3707 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:26

  fler написав: Зе обіцяє підписати зниження до 25, якщо буде добре обгрунтовано.


Яке ж може бути обгрунтування 25 рокам? Молоде, дурне, безхарактерне, мляве, хворе. Лише далеко за 50 людина починає відчувати яка вона здорова і вмотивована.
adeges
 
Повідомлень: 4470
З нами з: 14.03.06
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5940594159425943>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 143733
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 530634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.