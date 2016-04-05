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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5940594159425943
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:32

budivelnik, хто сказав, що всіх треба однаково завантажувати? :shock:
Молоді можуть робити одне, а 50+ інше. І до речі, молоді теж бувають хворими, а 50+ іноді здоровішими. Нормальний командир знайде роботу під кожного бійця, враховуючи його здоров'я та здібності.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:38

  Bobua написав:Особливо погані ті люди, що мають підстави для звільнення із ЗСУ (3є дітей і т.п.), але не пішли в них хоч би на кілька місяців. Кілька місяців -- і вже совість була би чиста (більш-менш). У нас такі були. Хтось зміг 4міс, хтось і всі 20міс. Але таки змогли...
Чи коли совісті взагалі нема, то її і чистити не треба? Ого як зручно...


цікаво було б побачити єрмака в окопі. а що - він же теж користується можливістю не йти в ЗСУ. чи погані тільки ті в кого 3є дітей?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:41

Нормальний командир каже: "Кого ви мені привезли, навіщо мені ці пенсіонери".
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 гру, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:43

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:И если уж вы про "истории"/"договорняки" пишите -- почему про усатого ни слова? :wink: -- вроде ни майдана нет ни войны...

Усатий це типу Лукашенко?
А що про нього писати? Лука це 100% васал Москви.
Майдан у них був і не один, просто всі не успішні.
А війна - навіщо воювати з васалом? Васалів(маріонеток) просто анексовують, без війни.

Кстати, а как так получилось, что газотранспортная система Беларуси принадлежит дочернему предприятию Газпрома? Отдали за просто так, даже не пытались противостоять монополисту?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:49

  detroytred написав:2. Ті, хто полізе. Да ще й як. Да купи людей навіть за косий погляд або невиважене слово в бік своєї жінки, в бійку або за зброю хапаються. І за майно теж на вили кидаються, б'ються за межу на вгороді.
Але досі не полізли.
Мабуть щось не так з порівнянням.


так а що той ребус гадати
бо всі знають що держава то для можновладців.
а межа - то ж своє власне.
паралелі що якщо держава впаде то і межа твоя може стати не твоя не всі проводять.
у віталіана спитайте - що він думає буде з його бізнесом якщо впаде Україна і сюди зайдуть кацапи. пропетляє чи все віддасть аби живим оставили?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:05

  buratinyo написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:И если уж вы про "истории"/"договорняки" пишите -- почему про усатого ни слова? :wink: -- вроде ни майдана нет ни войны...

Усатий це типу Лукашенко?
А що про нього писати? Лука це 100% васал Москви.
Майдан у них був і не один, просто всі не успішні.
А війна - навіщо воювати з васалом? Васалів(маріонеток) просто анексовують, без війни.

Кстати, а как так получилось, что газотранспортная система Беларуси принадлежит дочернему предприятию Газпрома? Отдали за просто так, даже не пытались противостоять монополисту?


россия в 2005-2009 провела серия успешных газовых войн против Украины и РБ, успешно использовав тактику "разделяй и властвуй". Вместе можно было пртивостоять газпромовскому шантажу, отказываясь от прокачки когда давили соседа. Но нет. Лукашенко даже предлагал Ющенко газотранспортный союз, но тот был слишком занят демократией и пчелами. Пришлось луке на поклон в москву идти, как это часто сн ним бывало
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:07

  mephala написав:у віталіана спитайте - що він думає буде з його бізнесом якщо впаде Україна і сюди зайдуть кацапи. пропетляє чи все віддасть аби живим оставили?

Я намагаюся уникати прямих особистих питань. Тільки у відповідь.

Але Ви торкнулися ключового питання. Питання до всіх.
І тут важливо (цікаво) було б взнати: що буде робити громадянин (якщо форумчанин, то неважливий нік; хто він), якщо "якщо впаде Україна і сюди зайдуть кацапи"?
Щоб побачити хоть приблизно картину позицій спільноти.
Що буде робити влада, якщо поразка буде чітко проглядатися на обрії?

(Цієї теми не торкаються взагілі. Табу. Але вона визначальна для рішень, дій сьогодення).
Саме від відповідей на ці питання залежить поведінка, характер дій зараз, сьогодні.
Навіть від відповіді - хз, що буду робити.

От, наприклад, Будівельнику в ТЦК визначили: прийде ворог під дім, то дадуть кулемет, точку визначиш сам.
Тобто образно отакі плани-дії посадовців, які визначають його подальшу долю, на нього.

Адже, як каж Сенцов, а також Кас'янов, потрібно завжди готуватися до найгіршого варіанту. Мати план для нього. От тоді його вдасться уникнути.
https://m.youtube.com/watch?v=Ot63ddbDZ9c
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 гру, 2023 23:15, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
 
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