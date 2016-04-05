Давайте окремо винесу про «єдність», бо читати про єдність після кожного інфоприводу втомлює.МИ БУЛИ ТАКИМИ ЄДИНИМИ НА ПОЧАТКУ ЧОМУ ЗАРАЗ НЕ ТАК.І відразу - пошук винних. Чому єдності нема або чому вона не така.На початку повномасштабного «єднання навколо прапора” на доволі короткий термін стерло соціальні, економічні, політичні, культурні, ідеологічні, вікові й будь-які інші розбіжності.Але зовнішні обставини не нівелювали їхню об'єктивну наявність.Крім ІПСО ворога, помилок влади й опозиції, природної дурості людей існують неліковані, невирішені, не проговорені й навіть неусвідомлені суспільні проблеми: від соціальної нерівності (яка іноді набуває відверто потворних форм) до реальної корупції, від проблеми феодалізму на місцях до проблеми зламаних соціальних ліфтів, від не проговорених історичних травм до мовного питання, де ми досі не можемо відійти від істеричності.Наше суспільство достатньо сильно розділене за багатьма об’єктивними чинниками. Які не нівелюються війною. Наша політика не може бути не розколота, наше медійне поле не може бути постійно консолідоване, і не може існувати українське суспільство, сповнене фундаментальних проблем, бути монолітним і єдиним.Як повернути єдність перших днів війни? Та ніяк. Бо для того треба або рівень загрози, який існував тоді (а цього, на щастя, поки не проглядається). Або для того треба розв'язати ті проблеми, які формують НЕєдність.