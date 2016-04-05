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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5941594259435944
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:47

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:От, наприклад, Будівельнику в ТЦК визначили: прийде ворог під дім, то дадуть кулемет, точку визначиш сам.

detroytred поясніть мені будь ласка чому професійний військовий призовного віку, якому чверть століття кожен з нас платив за те, що коли війна, він буде нас захищати, не на війні, а строчить тут з ранку і до ночі, а ті, хто йому платив щоб він їх захищав добровільно чи відловлений бусиками чомусь на війні?

І по якому колу мені пояснювати навіть саме вам особисто?
Я більш, ніж детально, розклав вам особисто, особисто вам про грошове забезпечення військовослужбовця. За що саме він його отримує, що таке контракт, що відбувається після закінчення цього контракту.
Мені втретє тільки саме вам це починати знов? Втретє саме вам, не рахуючи скільки разів іншим.

Тому питаю вас: звідки ви оце взяли "кожен з нас платив за те, що коли війна, він буде нас захищати"?
Чекаю чіткої відповіді.

Якщо будуть проблеми, то відкривайте закони, постанови де визначено порядок мобілізації призову на вслужбу під час мирного часу, під час війни. Хто визнає, кого і куди як призначають, і т.д.

По буквах:підписуй контракт або йди на уйх одразу; контракт енд і йди на уйх в професійні вантажники. Так мене, кадрового, який хоч якось був там повинен по-совковому служити до... і захищати по...; нагнули.
Ви ж, платники, цього хотіли. Не платити дармоїдам. Контракти ввели. Хоч по півроку. Щоб по закінченню контракта вишвирювати за ворота, щоб не платити. Особливо перед самою пенсією так зручно не продлити контракт. Економія.
А тепер застогнали -- захищай нас. Ти НАМ повинен.
Забувайте оті совкові звички...

Ні. Тепер Все по закону. За умовами ринку (контракту).
А не за вашими хатєлками... Хатєлки були за совка.
Тепер бувший всл абсолютно такий же само військовозобов'язаний, як і ви та ін. Ні на йоту не з більшими зобов'язаннями.
Захищати він беззаперечно повинен, як і будь-який інший громадянин, але ну аж ніяк з причини, що йому чверть століття платили за якусь вслужбу в майбутньому.

Ти краще за себе-то надай відповідь, раз інших питаєш отак хероїчно: чому досі до фронту не дійшов?
Вже вкотре питаю, а ти мовчиш, тільки сам питання задаєш.
Совість-то май.
Прохожий мовчить, ти мовчиш. Тільки знов вистрибуєте з претензіями, як відсидитеся, затихарившись на час. Що за хитра тактика хитродупенків?
Так і я не буду на питання відповідати.
Тим паче ти тільки-но он на Флер наїхав...

З.и. допетри нарешті -- це саме ви розірвали зв'язок між "професійний військовий" і "обов'язок".
Щоб зекономити... В сучасному і майбутньому!
В ітоге отримали профвійськових без загального обов'язку. Лише по контракту. Тобто урівняли профвійськового з профвантажником.
Тепер майбутнє оте настало. Правила визначені сучасні. А ви про совдепівські заголосили. Бо натівські стандарти вимагають й натівського забезпечення-ресурсів.
Ти ще виховну лекцію почни мені читати. Про високі морально-ділові якості тощо. А я тобі пригадаю часи, коли військовим у другій половині 90-х дозволили цивільний одяг на службі мати, щоб у формі не ходити ... поруч з тобою, волаючим - дармоїди (як самий м'який вираз).
detroytred
 
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