detroytred написав:От, наприклад, Будівельнику в ТЦК визначили: прийде ворог під дім, то дадуть кулемет, точку визначиш сам.
detroytred поясніть мені будь ласка чому професійний військовий призовного віку, якому чверть століття кожен з нас платив за те, що коли війна, він буде нас захищати, не на війні, а строчить тут з ранку і до ночі, а ті, хто йому платив щоб він їх захищав добровільно чи відловлений бусиками чомусь на війні?
І по якому колу мені пояснювати навіть саме вам особисто? Я більш, ніж детально, розклав вам особисто, особисто вам про грошове забезпечення військовослужбовця. За що саме він його отримує, що таке контракт, що відбувається після закінчення цього контракту. Мені втретє тільки саме вам це починати знов? Втретє саме вам, не рахуючи скільки разів іншим.
Тому питаю вас: звідки ви оце взяли "кожен з нас платив за те, що коли війна, він буде нас захищати"? Чекаю чіткої відповіді.
Якщо будуть проблеми, то відкривайте закони, постанови де визначено порядок мобілізації призову на вслужбу під час мирного часу, під час війни. Хто визнає, кого і куди як призначають, і т.д.
По буквах нагадую, як відбувалося :підписуй контракт або йди на уйх одразу; контракт енд і йди на уйх в професійні вантажники. Так кадрових всл (саме кадрових), які хоч якось були там повинні по-совковому обов'язку служити до... і захищати по...; нагнули. В контрактні. На контрактну вслужбу перевели. Ви ж, платники, цього хотіли. Не платити дармоїдам. Контракти ввели. Хоч по півроку. Щоб по закінченню контракта вишвирювати за ворота, щоб не платити. Особливо перед самою пенсією так зручно не продлити контракт. Економія. А тепер застогнали -- захищай нас. Ти НАМ повинен. Забувайте оті совкові звички...
Ні. Тепер Все по закону. За умовами ринку (контракту). А не за вашими хатєлками... Хатєлки були за совка. Тепер бувший всл абсолютно такий же само військовозобов'язаний, як і ви та ін. Ні на йоту не з більшими зобов'язаннями. Захищати він беззаперечно повинен, як і будь-який інший громадянин, але ну аж ніяк з причини, що йому чверть століття платили за якусь вслужбу в майбутньому.
Ти краще за себе-то надай відповідь, раз інших питаєш отак хероїчно: чому досі до фронту не дійшов? Вже вкотре питаю, а ти мовчиш, тільки сам питання задаєш. Совість-то май. Прохожий мовчить, ти мовчиш. Тільки знов вистрибуєте з претензіями, як відсидитеся, затихарившись на час. Що за хитра тактика хитродупенків? Так і я не буду на питання відповідати. Тим паче ти тільки-но он на Флер наїхав...
З.и. допетри нарешті -- це саме ви розірвали зв'язок між "професійний військовий" і "обов'язок". Щоб зекономити... В сучасному і майбутньому! В ітоге отримали профвійськових без загального обов'язку. Лише по контракту. Тобто урівняли профвійськового з профвантажником. Тепер майбутнє оте настало. Правила визначені сучасні. А ви про совдепівські заголосили. Бо натівські стандарти вимагають й натівського забезпечення-ресурсів. Ти ще виховну лекцію почни мені читати. Про високі морально-ділові якості тощо. А я тобі пригадаю часи, коли військовим у другій половині 90-х дозволили цивільний одяг на службі мати, щоб у формі не ходити ... поруч з тобою, волаючим - дармоїди (як самий м'який вираз).
ЛАД написав:Для всего этого нужна промышленность, которая у нас десятилетиями разрушалась, нужны инженерные и рабочие кадры, которых уже почти не осталось.
Думаю не мені вам розказувать хто губив власне виробництво. А куди кадри поділись? Кадри потрібно готувать плюс зарплата.
в Украине был один танковый завод и он "не працює". Танкоремонтные да, работают. Производство танков - нет. И мне ещё недавно здесь доказывали, что производить танки мы сегодня не можем. И из-за бомбёжек/обстрелов Харькова, и из-за отсутствия автоматических линий, роботов и станков с ЧПУ.
Любите ви змішать все до купи- коні, люди. Ви там хотіли біля верстата постоять, особисто я вам відповів на цей рахунок. Потім ви відповіли шо я ніколи не був на виробництві. Стосовно виробництва, ось: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 12170.html Стосовно виробництва у Харкові вам теж відповідали. У москалів все те саме, як і було при совку, тільки західних верстатів вони прикупили, бо своїх вони ніколи не вміли виготовлять. А на Уралвагонзавод можливо й сотню тисяч роботяг з кувалдами загнать заклепки клепати. Для приклада це як Україні у Португалії танковий завод побудувать.
Мити/подавати снаряди може й 50+. І ще багато чого зможе. Зе обіцяє підписати зниження до 25, якщо буде добре обгрунтовано.
До речі, Шойгу заявив про збільшення армії до 1,5млн осіб, в т.ч. контрактників до 750тис. через вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Кацапи "радіють" у соцмережах.
також мити снаряди і ще багато чого і непридатні можуть. а якщо сходять на перекомісування і раптом стануть придатними, то огого що зможуть... до речі, ви в курсі, що зараз в багатьох регіонах непридатних і знятих з обліку повторно викликають на влк, щоб розібратися з їх непридатністю, чи реальна вона чи ліва? в миколаєві ще немає такого?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Сер 20 гру, 2023 01:23, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Особливо погані ті люди, що мають підстави для звільнення із ЗСУ (3є дітей і т.п.), але не пішли в них хоч би на кілька місяців. Кілька місяців -- і вже совість була би чиста (більш-менш). У нас такі були. Хтось зміг 4міс, хтось і всі 20міс. Але таки змогли... Чи коли совісті взагалі нема, то її і чистити не треба? Ого як зручно...
цікаво було б побачити єрмака в окопі. а що - він же теж користується можливістю не йти в ЗСУ. чи погані тільки ті в кого 3є дітей?
mephala написав:у віталіана спитайте - що він думає буде з його бізнесом якщо впаде Україна і сюди зайдуть кацапи. пропетляє чи все віддасть аби живим оставили?
Я намагаюся уникати прямих особистих питань. Тільки у відповідь.
Але Ви торкнулися ключового питання. Питання до всіх. І тут важливо (цікаво) було б взнати: що буде робити громадянин (якщо форумчанин, то неважливий нік; хто він), якщо "якщо впаде Україна і сюди зайдуть кацапи"? Щоб побачити хоть приблизно картину позицій спільноти. Що буде робити влада, якщо поразка буде чітко проглядатися на обрії?
(Цієї теми не торкаються взагілі. Табу. Але вона визначальна для рішень, дій сьогодення). Саме від відповідей на ці питання залежить поведінка, характер дій зараз, сьогодні. Навіть від відповіді - хз, що буду робити.
От, наприклад, Будівельнику в ТЦК визначили: прийде ворог під дім, то дадуть кулемет, точку визначиш сам. Тобто образно отакі плани-дії посадовців, які визначають його подальшу долю, на нього.
_hunter написав:-------------------------- ЛАД _hunter Выбрать серьёзные фирмы с качественными разработками (надеюсь, такие уже есть), дать им госзаказ и выделить средства. -------------------------- >>> надеюсь, такие уже есть Ааа... -- вот как это работает -- надеюсь исполнители уже есть и надеюсь им можно дать заказ. Так же надеюсь, что есть кому выдать. Вот поэтому я и писал: "спор" бессмысленен
Насколько читал, то они реально есть. И flyman писал, что есть уже 7 "фабрик". Я пишу "надеюсь", т.к. лично я не обладаю достаточной информацией. Полагаю, Вы тоже.
>>> т.к. лично я не обладаю достаточной информацией но мнение составить уже успели? -- и советы "нам 200+ сборщиков не нужны" полагаете приемлемым давать?
>>> flyman писал, что есть уже 7 "фабрик". не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.
Вы читать не умеете? Не увидели: "Насколько читал"? "лично я не обладаю достаточной информацией" означает, что лично я никак не связан с этой отраслью и все знания в этой области у меня из статей в СМИ. Но поскольку я с очень большой осторожностью отношусь ко всем сообщениям СМИ, я и пишу: "надеюсь". А для того, чтобы составить общее мнение, достаточно иметь опыт работы, некоторые знания более-менее общего характера и некоторый кругозор. Понимаю, что моё мнение для Вас не авторитетно, а сами Вы считаете (не знаю, на какой основе), что "гаражное" производство может победить фабричное, предлагаю почитать хотя бы статьи Касьянова - https://zn.ua/war/preodolenie-khaosa.html и https://zn.ua/UKRAINE/ukraina-nuzhdaetsja-v-nemedlennoj-zamene-kadrov-v-vpk.html. Касьянов занимается конкретно дронами уже давно и может считаться специалистом в данном вопросе. Надеюсь, его мнение для Вас будет более авторитетно.
andrijk777 написав:Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими!
А на хрена государству балласт, который хочет жить в свое удовольствие, и не хочет защищать государство. Толку от балласта никакого.
Согласно статистике, пассионариев в обществе до 10%, остальные занимают позицию в стиле моя хата с краю. В мирное время от 90% очень даже большой толк. Это они платят налоги, они не носятся с места на место, работают от звонка до звонка, их доить очень удобно и безопасно. Ну поворчат слегка на кухне и делов то. Если и сопротивляются, то пассивно, боясь, как бы чего не вышло. Предлагаете избавиться от такого балласта? Так поверьте, их подберут в тех же Штатах, Европе или рашке с удовольствием.
andrijk777 написав:............. 2.Втрата національної ідентичності. Білоруська мова фактично мертва. Як наслідок дорога в Білорусі одна - до РФ. У нас інша - ЕС. Знову ж таки рівень життя в ЕС набагато вище ніж в РФ. ..........
"дорога в Білорусі одна - до РФ" - це не наслідок "втрати національної ідентичності". Со своей "втратой" они вполне могут пойти в сторону ЕС. "У нас інша - ЕС" - и сколько лет мы идём? Уже 10 лет, если не больше. И пока не пришли и не очень понятно, когда придём. И то, что "рівень життя в ЕС набагато вище ніж в РФ" никак не гарантирует высокого уровня жизни у нас. "рівень життя" в разных странах ЕС достаточно сильно различается.
Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що базової, правда, застарілої зброї вистачить для мобілізаційного плану президента Зеленського, у якому йдеться про мобілізацію додаткових 450-500 тисяч людей.
Про це йшлося під час телемарафону в коментарі військового аналітика Євгена Дикого.
"Базова комплектація піхотинця – це все ж таки не танк на кожного", – зазначив Дикий.
Як він сказав, "старих весел", тобто тих самих "калашів" з дерев'яними прикладами, з якими бійці відбили першу навалу взимку 2022 року, вистачає.
"Все західне (зброя від країн-союзниць – ред.) приїхало значно пізніше. А Київ захищали, наприклад, отими старими "калашами" з поліцейських складів. Так от оцих старих "весел" взагалі-то вистачає в нас і на мільйон, і на два мільйона людей", – зазначив Дикий.