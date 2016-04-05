Ukrainian
А патроны к тем калашам на тех складах хоть есть или давно уже налево наши честные мвдэшные завхозы их пустили(и на летучих мышей списали)?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 01:53
Ukrainian
А патроны к тем калашам на тех складах хоть есть или давно уже налево наши честные мвдэшные завхозы их пустили(и на летучих мышей списали)?
Додано: Сер 20 гру, 2023 02:13
ну жить в свое удовольствие хотят все.
а вот защищать госурдарство - те кто привыкли жить хорошо за бронью попрятались или деньгами откупились (заплатив военкому или ВЛК. или еще кому)
а вообще корень этой проблемы стоит искать в 30 летнем нашем житии когда устоялся негласный общественный договор - люди не мешают власти тырить деньги а власть не сильно вмешивается в дела людей. и это правило хотят порушить - но вот только однобоко.
власть тырить деньги не перестала а в жизнь людей начала вмешиваться через мобилизацию.
Додано: Сер 20 гру, 2023 02:15
ні, саме воювати. ви ж хочете щоб ті в кого 3є дітей воювали а не фотосесію робили.
Додано: Сер 20 гру, 2023 02:23
Какая уж разница "хто губив"... Делалось это долго и упорно и здесь очень многие доказывали, что так и надо, а светлое будущее Украины - великая с/х держава.
А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую.
Не знаю, что я там смешал.
А "стосовно виробництва" - Вы сами статью читали? Причём оригинал
Оригинал от 10.07.23. С этого времени прошло уже не 12, а вдвое больше. Завод уже работает? Я, вроде, не слышал.
Кроме того, в статье на defence-ua говорится о производстве танков. В оригинале об этом ни слова.
И не знаю, что имеется ввиду. Возможно, просто крупноузловая сборка.
Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?
А то, что "у москалів все те саме, як і було при совку", что-то меняет? Пусть даже так, но у нас и этого не осталось. И то, что они "західних верстатів прикупили", так это, вроде, им +, молодцы. Почему мы этого не делали? Великая с/х держава, нам верстати не нужны? В результате они могут наращивать производство оружия, а мы не очень.
Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии, простите, не понял. Объяснитесь как-нибудь яснее.
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