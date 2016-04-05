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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5942594359445945
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 01:53

Ukrainian
А патроны к тем калашам на тех складах хоть есть или давно уже налево наши честные мвдэшные завхозы их пустили(и на летучих мышей списали)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:13

  freeze написав:
andrijk777 написав:Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими!


А на хрена государству балласт, который хочет жить в свое удовольствие, и не хочет защищать государство. Толку от балласта никакого.


ну жить в свое удовольствие хотят все.
а вот защищать госурдарство - те кто привыкли жить хорошо за бронью попрятались или деньгами откупились (заплатив военкому или ВЛК. или еще кому)

а вообще корень этой проблемы стоит искать в 30 летнем нашем житии когда устоялся негласный общественный договор - люди не мешают власти тырить деньги а власть не сильно вмешивается в дела людей. и это правило хотят порушить - но вот только однобоко.
власть тырить деньги не перестала а в жизнь людей начала вмешиваться через мобилизацию.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:15

  Bobua написав:
  mephala написав:
  Bobua написав:Особливо погані ті люди, що мають підстави для звільнення із ЗСУ (3є дітей і т.п.), але не пішли в них хоч би на кілька місяців. Кілька місяців -- і вже совість була би чиста (більш-менш). У нас такі були. Хтось зміг 4міс, хтось і всі 20міс. Але таки змогли...
Чи коли совісті взагалі нема, то її і чистити не треба? Ого як зручно...


цікаво було б побачити єрмака в окопі. а що - він же теж користується можливістю не йти в ЗСУ. чи погані тільки ті в кого 3є дітей?


Зробить фотосесію...
Вам легше стане?


ні, саме воювати. ви ж хочете щоб ті в кого 3є дітей воювали а не фотосесію робили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:23

  Water написав:
  ЛАД написав:Для всего этого нужна промышленность, которая у нас десятилетиями разрушалась, нужны инженерные и рабочие кадры, которых уже почти не осталось.

Думаю не мені вам розказувать хто губив власне виробництво.
А куди кадри поділись? Кадри потрібно готувать плюс зарплата.

Какая уж разница "хто губив"... Делалось это долго и упорно и здесь очень многие доказывали, что так и надо, а светлое будущее Украины - великая с/х держава.
А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую.

в Украине был один танковый завод и он "не працює". Танкоремонтные да, работают. Производство танков - нет. И мне ещё недавно здесь доказывали, что производить танки мы сегодня не можем. И из-за бомбёжек/обстрелов Харькова, и из-за отсутствия автоматических линий, роботов и станков с ЧПУ.

Любите ви змішать все до купи- коні, люди.
............
Стосовно виробництва, ось:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 12170.html
Стосовно виробництва у Харкові вам теж відповідали.
У москалів все те саме, як і було при совку, тільки західних верстатів вони прикупили, бо своїх вони ніколи не вміли виготовлять.
А на Уралвагонзавод можливо й сотню тисяч роботяг з кувалдами загнать заклепки клепати. Для приклада це як Україні у Португалії танковий завод побудувать.

Не знаю, что я там смешал.
А "стосовно виробництва" - Вы сами статью читали? Причём оригинал https://edition.cnn.com/2023/07/10/business/rheinmetall-german-tank-factory-ukraine/index.html, на который ссылается defence-ua?
Оригинал от 10.07.23. С этого времени прошло уже не 12, а вдвое больше. Завод уже работает? Я, вроде, не слышал.
Кроме того, в статье на defence-ua говорится о производстве танков. В оригинале об этом ни слова.
И не знаю, что имеется ввиду. Возможно, просто крупноузловая сборка.
Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?

А то, что "у москалів все те саме, як і було при совку", что-то меняет? Пусть даже так, но у нас и этого не осталось. И то, что они "західних верстатів прикупили", так это, вроде, им +, молодцы. Почему мы этого не делали? Великая с/х держава, нам верстати не нужны? В результате они могут наращивать производство оружия, а мы не очень.

Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии, простите, не понял. Объяснитесь как-нибудь яснее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:29

  Bobua написав:...........
Дикий писав як треба.
Відходити з боями в ЄС. Через Угорщину.

УПА щось таке вже робила...

И что?
Результат?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 06:01

WP: Сенату США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению законодательства о мигрантах и защите американской границы с Мексикой, чтобы выделить военную помощь Украине. Тема обсуждения оказалась слишком сложной, поэтому работа над этим продолжится в январе 2024 года, сообщил лидер демократов в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер на брифинге с журналистами. «Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — объяснил Шумер. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться в начале следующего года. Ранее представители республиканцев и демократов в Сенате заявляли о достижении прогресса на переговорах о миграционной реформе в обмен на выделение поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако спустя несколько часов стало ясно, что участники переговоров далеки от сделки.

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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 06:58

Союзники США та України прораховують наслідки можливої перемоги Росії - Bloomberg
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/shc ... 77863.html
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