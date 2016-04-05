Додано: Сер 20 гру, 2023 02:23

Water написав: ЛАД написав: Для всего этого нужна промышленность, которая у нас десятилетиями разрушалась, нужны инженерные и рабочие кадры, которых уже почти не осталось. Для всего этого нужна промышленность, которая у нас десятилетиями разрушалась, нужны инженерные и рабочие кадры, которых уже почти не осталось.

Думаю не мені вам розказувать хто губив власне виробництво.

А куди кадри поділись? Кадри потрібно готувать плюс зарплата. Думаю не мені вам розказувать хто губив власне виробництво.А куди кадри поділись? Кадри потрібно готувать плюс зарплата.

в Украине был один танковый завод и он "не працює". Танкоремонтные да, работают. Производство танков - нет. И мне ещё недавно здесь доказывали, что производить танки мы сегодня не можем. И из-за бомбёжек/обстрелов Харькова, и из-за отсутствия автоматических линий, роботов и станков с ЧПУ.

Любите ви змішать все до купи- коні, люди.

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Стосовно виробництва, ось:

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 12170.html

Стосовно виробництва у Харкові вам теж відповідали.

У москалів все те саме, як і було при совку, тільки західних верстатів вони прикупили, бо своїх вони ніколи не вміли виготовлять.

А на Уралвагонзавод можливо й сотню тисяч роботяг з кувалдами загнать заклепки клепати. Для приклада це як Україні у Португалії танковий завод побудувать. Любите ви змішать все до купи- коні, люди.............Стосовно виробництва, ось:Стосовно виробництва у Харкові вам теж відповідали.У москалів все те саме, як і було при совку, тільки західних верстатів вони прикупили, бо своїх вони ніколи не вміли виготовлять.А на Уралвагонзавод можливо й сотню тисяч роботяг з кувалдами загнать заклепки клепати. Для приклада це як Україні у Португалії танковий завод побудувать.

Какая уж разница "хто губив"... Делалось это долго и упорно и здесь очень многие доказывали, что так и надо, а светлое будущее Украины - великая с/х держава.А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую.Не знаю, что я там смешал.А "стосовно виробництва" - Вы сами статью читали? Причём оригинал, на который ссылается defence-ua?Оригинал от 10.07.23. С этого времени прошло уже не 12, а вдвое больше. Завод уже работает? Я, вроде, не слышал.Кроме того, в статье на defence-ua говорится о производстве танков. В оригинале об этом ни слова.И не знаю, что имеется ввиду. Возможно, просто крупноузловая сборка.Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?А то, что "у москалів все те саме, як і було при совку", что-то меняет? Пусть даже так, но у нас и этого не осталось. И то, что они "західних верстатів прикупили", так это, вроде, им +, молодцы. Почему мы этого не делали? Великая с/х держава, нам верстати не нужны? В результате они могут наращивать производство оружия, а мы не очень.Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии, простите, не понял. Объяснитесь как-нибудь яснее.