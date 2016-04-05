andrijk777 написав:Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими!
А на хрена государству балласт, который хочет жить в свое удовольствие, и не хочет защищать государство. Толку от балласта никакого.
ну жить в свое удовольствие хотят все. а вот защищать госурдарство - те кто привыкли жить хорошо за бронью попрятались или деньгами откупились (заплатив военкому или ВЛК. или еще кому)
а вообще корень этой проблемы стоит искать в 30 летнем нашем житии когда устоялся негласный общественный договор - люди не мешают власти тырить деньги а власть не сильно вмешивается в дела людей. и это правило хотят порушить - но вот только однобоко. власть тырить деньги не перестала а в жизнь людей начала вмешиваться через мобилизацию.
Bobua написав:Особливо погані ті люди, що мають підстави для звільнення із ЗСУ (3є дітей і т.п.), але не пішли в них хоч би на кілька місяців. Кілька місяців -- і вже совість була би чиста (більш-менш). У нас такі були. Хтось зміг 4міс, хтось і всі 20міс. Але таки змогли... Чи коли совісті взагалі нема, то її і чистити не треба? Ого як зручно...
цікаво було б побачити єрмака в окопі. а що - він же теж користується можливістю не йти в ЗСУ. чи погані тільки ті в кого 3є дітей?
Зробить фотосесію... Вам легше стане?
ні, саме воювати. ви ж хочете щоб ті в кого 3є дітей воювали а не фотосесію робили.
ЛАД написав:Для всего этого нужна промышленность, которая у нас десятилетиями разрушалась, нужны инженерные и рабочие кадры, которых уже почти не осталось.
Думаю не мені вам розказувать хто губив власне виробництво. А куди кадри поділись? Кадри потрібно готувать плюс зарплата.
Какая уж разница "хто губив"... Делалось это долго и упорно и здесь очень многие доказывали, что так и надо, а светлое будущее Украины - великая с/х держава. А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую.
в Украине был один танковый завод и он "не працює". Танкоремонтные да, работают. Производство танков - нет. И мне ещё недавно здесь доказывали, что производить танки мы сегодня не можем. И из-за бомбёжек/обстрелов Харькова, и из-за отсутствия автоматических линий, роботов и станков с ЧПУ.
Любите ви змішать все до купи- коні, люди. ............ Стосовно виробництва, ось: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 12170.html Стосовно виробництва у Харкові вам теж відповідали. У москалів все те саме, як і було при совку, тільки західних верстатів вони прикупили, бо своїх вони ніколи не вміли виготовлять. А на Уралвагонзавод можливо й сотню тисяч роботяг з кувалдами загнать заклепки клепати. Для приклада це як Україні у Португалії танковий завод побудувать.
Не знаю, что я там смешал. А "стосовно виробництва" - Вы сами статью читали? Причём оригинал https://edition.cnn.com/2023/07/10/business/rheinmetall-german-tank-factory-ukraine/index.html, на который ссылается defence-ua? Оригинал от 10.07.23. С этого времени прошло уже не 12, а вдвое больше. Завод уже работает? Я, вроде, не слышал. Кроме того, в статье на defence-ua говорится о производстве танков. В оригинале об этом ни слова. И не знаю, что имеется ввиду. Возможно, просто крупноузловая сборка. Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?
А то, что "у москалів все те саме, як і було при совку", что-то меняет? Пусть даже так, но у нас и этого не осталось. И то, что они "західних верстатів прикупили", так это, вроде, им +, молодцы. Почему мы этого не делали? Великая с/х держава, нам верстати не нужны? В результате они могут наращивать производство оружия, а мы не очень.
Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии, простите, не понял. Объяснитесь как-нибудь яснее.
WP: Сенату США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению законодательства о мигрантах и защите американской границы с Мексикой, чтобы выделить военную помощь Украине. Тема обсуждения оказалась слишком сложной, поэтому работа над этим продолжится в январе 2024 года, сообщил лидер демократов в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер на брифинге с журналистами. «Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — объяснил Шумер. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться в начале следующего года. Ранее представители республиканцев и демократов в Сенате заявляли о достижении прогресса на переговорах о миграционной реформе в обмен на выделение поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако спустя несколько часов стало ясно, что участники переговоров далеки от сделки.
detroytred Ого скільки демагогії і звинувачень на мою адресу, а відповіді я так і не почув. Ок, тоді друге запитання. Чому до війни Ваші колеги молоді військові пєнси, які все життя смоктали бюджетну сиську, піднімали бучу, мітінги, протести щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія". Уряд пішов вам на зустріч і підняв. Почалася повномасштабна війна і ... я бачу лише купу гнівних дописів на гілці від detroytred чому будівельник та йому подібні не воюють, а не бачу ні його на війні, ні пікетів, ні мітингів від всіх них під ТЦК з гаслами - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому ми не на фронті? Можете пояснити чому? Га?
Ukrainian написав:Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що базової, правда, застарілої зброї вистачить для мобілізаційного плану президента Зеленського, у якому йдеться про мобілізацію додаткових 450-500 тисяч людей.
Про це йшлося під час телемарафону в коментарі військового аналітика Євгена Дикого.
"Базова комплектація піхотинця – це все ж таки не танк на кожного", – зазначив Дикий.
Як він сказав, "старих весел", тобто тих самих "калашів" з дерев'яними прикладами, з якими бійці відбили першу навалу взимку 2022 року, вистачає.
"Все західне (зброя від країн-союзниць – ред.) приїхало значно пізніше. А Київ захищали, наприклад, отими старими "калашами" з поліцейських складів. Так от оцих старих "весел" взагалі-то вистачає в нас і на мільйон, і на два мільйона людей", – зазначив Дикий.
А чьто скашет та єто таваагіщ Жукаф?
У вірмен були автомати, у азейбарджанців дрони. Питання з зірочкою - скільки залишилось вірмен в Арцаху?
Schmit написав:Нормальний командир каже: "Кого ви мені привезли, навіщо мені ці пенсіонери".
А йому скажуть : інших нема і не буде. Виконуйте задачі тими людьми, які є. З командира спитають умовно за втрату позиції а не за то що він туди засунув гіпертоніка і в того наступив гіпертонічний криз.) І ще. Одне діло стан людей яких привезли в підрозділ, друге стан після місяця в окопах. Буває шо професійні хворі, шо всю жизнь на таблетках , або зроблені селяни тримаються краще ніж молоді здорові но звикші до тепличних умов. В командирів своя логіка. І своя доцільність.