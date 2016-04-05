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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5943594459455946
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:02

lapay , питання з двома зірочками:
Прибрати Боба і Фріза з автоматом, куди дійдуть азери, ой , кацапи, з дронами? Будуть селитись в цоколі до тих, кого на переляк не взяти?

А взагалі ще недавно неадеквати верещали про «з палками на Токмак». Тепер дізнались про автомати, почалось «так там мабуть патронів нема»
Що біуде наступне, якщо і патрони є? «Дайте лазерний бластер, тоді я прийду на ТЦК».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 гру, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:09

  lapay написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що базової, правда, застарілої зброї вистачить для мобілізаційного плану президента Зеленського, у якому йдеться про мобілізацію додаткових 450-500 тисяч людей.

Про це йшлося під час телемарафону в коментарі військового аналітика Євгена Дикого.

"Базова комплектація піхотинця – це все ж таки не танк на кожного", – зазначив Дикий.

Як він сказав, "старих весел", тобто тих самих "калашів" з дерев'яними прикладами, з якими бійці відбили першу навалу взимку 2022 року, вистачає.

"Все західне (зброя від країн-союзниць – ред.) приїхало значно пізніше. А Київ захищали, наприклад, отими старими "калашами" з поліцейських складів. Так от оцих старих "весел" взагалі-то вистачає в нас і на мільйон, і на два мільйона людей", – зазначив Дикий.

А чьто скашет та єто таваагіщ Жукаф?

У вірмен були автомати, у азейбарджанців дрони. Питання з зірочкою - скільки залишилось вірмен в Арцаху?

fler пише, що 200+ виробників дронів, у нас тих дронів має бути "як гуталіна"
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:16

  ЛАД написав:
  Bobua написав:...........
Дикий писав як треба.
Відходити з боями в ЄС. Через Угорщину.

УПА щось таке вже робила...

И что?
Результат?


Не були репресовані, розстріляні, винищені...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:23

США просят помощи у Японии, чтобы передать Украине ракеты для ЗРК Patriot — The Washington Post.

Ожидается, что на этой неделе Япония официально оформит изменения в политике, которые позволят ей экспортировать оружие и БК в другие страны (Украину).

Ранее посол Украины в Японии сообщал о переговорах про поставку японского ПВО в Украину.

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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:39

Hotab починати треба з себе
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