|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:02
lapay , питання з двома зірочками:
Прибрати Боба і Фріза з автоматом, куди дійдуть азери, ой , кацапи, з дронами? Будуть селитись в цоколі до тих, кого на переляк не взяти?
А взагалі ще недавно неадеквати верещали про «з палками на Токмак». Тепер дізнались про автомати, почалось «так там мабуть патронів нема»
Що біуде наступне, якщо і патрони є? «Дайте лазерний бластер, тоді я прийду на ТЦК».
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 20 гру, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10416
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:09
lapay написав: flyman написав: Ukrainian написав:
Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що базової, правда, застарілої зброї вистачить для мобілізаційного плану президента Зеленського, у якому йдеться про мобілізацію додаткових 450-500 тисяч людей.
Про це йшлося під час телемарафону в коментарі військового аналітика Євгена Дикого.
"Базова комплектація піхотинця – це все ж таки не танк на кожного", – зазначив Дикий.
Як він сказав, "старих весел", тобто тих самих "калашів" з дерев'яними прикладами, з якими бійці відбили першу навалу взимку 2022 року, вистачає.
"Все західне (зброя від країн-союзниць – ред.) приїхало значно пізніше. А Київ захищали, наприклад, отими старими "калашами" з поліцейських складів. Так от оцих старих "весел" взагалі-то вистачає в нас і на мільйон, і на два мільйона людей", – зазначив Дикий.
А чьто скашет та єто таваагіщ Жукаф?
У вірмен були автомати, у азейбарджанців дрони. Питання з зірочкою - скільки залишилось вірмен в Арцаху?
fler пише, що 200+ виробників дронів, у нас тих дронів має бути "як гуталіна"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33587
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1564 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:16
ЛАД написав: Bobua написав:
...........
Дикий писав як треба.
Відходити з боями в ЄС. Через Угорщину.
УПА щось таке вже робила...
И что?
Результат?
Не були репресовані, розстріляні, винищені...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1612
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:23
США просят помощи у Японии, чтобы передать Украине ракеты для ЗРК Patriot — The Washington Post.
Ожидается, что на этой неделе Япония официально оформит изменения в политике, которые позволят ей экспортировать оружие и БК в другие страны (Украину).
Ранее посол Украины в Японии сообщал о переговорах про поставку японского ПВО в Украину.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4249
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 11:39
Hotab починати треба з себе
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4557
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8889 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|144066
|
|
|6076
|530928
|
|
|1
|14006
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|