lapay , питання з двома зірочками: Прибрати Боба і Фріза з автоматом, куди дійдуть азери, ой , кацапи, з дронами? Будуть селитись в цоколі до тих, кого на переляк не взяти?
А взагалі ще недавно неадеквати верещали про «з палками на Токмак». Тепер дізнались про автомати, почалось «так там мабуть патронів нема» Що біуде наступне, якщо і патрони є? «Дайте лазерний бластер, тоді я прийду на ТЦК».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 гру, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що базової, правда, застарілої зброї вистачить для мобілізаційного плану президента Зеленського, у якому йдеться про мобілізацію додаткових 450-500 тисяч людей.
Про це йшлося під час телемарафону в коментарі військового аналітика Євгена Дикого.
"Базова комплектація піхотинця – це все ж таки не танк на кожного", – зазначив Дикий.
Як він сказав, "старих весел", тобто тих самих "калашів" з дерев'яними прикладами, з якими бійці відбили першу навалу взимку 2022 року, вистачає.
"Все західне (зброя від країн-союзниць – ред.) приїхало значно пізніше. А Київ захищали, наприклад, отими старими "калашами" з поліцейських складів. Так от оцих старих "весел" взагалі-то вистачає в нас і на мільйон, і на два мільйона людей", – зазначив Дикий.
А чьто скашет та єто таваагіщ Жукаф?
У вірмен були автомати, у азейбарджанців дрони. Питання з зірочкою - скільки залишилось вірмен в Арцаху?
fler пише, що 200+ виробників дронів, у нас тих дронів має бути "як гуталіна"
Я уже пытался несколько раз растолковывать почему Хоттабыча не возьмут в армию или уже послали домой . Я еще раз обращу внимание , что на него смотрят как на износившийся самолет . Его в принципе можно поднять в воздух , но последствия непредсказуемые . До ПРОСТИТ меня ХОТТАБЫЧЬ .
Для Hotab .... Мне доводилось встречаться с азербайджанцами -меня удивили и их профессии и их мастерство . Даст Господь закончится война , можно будет и подробней рассказать . Всем Хорошего дня и Настроения .
А что же мешает сегодня Украине использовать рыночную экономику и силу промышленности в обороне? Мы сами себе мешаем. Большинство знакомых мне крупных производители милтека в уголовных делах, как в шелках. Вместо того, чтобы качать обьемы - директора ходят на допросы. Вместо того, чтобы изобретать, - #бутся с дасу, дбрами, набу, сбу и т д. Почти каждый, кто заключил контракт с государством, автоматом становится мишенью и встряет в дерьмо. А как государство собирается выстоять, не имея сильных поставщиков и партнеров в лице промышленности и рынка? Это невозможно.
Открываешь фейсбук - ведущий производитель ракет жалуется, что их остановил дасу. Открываешь еще раз - набушники вынесли компанию, которая производит тепловизоры. Открываешь еще раз - всем поставщикам МО полученную прибыль посчитали как ущерб государству.
Я «почав» до весни 2023 (цими ж датами актуальні мої дані в ТЦК) А ти продовжив? Чи ти тільки будеш питати як працевлаштуватись без воєнніка? В АТБ продавчинь під час ковіду ти нормально шикував , а тут що не виходить?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 гру, 2023 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Я уже пытался несколько раз растолковывать почему Хоттабыча не возьмут в армию или уже послали домой . Я еще раз обращу внимание , что на него смотрят как на износившийся самолет . Его в принципе можно поднять в воздух , но последствия непредсказуемые .
Пану Хотабу можна позаздрити, скільки в нього адвокатів на форумі. Ну, ок, Хотаб "поізносілся" для полетов. Але ж цей пан призивного віку і чудово міг би бути писарем при штабі, або замінити Успіха на мийці снарядів. Сітківка ж в нього не відклеїлася? Або зоча б міг розносити повістки, працюючи в ТЦК. Тим більше, на форумі він вже натренувався людей агітувати. Дивина якась.. Пан Хотаб, ви нам підморгніть, якщо вас взяли у полон та не пускають на війну.