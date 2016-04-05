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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5944594559465947>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:02

lapay , питання з двома зірочками:
Прибрати Боба і Фріза з автоматом, куди дійдуть азери, ой , кацапи, з дронами? Будуть селитись в цоколі до тих, кого на переляк не взяти?

А взагалі ще недавно неадеквати верещали про «з палками на Токмак». Тепер дізнались про автомати, почалось «так там мабуть патронів нема»
Що біуде наступне, якщо і патрони є? «Дайте лазерний бластер, тоді я прийду на ТЦК».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 гру, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:09

  lapay написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що базової, правда, застарілої зброї вистачить для мобілізаційного плану президента Зеленського, у якому йдеться про мобілізацію додаткових 450-500 тисяч людей.

Про це йшлося під час телемарафону в коментарі військового аналітика Євгена Дикого.

"Базова комплектація піхотинця – це все ж таки не танк на кожного", – зазначив Дикий.

Як він сказав, "старих весел", тобто тих самих "калашів" з дерев'яними прикладами, з якими бійці відбили першу навалу взимку 2022 року, вистачає.

"Все західне (зброя від країн-союзниць – ред.) приїхало значно пізніше. А Київ захищали, наприклад, отими старими "калашами" з поліцейських складів. Так от оцих старих "весел" взагалі-то вистачає в нас і на мільйон, і на два мільйона людей", – зазначив Дикий.

А чьто скашет та єто таваагіщ Жукаф?

У вірмен були автомати, у азейбарджанців дрони. Питання з зірочкою - скільки залишилось вірмен в Арцаху?

fler пише, що 200+ виробників дронів, у нас тих дронів має бути "як гуталіна"
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:16

  ЛАД написав:
  Bobua написав:...........
Дикий писав як треба.
Відходити з боями в ЄС. Через Угорщину.

УПА щось таке вже робила...

И что?
Результат?


Не були репресовані, розстріляні, винищені...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:23

США просят помощи у Японии, чтобы передать Украине ракеты для ЗРК Patriot — The Washington Post.

Ожидается, что на этой неделе Япония официально оформит изменения в политике, которые позволят ей экспортировать оружие и БК в другие страны (Украину).

Ранее посол Украины в Японии сообщал о переговорах про поставку японского ПВО в Украину.

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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:39

Hotab починати треба з себе
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:50

  yama написав:Hotab починати треба з себе



Доброе утро .

Я уже пытался несколько раз растолковывать почему Хоттабыча не возьмут в армию или уже послали домой .
Я еще раз обращу внимание , что на него смотрят как на износившийся самолет .
Его в принципе можно поднять в воздух , но последствия непредсказуемые .
До ПРОСТИТ меня ХОТТАБЫЧЬ .

Для Hotab ....
Мне доводилось встречаться с азербайджанцами -меня удивили и их профессии и их мастерство .
Даст Господь закончится война , можно будет и подробней рассказать .
Всем Хорошего дня и Настроения .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 11:56

  flyman написав:fler пише, що 200+ виробників дронів, у нас тих дронів має бути "як гуталіна"

Ось, до речи підтвердження слов пані fler:
А что же мешает сегодня Украине использовать рыночную экономику и силу промышленности в обороне? Мы сами себе мешаем. Большинство знакомых мне крупных производители милтека в уголовных делах, как в шелках. Вместо того, чтобы качать обьемы - директора ходят на допросы. Вместо того, чтобы изобретать, - #бутся с дасу, дбрами, набу, сбу и т д. Почти каждый, кто заключил контракт с государством, автоматом становится мишенью и встряет в дерьмо. А как государство собирается выстоять, не имея сильных поставщиков и партнеров в лице промышленности и рынка? Это невозможно.

Открываешь фейсбук - ведущий производитель ракет жалуется, что их остановил дасу. Открываешь еще раз - набушники вынесли компанию, которая производит тепловизоры. Открываешь еще раз - всем поставщикам МО полученную прибыль посчитали как ущерб государству.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:00

  yama написав:Hotab починати треба з себе
Я «почав» до весни 2023 (цими ж датами актуальні мої дані в ТЦК)
А ти продовжив?
Чи ти тільки будеш питати як працевлаштуватись без воєнніка?
В АТБ продавчинь під час ковіду ти нормально шикував , а тут що не виходить?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 гру, 2023 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:02

  холява написав:

Я уже пытался несколько раз растолковывать почему Хоттабыча не возьмут в армию или уже послали домой .
Я еще раз обращу внимание , что на него смотрят как на износившийся самолет .
Его в принципе можно поднять в воздух , но последствия непредсказуемые .

Пану Хотабу можна позаздрити, скільки в нього адвокатів на форумі. Ну, ок, Хотаб "поізносілся" для полетов. Але ж цей пан призивного віку і чудово міг би бути писарем при штабі, або замінити Успіха на мийці снарядів. Сітківка ж в нього не відклеїлася? Або зоча б міг розносити повістки, працюючи в ТЦК. Тим більше, на форумі він вже натренувався людей агітувати. Дивина якась..
Пан Хотаб, ви нам підморгніть, якщо вас взяли у полон та не пускають на війну.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:05

whois2010 ,


Пан Хотаб, ви нам підморгніть, якщо вас взяли у полон та не пускають на війну.

Будете розказувати що мені робити , коли хочаб кілька років візьмете участь у війні. А поки ви «чекаєте на повістку», переховуючись від неї, у вас прав як у помийного кота.
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