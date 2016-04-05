Часто они родом из деревень и небольших городов, и они небогаты, чтобы откупиться. Седовласому Дубку – 47 лет.

«Я постригся в учебном лагере», – говорит он. Сейчас он состоит в 47-й механизированной бригаде и защищает Авдеевку.



«Физически я не могу этого выдержать. Мне уже не 20 лет», – рассказывает Дубок о боях.

Сочетание коррупции, исключений и политической осторожности защитило большую часть городского среднего класса Украины от необходимости сражаться в холодных и грязных окопах.На длинной линии фронта непропорционально большая доля людей – это мужчины среднего возраста, такие как Дубок.Однажды он пошел постричься. Возле парикмахерской в его маленьком родном городе трое сотрудников военкомата приказали ему сесть в машину и два дня держали в темной комнате на местном призывном пункте.Уставшие бойцы с горечью отмечают, что, когда они едут в отпуск в крупные города, Киев или Днепр, они видят трудоспособных мужчин в возрасте 20-30 лет, которые часто посещают спортзалы, бары и модные рестораны.▪️В день, когда Дубка призывали в армию, его жена ждала его дома с клубникой и сливками.Теперь он наблюдает за тем, как крысы пируют на трупах на грязном поле боя вокруг Авдеевки.«Я никогда в жизни не видел таких больших крыс», – говорит он.Истории о том, как мужчин сталкивают на улице и задерживают сотрудники призывных пунктов, в Украине многочисленны. «Это незаконно.Они могут только вручать уведомления о призыве, но не задерживать людей», – говорит адвокат Сергей Парохненко.Чиновник из Министерства обороны признал нарушения, но сказал, что слишком много граждан игнорируют свои повестки.▪️«Печальные новости с фронта отбивают у граждан желание вступать в армию», – говорит оператор беспилотника с позывным Добро.По его словам, командиры украинской армии используют советскую тактику лобовых атак, и это усиливает страх у людей.«Теперь люди понимают, что если хочешь дожить до конца войны, то не стоит идти в пехоту».