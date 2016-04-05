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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5944594559465947
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:07

  Hotab написав:whois2010 ,


Пан Хотаб, ви нам підморгніть, якщо вас взяли у полон та не пускають на війну.

Будете розказувати що мені робити , коли хочаб кілька років візьмете участь у війні. А поки ви «чекаєте на повістку», переховуючись від неї, у вас прав як у помийного кота.

А чого ми такі серйозні? Ви геть здичавіли в африках. "Переховуюсь" я, чекаючи повістки, рівно так само, як і ви. І прав у нас з вами по закону однаково.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:09

whois2010 , ви спочатку зайдіть в те ТЦК без памперсів. Бо так вас, очікуна, знайти непросто
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:14

  Hotab написав:whois2010 , ви спочатку зайдіть в те ТЦК без памперсів. Бо так вас, опікуна, знайти непросто

Я вже писав, на лист-вимогу ТЦК я тричі надавав перелік співробітників, що підлежать за законом мобілізації. В т.ч. і свої дані. З паспортними данними, копіями військових квитків/приписних, з копіями документів про освіту. Тричі. Влітку минулого року, взимку і у вересні цього року. То нашо мені ходити ще туди?
А памперс вам потрібен, вважаю, як "поізносівшємуся".
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:15

The Wall Street Journal:

Сочетание коррупции, исключений и политической осторожности защитило большую часть городского среднего класса Украины от необходимости сражаться в холодных и грязных окопах.

На длинной линии фронта непропорционально большая доля людей – это мужчины среднего возраста, такие как Дубок.

Часто они родом из деревень и небольших городов, и они небогаты, чтобы откупиться. Седовласому Дубку – 47 лет.

Однажды он пошел постричься. Возле парикмахерской в его маленьком родном городе трое сотрудников военкомата приказали ему сесть в машину и два дня держали в темной комнате на местном призывном пункте.

«Я постригся в учебном лагере», – говорит он. Сейчас он состоит в 47-й механизированной бригаде и защищает Авдеевку.

«Физически я не могу этого выдержать. Мне уже не 20 лет», – рассказывает Дубок о боях.


▪️«Качество замены не очень хорошее. Это сельские мужики в возрасте от 43 до 50 лет, иногда с проблемами со здоровьем», – говорит опытный пехотинец, воюющий под Авдеевкой.

Уставшие бойцы с горечью отмечают, что, когда они едут в отпуск в крупные города, Киев или Днепр, они видят трудоспособных мужчин в возрасте 20-30 лет, которые часто посещают спортзалы, бары и модные рестораны.


▪️В день, когда Дубка призывали в армию, его жена ждала его дома с клубникой и сливками.

Теперь он наблюдает за тем, как крысы пируют на трупах на грязном поле боя вокруг Авдеевки.

«Я никогда в жизни не видел таких больших крыс», – говорит он.

Истории о том, как мужчин сталкивают на улице и задерживают сотрудники призывных пунктов, в Украине многочисленны. «Это незаконно.

Они могут только вручать уведомления о призыве, но не задерживать людей», – говорит адвокат Сергей Парохненко.

Чиновник из Министерства обороны признал нарушения, но сказал, что слишком много граждан игнорируют свои повестки.

▪️«Печальные новости с фронта отбивают у граждан желание вступать в армию», – говорит оператор беспилотника с позывным Добро.

По его словам, командиры украинской армии используют советскую тактику лобовых атак, и это усиливает страх у людей.

«Теперь люди понимают, что если хочешь дожить до конца войны, то не стоит идти в пехоту».



https://www.wsj.com/world/ukraines-fron ... _lead_pos8
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:18

whois2010 ,
То нашо мені ходити ще туди?


ВЛК. І без демонстративного енурезу перед терапевтом і урологом. Пройдете - прийдете доповісте. Що ви уже на рівних правах.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Насколько читал, то они реально есть.
И flyman писал, что есть уже 7 "фабрик".
Я пишу "надеюсь", т.к. лично я не обладаю достаточной информацией.
Полагаю, Вы тоже.

>>> т.к. лично я не обладаю достаточной информацией
но мнение составить уже успели? :wink: -- и советы "нам 200+ сборщиков не нужны" полагаете приемлемым давать? :roll:

>>> flyman писал, что есть уже 7 "фабрик".
не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.

Вы читать не умеете?
Не увидели: "Насколько читал"?
"лично я не обладаю достаточной информацией" означает, что лично я никак не связан с этой отраслью и все знания в этой области у меня из статей в СМИ.
Но поскольку я с очень большой осторожностью отношусь ко всем сообщениям СМИ, я и пишу: "надеюсь".
А для того, чтобы составить общее мнение, достаточно иметь опыт работы, некоторые знания более-менее общего характера и некоторый кругозор.
Понимаю, что моё мнение для Вас не авторитетно, а сами Вы считаете (не знаю, на какой основе), что "гаражное" производство может победить фабричное, предлагаю почитать хотя бы статьи Касьянова - https://zn.ua/war/preodolenie-khaosa.html и https://zn.ua/UKRAINE/ukraina-nuzhdaetsja-v-nemedlennoj-zamene-kadrov-v-vpk.html.
Касьянов занимается конкретно дронами уже давно и может считаться специалистом в данном вопросе. Надеюсь, его мнение для Вас будет более авторитетно.

Вы снова спорите непонятно с кем, но цитируете меня при этом зачем-то...
Я где говорил, что "гаражи" могут победить фабрику???
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:45

vitaliiangel , ясно, поки що фінансувати ЗСУ не почав. Воно і логічно: будуть дрони - будуть питання «чому ти з мухою не оператор БПЛА». А так можна пускати слюні про палки і Токмак :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:46

  mephala написав:
  freeze написав:
andrijk777 написав:Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими!


А на хрена государству балласт, который хочет жить в свое удовольствие, и не хочет защищать государство. Толку от балласта никакого.


ну жить в свое удовольствие хотят все.
а вот защищать госурдарство - те кто привыкли жить хорошо за бронью попрятались или деньгами откупились (заплатив военкому или ВЛК. или еще кому)

а вообще корень этой проблемы стоит искать в 30 летнем нашем житии когда устоялся негласный общественный договор - люди не мешают власти тырить деньги а власть не сильно вмешивается в дела людей. и это правило хотят порушить - но вот только однобоко.
власть тырить деньги не перестала а в жизнь людей начала вмешиваться через мобилизацию.

Так оно же в обратную сторону ровно так же работает: а нафига гражданам государство, которое еще и защищать нужно? :wink:
При этом: если балласт не нужен -- почему балласт не сбрасывают? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:08

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД, що ви хочете почути? Який вам «атвєт ваєнного « треба? Що, більша економіка - це обовʼязково гарантія перемоги? Треба здаватись, бо ми менша економіка?
Вам «интернетзависимый виталик» тм наводив цифри по Авдіївці. По техніці співвідношення втрат 1:10 на користь України.
Треба далі збільшувати виробництво, залучати більше коштів від хитродупих «бізнесменів» 200- гривенних. Упоротих, які не бажають фінансувати війну - в бусик і в окоп.
"
Кривляться («атвєт ваєнного «) не обязательно.
"цифри по Авдіївці"... По Морозовску Вы хотите "документального подтверждения". А этим цифрам Вы сходу верите? По таким цифрам мы росс. армию уже. наверно, 2 раза уничтожили.
"далі збільшувати виробництво" - не смешно. Объёмы нашего виробництва даже не близко лежат с необходимыми.
От того, что "упоротых" "в бусик і в окоп" ситуация принципиально не изменится. Это облегчит жизнь Бобюа и Успиху, но не изменит ситуацию с вооружением.
Гарантии чего бы то ни было даёт только Господь Бог. И то не очень. А вот, что делать, чтобы склонить ситуацию в свою пользу и как это сделать, решает человек.
Просто биться головой в стенку - можно только разбить голову.

Очевидці підтверджують втрати техніки у співвідношенні 1:10. Не слід забувати, що дохлий орк - то дохлий орк. А БМП коштує від мільйона доларів. І відновлення Т-72 зі зберігання до стану Т-72Б3м це теж десь мільйон доларів.

А мільйон доларів - це податки майже 16 тис. Вітальєнів за рік. Тобто сотні знищених оиниць техніки - це всі податки за рік з мільйонів Вітальєнів. І ще праця десятків тисяч людей по виготовленню/відновленню тих самих БМП/танків.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:detroytred Ого скільки демагогії і звинувачень на мою адресу, а відповіді я так і не почув. Ок, тоді друге запитання. Чому до війни Ваші колеги молоді військові пєнси, які все життя смоктали бюджетну сиську, піднімали бучу, мітінги, протести щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія". Уряд пішов вам на зустріч і підняв. Почалася повномасштабна війна і ... я бачу лише купу гнівних дописів на гілці від detroytred чому будівельник та йому подібні не воюють, а не бачу ні його на війні, ні пікетів, ні мітингів від всіх них під ТЦК з гаслами - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому ми не на фронті? Можете пояснити чому? Га?

На війні купа військових пенсів. А ще пенсів МВС.
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