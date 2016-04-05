Hotab написав:whois2010 , ви спочатку зайдіть в те ТЦК без памперсів. Бо так вас, опікуна, знайти непросто
Я вже писав, на лист-вимогу ТЦК я тричі надавав перелік співробітників, що підлежать за законом мобілізації. В т.ч. і свої дані. З паспортними данними, копіями військових квитків/приписних, з копіями документів про освіту. Тричі. Влітку минулого року, взимку і у вересні цього року. То нашо мені ходити ще туди? А памперс вам потрібен, вважаю, як "поізносівшємуся".
Сочетание коррупции, исключений и политической осторожности защитило большую часть городского среднего класса Украины от необходимости сражаться в холодных и грязных окопах.
На длинной линии фронта непропорционально большая доля людей – это мужчины среднего возраста, такие как Дубок.
Часто они родом из деревень и небольших городов, и они небогаты, чтобы откупиться. Седовласому Дубку – 47 лет.
Однажды он пошел постричься. Возле парикмахерской в его маленьком родном городе трое сотрудников военкомата приказали ему сесть в машину и два дня держали в темной комнате на местном призывном пункте.
«Я постригся в учебном лагере», – говорит он. Сейчас он состоит в 47-й механизированной бригаде и защищает Авдеевку.
«Физически я не могу этого выдержать. Мне уже не 20 лет», – рассказывает Дубок о боях.
▪️«Качество замены не очень хорошее. Это сельские мужики в возрасте от 43 до 50 лет, иногда с проблемами со здоровьем», – говорит опытный пехотинец, воюющий под Авдеевкой.
Уставшие бойцы с горечью отмечают, что, когда они едут в отпуск в крупные города, Киев или Днепр, они видят трудоспособных мужчин в возрасте 20-30 лет, которые часто посещают спортзалы, бары и модные рестораны.
▪️В день, когда Дубка призывали в армию, его жена ждала его дома с клубникой и сливками.
Теперь он наблюдает за тем, как крысы пируют на трупах на грязном поле боя вокруг Авдеевки.
«Я никогда в жизни не видел таких больших крыс», – говорит он.
Истории о том, как мужчин сталкивают на улице и задерживают сотрудники призывных пунктов, в Украине многочисленны. «Это незаконно.
Они могут только вручать уведомления о призыве, но не задерживать людей», – говорит адвокат Сергей Парохненко.
Чиновник из Министерства обороны признал нарушения, но сказал, что слишком много граждан игнорируют свои повестки.
▪️«Печальные новости с фронта отбивают у граждан желание вступать в армию», – говорит оператор беспилотника с позывным Добро.
По его словам, командиры украинской армии используют советскую тактику лобовых атак, и это усиливает страх у людей.
«Теперь люди понимают, что если хочешь дожить до конца войны, то не стоит идти в пехоту».
ЛАД написав:Насколько читал, то они реально есть. И flyman писал, что есть уже 7 "фабрик". Я пишу "надеюсь", т.к. лично я не обладаю достаточной информацией. Полагаю, Вы тоже.
>>> т.к. лично я не обладаю достаточной информацией но мнение составить уже успели? -- и советы "нам 200+ сборщиков не нужны" полагаете приемлемым давать?
>>> flyman писал, что есть уже 7 "фабрик". не знаю, что (и где) он про 7 фабрик писал. -- лично общаюсь с людьми, которые FPV-шки на фронт собирают -- они про эти фабрики ни слухом ни духом.
Вы читать не умеете? Не увидели: "Насколько читал"? "лично я не обладаю достаточной информацией" означает, что лично я никак не связан с этой отраслью и все знания в этой области у меня из статей в СМИ. Но поскольку я с очень большой осторожностью отношусь ко всем сообщениям СМИ, я и пишу: "надеюсь". А для того, чтобы составить общее мнение, достаточно иметь опыт работы, некоторые знания более-менее общего характера и некоторый кругозор. Понимаю, что моё мнение для Вас не авторитетно, а сами Вы считаете (не знаю, на какой основе), что "гаражное" производство может победить фабричное, предлагаю почитать хотя бы статьи Касьянова - https://zn.ua/war/preodolenie-khaosa.html и https://zn.ua/UKRAINE/ukraina-nuzhdaetsja-v-nemedlennoj-zamene-kadrov-v-vpk.html. Касьянов занимается конкретно дронами уже давно и может считаться специалистом в данном вопросе. Надеюсь, его мнение для Вас будет более авторитетно.
Вы снова спорите непонятно с кем, но цитируете меня при этом зачем-то... Я где говорил, что "гаражи" могут победить фабрику???
andrijk777 написав:Люди не хочуть позбуватись громадянства, вони не хочуть бути мобілізованими!
А на хрена государству балласт, который хочет жить в свое удовольствие, и не хочет защищать государство. Толку от балласта никакого.
ну жить в свое удовольствие хотят все. а вот защищать госурдарство - те кто привыкли жить хорошо за бронью попрятались или деньгами откупились (заплатив военкому или ВЛК. или еще кому)
а вообще корень этой проблемы стоит искать в 30 летнем нашем житии когда устоялся негласный общественный договор - люди не мешают власти тырить деньги а власть не сильно вмешивается в дела людей. и это правило хотят порушить - но вот только однобоко. власть тырить деньги не перестала а в жизнь людей начала вмешиваться через мобилизацию.
Так оно же в обратную сторону ровно так же работает: а нафига гражданам государство, которое еще и защищать нужно? При этом: если балласт не нужен -- почему балласт не сбрасывают?
Hotab написав:ЛАД, що ви хочете почути? Який вам «атвєт ваєнного « треба? Що, більша економіка - це обовʼязково гарантія перемоги? Треба здаватись, бо ми менша економіка? Вам «интернетзависимый виталик» тм наводив цифри по Авдіївці. По техніці співвідношення втрат 1:10 на користь України. Треба далі збільшувати виробництво, залучати більше коштів від хитродупих «бізнесменів» 200- гривенних. Упоротих, які не бажають фінансувати війну - в бусик і в окоп.
" Кривляться («атвєт ваєнного «) не обязательно. "цифри по Авдіївці"... По Морозовску Вы хотите "документального подтверждения". А этим цифрам Вы сходу верите? По таким цифрам мы росс. армию уже. наверно, 2 раза уничтожили. "далі збільшувати виробництво" - не смешно. Объёмы нашего виробництва даже не близко лежат с необходимыми. От того, что "упоротых" "в бусик і в окоп" ситуация принципиально не изменится. Это облегчит жизнь Бобюа и Успиху, но не изменит ситуацию с вооружением. Гарантии чего бы то ни было даёт только Господь Бог. И то не очень. А вот, что делать, чтобы склонить ситуацию в свою пользу и как это сделать, решает человек. Просто биться головой в стенку - можно только разбить голову.
Очевидці підтверджують втрати техніки у співвідношенні 1:10. Не слід забувати, що дохлий орк - то дохлий орк. А БМП коштує від мільйона доларів. І відновлення Т-72 зі зберігання до стану Т-72Б3м це теж десь мільйон доларів.
А мільйон доларів - це податки майже 16 тис. Вітальєнів за рік. Тобто сотні знищених оиниць техніки - це всі податки за рік з мільйонів Вітальєнів. І ще праця десятків тисяч людей по виготовленню/відновленню тих самих БМП/танків.
Василь-Рівне написав:detroytred Ого скільки демагогії і звинувачень на мою адресу, а відповіді я так і не почув. Ок, тоді друге запитання. Чому до війни Ваші колеги молоді військові пєнси, які все життя смоктали бюджетну сиську, піднімали бучу, мітінги, протести щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія". Уряд пішов вам на зустріч і підняв. Почалася повномасштабна війна і ... я бачу лише купу гнівних дописів на гілці від detroytred чому будівельник та йому подібні не воюють, а не бачу ні його на війні, ні пікетів, ні мітингів від всіх них під ТЦК з гаслами - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому ми не на фронті? Можете пояснити чому? Га?