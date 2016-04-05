Додано: Сер 20 гру, 2023 13:18

Василь-Рівне написав: detroytred Ого скільки демагогії і звинувачень на мою адресу, а відповіді я так і не почув. Ок, тоді друге запитання. Чому до війни Ваші колеги молоді військові пєнси, які все життя смоктали бюджетну сиську, піднімали бучу, мітінги, протести щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія". Уряд пішов вам на зустріч і підняв. Почалася повномасштабна війна і ... я бачу лише купу гнівних дописів на гілці від detroytred чому будівельник та йому подібні не воюють, а не бачу ні його на війні, ні пікетів, ні мітингів від всіх них під ТЦК з гаслами - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому ми не на фронті? Можете пояснити чому? Га? Ого скільки демагогії і звинувачень на мою адресу, а відповіді я так і не почув. Ок, тоді друге запитання. Чому до війни Ваші колеги молоді військові пєнси, які все життя смоктали бюджетну сиську, піднімали бучу, мітінги, протести щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія". Уряд пішов вам на зустріч і підняв. Почалася повномасштабна війна і ... я бачу лише купу гнівних дописів на гілці від detroytred чому будівельник та йому подібні не воюють, а не бачу ні його на війні, ні пікетів, ні мітингів від всіх них під ТЦК з гаслами - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому ми не на фронті? Можете пояснити чому? Га?

Крайній раз відповім, а потім, як гарний учень, візьму твою практику -- тупо задавати нові питання опоненту, не відповідаючи на жодне його.1. З якої стелі ти взяв, що *щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія"?Звідки?2. Уряд згідно Закону про соцзахист всл прямо зобов'язаний перераховувати пенсії у зв'язку зі зміною грошзабезпечення у діючих всл. Не йти на зустріч, а перераховувати.Всі суди без проблем задовольняють позови на перерахунок в повному обсязі. Тому що це пряме зобов'язання Уряду.Уряд же лише перерахував пенсії всл лише частково. А от поліції та Ко (які в більшості ото і мітингували) в повному обсязі. Впенсам же тільки через суд. Второпав?3. Про "тяготи та лішенія" прибрали з Дисципл.Статуту ще під років двадцять тому. Хто на це міг посилатися-то? З якого ти совка виліз?4. Мої дописи з питаннями виключно у відповідь, після питань до мене.5. Особові справи впенсів всі на місці, зв'язок постійний, комісії пройдені. Чому ти не бачиш пікетів? Да тому що навіть сам не можеш вказати на визначені законами підстави для їх наявності. Я ж від тебе вже скільки разів намагаюсь добитися відповіді -- звідки ти береш свої претензії про обов'язок бути добровольцем, да ще й строчити з кулемета? Звідки?Обов'язки і мпорядок призову, призначення на посаду визначаються законами тощо. А не твоїми власними хатєлками.Так чому ти досі не дійшов до фронту-то? Форумчани поможуть тобі з будь-якими складнощами.