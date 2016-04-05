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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59465947594859495950>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:18

  Василь-Рівне написав:detroytred Ого скільки демагогії і звинувачень на мою адресу, а відповіді я так і не почув. Ок, тоді друге запитання. Чому до війни Ваші колеги молоді військові пєнси, які все життя смоктали бюджетну сиську, піднімали бучу, мітінги, протести щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія". Уряд пішов вам на зустріч і підняв. Почалася повномасштабна війна і ... я бачу лише купу гнівних дописів на гілці від detroytred чому будівельник та йому подібні не воюють, а не бачу ні його на війні, ні пікетів, ні мітингів від всіх них під ТЦК з гаслами - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому ми не на фронті? Можете пояснити чому? Га? :wink:

Крайній раз відповім, а потім, як гарний учень, візьму твою практику -- тупо задавати нові питання опоненту, не відповідаючи на жодне його.

1. З якої стелі ти взяв, що *щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія"?
Звідки?
2. Уряд згідно Закону про соцзахист всл прямо зобов'язаний перераховувати пенсії у зв'язку зі зміною грошзабезпечення у діючих всл. Не йти на зустріч, а перераховувати.
Всі суди без проблем задовольняють позови на перерахунок в повному обсязі. Тому що це пряме зобов'язання Уряду.
Уряд же лише перерахував пенсії всл лише частково. А от поліції та Ко (які в більшості ото і мітингували) в повному обсязі. Впенсам же тільки через суд. Второпав?

3. Про "тяготи та лішенія" прибрали з Дисципл.Статуту ще під років двадцять тому. Хто на це міг посилатися-то? З якого ти совка виліз?

4. Мої дописи з питаннями виключно у відповідь, після питань до мене.

5. Особові справи впенсів всі на місці, зв'язок постійний, комісії пройдені. Чому ти не бачиш пікетів? Да тому що навіть сам не можеш вказати на визначені законами підстави для їх наявності. Я ж від тебе вже скільки разів намагаюсь добитися відповіді -- звідки ти береш свої претензії про обов'язок бути добровольцем, да ще й строчити з кулемета? Звідки?
Обов'язки і мпорядок призову, призначення на посаду визначаються законами тощо. А не твоїми власними хатєлками.

Так чому ти досі не дійшов до фронту-то? Форумчани поможуть тобі з будь-якими складнощами.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:27

  Denik написав:
  Василь-Рівне написав:detroytred Ого скільки демагогії і звинувачень на мою адресу, а відповіді я так і не почув. Ок, тоді друге запитання. Чому до війни Ваші колеги молоді військові пєнси, які все життя смоктали бюджетну сиську, піднімали бучу, мітінги, протести щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія". Уряд пішов вам на зустріч і підняв. Почалася повномасштабна війна і ... я бачу лише купу гнівних дописів на гілці від detroytred чому будівельник та йому подібні не воюють, а не бачу ні його на війні, ні пікетів, ні мітингів від всіх них під ТЦК з гаслами - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому ми не на фронті? Можете пояснити чому? Га?

На війні купа військових пенсів. А ще пенсів МВС.

І отримують окремо далі пенсію (за минулу службу), і окремо грошове забезпечення за теперішню службу, і окремо премії за бойові дії. Окремо льоготи за БД.
А ті, хто мобілізований з роботи, то ще й середню за місцем роботи.

Я вже не знаю, як василям це пояснити.
У них ще досі совдеп в головах і хотєлках.

І! Щоб перераховувати стару пенсію, яку миші подточили навіть у звільнених три роки тому ветеранів АТО-ООС, їм треба подавати в суд на ... державу.
Що тоді казати про звільнених десятки років тому...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 гру, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:29

  detroytred написав:
  Denik написав:
  Василь-Рівне написав:detroytred Ого скільки демагогії і звинувачень на мою адресу, а відповіді я так і не почув. Ок, тоді друге запитання. Чому до війни Ваші колеги молоді військові пєнси, які все життя смоктали бюджетну сиську, піднімали бучу, мітінги, протести щоб їм підняли пенсію, бо якщо війна то в них будуть "тяготи і лішенія". Уряд пішов вам на зустріч і підняв. Почалася повномасштабна війна і ... я бачу лише купу гнівних дописів на гілці від detroytred чому будівельник та йому подібні не воюють, а не бачу ні його на війні, ні пікетів, ні мітингів від всіх них під ТЦК з гаслами - де моя особова справа, чому мене не викликають, чому ми не на фронті? Можете пояснити чому? Га?

На війні купа військових пенсів. А ще пенсів МВС.

І отримують окремо далі пенсію (за минулу службу), і окремо грошове забезпечення за теперішню службу, і окремо премії за бойові дії. Окремо льоготи за БД.
А ті, хто мобілізований з роботи, то ще й середню за місцем роботи.

Я вже не знаю, як василям це пояснити.
У них ще досі совдеп в головах і хотєлках.

Бобуа, успіх, скільки ви там з роботи отримуєте за місцем роботи? Чи це про мобілізованих поліцейських?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:32

  flyman написав:Бобуа, успіх, скільки ви там з роботи отримуєте за місцем роботи? Чи це про мобілізованих поліцейських?

Наче на китайському написано мною)))
Мова про впенсів, пенсів МВС тощо.
І не з роботи платять, а держава по серединьому з місця роботи, якщо мобілізували з неї. Тобто пенс силовик працював.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:34

flyman , ти мобілізуйся, може тобі ЧВК Майкрософт зарплату збереже.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 гру, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:36

  Ukrainian написав:Союзники США та України прораховують наслідки можливої перемоги Росії - Bloomberg
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/shc ... 77863.html

Лучше было дать ссылку на оригинал статьи - https://archive.ph/ZG0NL. Там подробнее, хотя общий смысл тот же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Щоб перераховувати стару пенсію, яку миші подточили навіть у звільнених три роки тому ветеранів АТО-ООС, їм треба подавати в суд на ... державу.
Що тоді казати про звільнених десятки років тому...

Посудитися за щось невиплачене з державою у кадрових - це святе
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:41

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Denik написав:На війні купа військових пенсів. А ще пенсів МВС.

І отримують окремо далі пенсію (за минулу службу), і окремо грошове забезпечення за теперішню службу, і окремо премії за бойові дії. Окремо льоготи за БД.
А ті, хто мобілізований з роботи, то ще й середню за місцем роботи.

Я вже не знаю, як василям це пояснити.
У них ще досі совдеп в головах і хотєлках.

Бобуа, успіх, скільки ви там з роботи отримуєте за місцем роботи? Чи це про мобілізованих поліцейських?

Вроде же Наимудрейший разрешил после 6ти месяцев ничего не платить? :roll: -- не помню что там про увольнение было -- скорее всего тоже разрешил...
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:46

  Denik написав:
  detroytred написав:Щоб перераховувати стару пенсію, яку миші подточили навіть у звільнених три роки тому ветеранів АТО-ООС, їм треба подавати в суд на ... державу.
Що тоді казати про звільнених десятки років тому...

Посудитися за щось невиплачене з державою у кадрових - це святе

Да-да, у кадрових.
А за відпускні по АТО хто судився?

Ви трохи плутаєте. Якраз бувші кадрові діди набагато менше подають в суди, ніж чисті контрактники з 90-х.
Точніше на порядки менше.
Мені отакі молоді впенси у лоб так і кажуть -- ти лох, що не відсужуєш. Пенсію, індексації, пайкові, речові...

Так що не варто судити, якщо не в темі.

І я цих молодих не осуджую, бо вони-то пішли служити за тих умов, коли ніхто не бажав.
А без отих пенсів не було б "нової".
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