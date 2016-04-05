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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5947594859495950>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:56

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  Bobua написав:...........
Дикий писав як треба.
Відходити з боями в ЄС. Через Угорщину.

УПА щось таке вже робила...

И что?
Результат?

Ви мабуть не зрозуміли...
Задача полягала знайти пояснення чому так?

Про яке на виживання може бути мова, коли одні накрай можуть відійти зі зброєю, другі з грошима.
А про третіх учора згадали, як про баласт.

Тобто виходити треба з реалій, а не заяв. Згідно реалій все і відбувається. Цілком логічно.
Зміняться реалії, зміниться й характер дій.

Но это не реалии.
Миллион или даже 300 тыс. вооружённых людей Запад не примет. Их, как минимум, разоружат, но не уверен, что вообще пустят - воевавшие солдаты далеко не мирные беженцы, проблем (потом) может быть много.
Те наши, которые "з грошима", в очень большом количестве "там" заработать не смогут.
Ну а "балласт" будет жить и, возможно, вполне нормально.
Если принимать такой вариант, тогда уж лучше "договариваться".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:01

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  Bobua написав:...........
Дикий писав як треба.
Відходити з боями в ЄС. Через Угорщину.

УПА щось таке вже робила...

И что?
Результат?


Не були репресовані, розстріляні, винищені...

Ну да, те, которые отошли.
А сколько "винищених" с обеих сторон до отхода. Сколько "репресованих" среди оставшихся. И в результате Украина как была советской, так и осталась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:04

ЛАД , пора Україні в союз?)
Не стісняйтесь вже.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:06

ЛАД
Ви думку вловили?)))

А техніка виконання може бути різна. Від нещодавно піднятий ввід британців на частину ЗУ і вуаля...
А пропозиція частинами в ЄС...

Про яке зможуть не зможуть там заробити))
Мова про що?
Про реал ситуацію чи про реал думок (які реальні думки).
____________________
"Те, що говорить зараз президент Зеленський, – якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам не допостачаєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим Збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення. Британія – одна з них, найперша у цьому списку", – вважає він.
На питання, за яких умов цей сценарій може статись, Пристайко відповів, не деталізуючи: "Катастрофічний розвиток війни… Продовження окупації".
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7175693/

Тобто це вже реально проговорюється. Надаються гарантії (словесні поки, а може й ні))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий

Я, конечно, могу ошибаться, но образование и военная карьера Дикого не позволяет мне рассматривать его как "военного аналитика":
Закінчив біологічний факультет Київського університету ім. Т.Шевченка 1997 року й аспірантуру в Києво-Могилянській академії 2001 року за спеціальністю «Екологія»[1].

учасник війни на сході України, у 2014 році — командир 2-ї роти, пізніше заступник командира взводу у 24-му батальйоні територіальної оборони «Айдар».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%87

1995 року брав участь у російсько-чеченській війні на боці незалежної Ічкерії як керівник гуманітарної місії.

https://gazeta.ua/articles/people-and-t ... sya/885346

Ах да, он еще
На замовлення Литовської військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса написав книжку ”Гибридная война России: опыт Украины для стран Балтии”.

https://gazeta.ua/articles/people-and-t ... sya/885346
о которой почему-то скромно не вспоминает в своих многочисленных выступлениях. Прочитал ее - книгу такого содержания легко напишут 80% форумчан (имхо), пишущих на этой ветке. Желающие ознакомиться с ней (и заодно зря потратить свое время) могут прочитать ее онлайн или скачать, ссылку не привожу, книга легко ищется в Инете.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:19

  Hotab написав:ЛАД , пора Україні в союз?)
Не стісняйтесь вже.

"Партизанська війна" (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:24

  flyman написав:
  Hotab написав:ЛАД , пора Україні в союз?)
Не стісняйтесь вже.

"Партизанська війна" (с)

Ти вже почав. Не кожен ТЦК-ник зайде в «приватну власність» - бучанську криївку
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:33

  Xenon написав:<маячня від Рьопке>

Будьоновку зніми, палишся
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:36

detroytred
Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну.
Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:40

  ЛАД написав:detroytred
Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну.
Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.

про те що Захід відправить своїх солдат захищати Авдіївку і штурмувати Бахмут тільки ідіот може казати.

Захід не наважився передати далекобійні ракети і літаки , а замість цього пришле десятки і сотні тисяч своїх піхотинців в якості штурмовиків :))
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