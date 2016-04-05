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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5946594759485949>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:36

detroytred
Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну.
Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 14:40

  ЛАД написав:detroytred
Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну.
Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.

про те що Захід відправить своїх солдат захищати Авдіївку і штурмувати Бахмут тільки ідіот може казати.

Захід не наважився передати далекобійні ракети і літаки , а замість цього пришле десятки і сотні тисяч своїх піхотинців в якості штурмовиків :))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:02

  detroytred написав:А ті, хто мобілізований з роботи, то ще й середню за місцем роботи.


Цю норму вже скасували. Роботодавець винний мобілізованому лише відпустку за термін мобілізації
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:02

  Xenon написав:
  ЛАД написав:detroytred
Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну.
Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.

про те що Захід відправить своїх солдат захищати Авдіївку і штурмувати Бахмут тільки ідіот може казати.

Захід не наважився передати далекобійні ракети і літаки , а замість цього пришле десятки і сотні тисяч своїх піхотинців в якості штурмовиків :))

Про це ніхто і не говорить.

Мова про застовбити території. При катастрофічному розвитку подій.

І...якщо цей варіант неможливий, то Ви хоч уявляєте альтернативи?
При катастрофічному розвитку подій, як каже Пристайко.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:03

"Каким будет 2024 год?" - беседа с Баумейстером.

Можно всё не слушать, под видео есть поминутная расшифровка вопросов, можно выбрать, что интересно.
И он там говорит о свежей статье Анналены Бербок в FAZ от 11.12.23 - https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-gegen-putins-weltordnung-der-gewalt-19374864.html. Статья с твёрдой поддержкой Украины. Ждал, надеялся, что у нас будет где-нибудь перевод, как ни странно, почему-то нет. Зарегистрироваться на FAZ мне почему-то не удалось. Нашёл только о статье - https://www.dw.com/ru/glava-mid-frg-predosteregla-ot-zamorazivania-vojny-v-ukraine/a-67686122. Похоже, достаточно упрощённый вариант
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:10

  whois2010 написав:
  detroytred написав:А ті, хто мобілізований з роботи, то ще й середню за місцем роботи.


Цю норму вже скасували. Роботодавець винний мобілізованому лише відпустку за термін мобілізації

Ок.
А якщо роботодавець державне підприємство, держустанова не залишили?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:12

  detroytred написав:Про це ніхто і не говорить.

Мова про застовбити території. При катастрофічному розвитку подій.

І...якщо цей варіант неможливий, то Ви хоч уявляєте альтернативи?
При катастрофічному розвитку подій, як каже Пристайко.

Катастрофічний розвиток подій стався 24 лютого 22 року; коли раша увійшла широкомаштабно на територію України.

Куди вже катастрофічніше?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

единственный выход из тупика - это путь экономического чуда по азиатскому типу.
другого нет.
но с такими старыми пердунами, как большинство, у которых мозг работает только на пополнение бюджета - это невозможно.
ну и миллионную армию освободившихся чиновников - на фронт. и будет победа, зуб даю
Востаннє редагувалось beee в Сер 20 гру, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:17

  Xenon написав:
  detroytred написав:Про це ніхто і не говорить.

Мова про застовбити території. При катастрофічному розвитку подій.

І...якщо цей варіант неможливий, то Ви хоч уявляєте альтернативи?
При катастрофічному розвитку подій, як каже Пристайко.

Катастрофічний розвиток подій стався 24 лютого 22 року; коли раша увійшла широкомаштабно на територію України.

Куди вже катастрофічніше?

То, що партнери не хотіли тоді (бо вважали, що Київ впаде за три дні), не заважає змінити ставлення сьогодні -- коли Сили Оборони показали змогу боротися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:17

  Xenon написав:
  detroytred написав:Про це ніхто і не говорить.

Мова про застовбити території. При катастрофічному розвитку подій.

І...якщо цей варіант неможливий, то Ви хоч уявляєте альтернативи?
При катастрофічному розвитку подій, як каже Пристайко.

Катастрофічний розвиток подій стався 24 лютого 22 року; коли раша увійшла широкомаштабно на територію України.

Куди вже катастрофічніше?

Катастрофічніше перемога Путіна. Значно катастрофічніше.
ЛАД
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