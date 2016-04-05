detroytred Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну. Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.
ЛАД написав:detroytred Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну. Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.
про те що Захід відправить своїх солдат захищати Авдіївку і штурмувати Бахмут тільки ідіот може казати.
Захід не наважився передати далекобійні ракети і літаки , а замість цього пришле десятки і сотні тисяч своїх піхотинців в якості штурмовиків )
ЛАД написав:detroytred Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну. Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.
про те що Захід відправить своїх солдат захищати Авдіївку і штурмувати Бахмут тільки ідіот може казати.
Захід не наважився передати далекобійні ракети і літаки , а замість цього пришле десятки і сотні тисяч своїх піхотинців в якості штурмовиків )
Про це ніхто і не говорить.
Мова про застовбити території. При катастрофічному розвитку подій.
І...якщо цей варіант неможливий, то Ви хоч уявляєте альтернативи? При катастрофічному розвитку подій, як каже Пристайко.
единственный выход из тупика - это путь экономического чуда по азиатскому типу. другого нет. но с такими старыми пердунами, как большинство, у которых мозг работает только на пополнение бюджета - это невозможно. ну и миллионную армию освободившихся чиновников - на фронт. и будет победа, зуб даю
Востаннє редагувалось beee в Сер 20 гру, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.