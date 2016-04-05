|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:19
beee написав:
единственный выход из тупика - это путь экономического чуда по азиатскому типу.
другого нет.
но с такими старыми пердунами, как большинство, у которых мозг работает только на пополнение бюджета - это невозможно.
ну и миллионную армию освободившихся чиновников - на фронт. и будет победа, зуб даю
Экономическое чудо во время войны?
Хоть один пример приведёте?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26935
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5208 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:19
ЛАД написав:
Путин хочет возродить не Союз, а Российскую империю и восстановить её территорию.
Украина далеко не главный аттрибут Российской империи. И для её возрождения можно было б начать с кого-то попроще (Грузия, Армения). Имхо в мотивах превалирует "утереть нос" без какой либо идеологии. Иначе бы идеология рекламировала бы "как станет хорошо когда империя возродится". Пока что всё что говорят рус.чиновники - унизить, унизить и снова унизить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 20 гру, 2023 15:20, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21294
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:20
beee написав:
единственный выход из тупика - это путь экономического чуда по азиатскому типу.
другого нет.
но с такими старыми пердунами, как большинство, у которых мозг работает только на пополнение бюджета - это невозможно.
ну и миллионную армию освободившихся чиновников - на фронт. и будет победа, зуб даю
кстати, в этом свете отсутствие помощи может стать триггером. любая проблема -замаскированная удача
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1495
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:20
Xenon до дна дуже далеко. Партнери, які обіцяли допомагати до перемоги, втомилися на рік раніше, ніж планували москалі...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1957
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:33
У нас тупорылый менталитет, что у власти, что у народа - чуть на фронте на 200 метров отступили, или западную помощь урезали - фсьо пропало, пропало фсьо - зрада зрадонька.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12525
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1878 раз.
- Подякували: 2674 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:48
Zebra написав:
У нас тупорылый менталитет, что у власти, что у народа - чуть на фронте на 200 метров отступили, или западную помощь урезали - фсьо пропало, пропало фсьо - зрада зрадонька.
т.е. нужно дотерпеть, пока Молниеносное Контранступленьище до Киева (Львова?) не донаступается?
-- или, всетаки, ситуацию заранее планировать стоит?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7419
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:01
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
ote="5662270:Bobua"]
...........
Дикий писав як треба.
Відходити з боями в ЄС. Через Угорщину.
УПА щось таке вже робила...[/quote
И что?
Результат?
Ви мабуть не зрозуміли...
Задача полягала знайти пояснення чому так?
Про яке на виживання може бути мова, коли одні накрай можуть відійти зі зброєю, другі з грошима.
А про третіх учора згадали, як про баласт.
Тобто виходити треба з реалій, а не заяв. Згідно реалій все і відбувається. Цілком логічно.
Зміняться реалії, зміниться й характер дій.
Но это не реалии.
Миллион или даже 300 тыс. вооружённых людей Запад не примет. Их, как минимум, разоружат, но не уверен, что вообще пустят - воевавшие солдаты далеко не мирные беженцы, проблем (потом) может быть много.
Те наши, которые "з грошима", в очень большом количестве "там" заработать не смогут.
Ну а "балласт" будет жить и, возможно, вполне нормально.
Если принимать такой вариант, тогда уж лучше "договариваться".
Оригінал:
ЄВГЕН ДИКИЙ
громадський активіст, політичний і військовий аналітик
Час говорити по-поганому?
, 02 липня 2023, 10:45
...
Спершу ми вичерпали ресурс емпатії та співчуття.
...
Далі ми мобілізували всіх тих, хто сприймає нас не так емоційно, натомість раціонально розуміє і ...
...
І от лишилась далека заокеанська країна, яка допомагає нам більше за всіх, але водночас ...
...
Варто пояснити нашому другові Борелю (друг без лапок, він реально робить все, що може), що він не зовсім правий, коли каже, що без поставок західної зброї ми "за кілька днів програємо війну та перетворимось на нову Білорусь". Так, програємо, але не за дні, а за довгі місяці. За ці місяці загинуть сотні тисяч, а ще мільйонів 15-20 поповнять табори біженців у Європі. А потому ми станемо не "другою Білоруссю", а "другим Афганістаном", де прямо біля кордону ЄС роками та навіть десятиліттями не стихатиме кривава партизанська війна, з усіма "зручностями" для сусідів.
Варто передати нашому ворогові Орбану, що якщо його зусилля допомогти перемозі росії раптом таки виявляться успішними, і ми, відповідно до його прогнозу, програємо війну, то останнім наказом нашій мільйонній армії, загартованій у боях із другою армією світу, буде відступити до нейтральних країн Європи з усією зброєю та технікою, і там інтернуватись. І що маршрут цього відступу пролягатиме не через ті країни, які нам допомагали, а виключно через Угорщину.
А ще дорогою ця армія матиме завдання забезпечити гуманітарний коридор для виїзду мільйонів цивільних біженців, так само через Угорщину. Зрештою, чи не мадярам знати, як це виглядає – тисячокілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі у пошуках "обітованої землі" 🙂 Історія інколи робить парадоксальні кульбіти, і їм варто про це замислитись. 🙂
Залишатись на окупованій території укр.війську не можна.
Москвини ж підлі й люблять катувати-вбивати...
І нас (фронтовики) лише ~1% населення.
Решта перевзується в стрибку і скаже “спасіба таваріщу сталіну за асвабаждєніє ат хунти, ана нас в бусікі пакавала...”
---
О... І мало не забув. Прославляння сталіна не поможе. Ще й доведеться масово мобілізовуватись на роль м`яса для штурму Прибалтики, Польщі та ін. “ісконно москвінскіх тєріторій”.
Востаннє редагувалось Bobua
в Сер 20 гру, 2023 16:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1613
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:05
beee написав:
единственный выход из тупика - это путь экономического чуда по азиатскому типу.
другого нет.
а можете поподробнее? экономическое чудо здесь нарастить экспорт или внутреннее потребление?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21294
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:24
Панове, понимаю, что сегодня, может, не ко времени, а, может, как раз ко времени.
Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами".
Как и почему Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович (как и прочие) стали героями русских былин, а сегодня и мультфильмов, хотя они явно украинского происхождения. Как и почему Киев "мать городов русских" стал "украинским", а не "русским".
Почему сошла на нет держава Ярослава Мудрого. По тем временам сильная и влиятельная.
Сразу скажу, мне вопросы не задавайте, не знаю и объяснить не могу. Точнее так - объяснения, которые у меня есть, меня не удовлетворяют.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26935
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5208 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:40
Bobua
"інтернуватись" - это лучший исход, но без зброї. С ней "інтернуватись" не выйдет, никакая держава не потерпит на своей территории огромную чужую вооружённую армию, да и маленькую тоже.
"тисячокілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі" это чистый бред. Пан Дикий предлагает начать войну с НАТО силами украинской армии даже без российской мобилизации.
Насчёт "програємо, але не за дні, а за довгі місяці" это вряд ли. Наверное, не за дни, но и не за "довгі місяці". Воевать без снарядов, патронов, противотанковых противовоздушных ракет в сегодняшней войне ни одна армия не умеет. Дубины и вилы как оружие давно потеряли всякое значение.
Вы неглупый человек, зачем тащите сюда такой бред? Для "вдохновления на смертный бой" он годится, для форума - нет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26935
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5208 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|144187
|
|
|6076
|531026
|
|
|1
|14034
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|