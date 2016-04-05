ЛАД написав:Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами".
врядли кто то сильно отслеживает своё происхождение. До 2014 я часто общался с русскими в Крыму, где мы отдыхали на одних и тех же пляжах. До 2008 политические вопросы были малопопулярны, политика никого не интересовала. Летом 2008, после вторжения рф в Грузию, с русскими стало как-то тяжело общаться. Они считали что "наказали" грузин, но со стороны это было гопничество. Тогда мне стало понятно у нас разные пути. Мне кажется даже говорили, типа вы следующие... или что-то такое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 16:52, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами".
врядли кто то сильно отслеживает своё происхождение. До 2014 я часто общался с русскими в Крыму, где мы отдыхали на одних и тех же пляжах. До 2008 политические вопросы были малопопулярны, политика никого не интересовала. Но после вторжения рф в Грузию стало как-то тяжело общаться. Тогда мне стало понятно у нас разные пути.
_hunter написав:Так оно же в обратную сторону ровно так же работает: а нафига гражданам государство, которое еще и защищать нужно? При этом: если балласт не нужен -- почему балласт не сбрасывают?
Тут мова про спосіб взамодії влади і суспільства. При феодальній є аристократія, люди високого духу й є планктон, кріпаки. Сакралізація влади через церкву й богообраність, зара в нас по формі буржуазна демократія , де через вибори проходить сакралізація або легітимізація влади. Но. Основа влади це насильство. Або гвинтівка. Це реальність а решта то питання віри тепер слідіть за руками далі. Війна то тільки термін. Слово ніби одне, но називаєм ми ним різні речі. Є війна феодальна , коли люди з голубою кровю ріжуть одне одному глотки а планктон не трогають, є коли убивають чоловіків а жінок забирають як ресурс. Є Біблійний варіант коли вбивають всіх, даж худобу короч ЗАВЖДИ це гра за певними правилами і завжди є недоторкані. Нам обясняють шо війна як в 2 світові на знищення, но самий вершок лишає за собою варіант домовитись і даж право на недорканість приватної власності. Арешт активів це не націоналізація. і планктон чи баласт тож надіється на те саме... случай в бучі не розглядається як єдино можливий варіант взаємодії з окупантом проблема в чому? Раніше хитрожопі обманювали пасіонаріїв, зара пасіонаріїв стало набагато менше, а армія збільшилась , і треба ще більше. у відповідності до пропонованої нам концепції війни... як це зробити? Загнавши поліцаїв, сбу , тцкашників в штурмовики? По перше вони на таке не підписувались. Візьмем сфєрічєського спецназівця мвс в вакуумі . Він нанімався виконувати завдання 2 рази в рік, після дощику в четвер, в чисельній перевазі, при тотальній перевазі в озброєнні і необученому противнику. Згоден він сидіти під мінометним обстрілом тижнями в окопній багнюці? А по друге влада втратить інструмент примусу. І це не тільки будуть проблеми самої влади, це стане проблемою й для більшої частини "баласту" . Тому буде по іншому, каральний апарат збільшать і поженуть хитрожопих та баласт. Нє, воно б краще війна професіоналів, або ще лучше поєдинок богатирів- вдіваєм в бойові , тактічєські трусіки й маєчки Путіна й Зеленського даєм їм по молотку і хай здійсниться Божа Воля!
ЛАД написав:Путин хочет возродить не Союз, а Российскую империю и восстановить её территорию.
Украина далеко не главный аттрибут Российской империи. И для её возрождения можно было б начать с кого-то попроще (Грузия, Армения). Имхо в мотивах превалирует "утереть нос" без какой либо идеологии. Иначе бы идеология рекламировала бы "как станет хорошо когда империя возродится". Пока что всё что говорят рус.чиновники - унизить, унизить и снова унизить.
Именно что атрибут. Грузия, Армения, Прибалтика это мелочи, которые не определяют силу империи. Даже потеря Средней Азии не так болезненна, как потеря Украины. Всё это не идёт ни в какое сравнение. Путин рассматривает Союз как продолжение Росс. империи. Он никогда даже близко не вспоминал о возврате к советской идеологии. Только к российской. В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей. И о "геополитической катастрофе" в результате развала Союза он говорит именно как о потере территорий, силы и влияния в мире. Для восстановления силы и влияния захват Грузии и/или Армении ничего не даст. Нужна в первую очередь именно Украина. Российская империя без Украины уже совсем не то. Ну и + близость к Зап. Европе, которая ему нужна и на восстановление связей с которой он наверняка рассчитывает. Но на своих условиях. Хотя бы таких же, как были у Росс. империи, а, возможно, и лучших. Благодаря нефти и газу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 гру, 2023 17:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей.
народ рф до сих пор не знает "целей сво". Потому что их нет. Была бы цель восстановление империи, о ней бы кричали из каждого русского утюга. Год назад путен говорил что цель - защита Донбасса. Может прочитав вас у него появится цель восстановить империю.
ЛАД написав:В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей.
народ рф до сих пор не знает "целей сво". Потому что их нет. Была бы цель восстановление империи о ней бы кричали из каждого русского утюга.
Неверно. "Кричать" об этом нельзя. Тогда это явная угроза прибалтам и Польше. И, соответственно, НАТО. Это меняет расклады войны и стимулы для стран НАТО. Да и отношение "глобального Юга". Можно говорить о "вставании с колен" и возрождения "величия". Об этом и говорят.
ЛАД написав:Можно говорить о "вставании с колен" и возрождения "величия". Об этом и говорят.
это больше к комплексам, чем к империи. Возрождения империи не будет, потому что вся средняя Азия под протекцией Китая, а Польша, Прибалтика и Финляндия под НАТО. Безнаказанно можно захватить Белорусь, Грузию, Армению, Молдову и часть Украины. На империю это не тянет.
ЛАД написав:"Кричать" об этом нельзя.
не кричат потому что не хотят обосраться невыполнимыми целыми. Больше скажу, рф с трудом переваривает оккупированные "новые территории", тяжело воевать и одновременно кормить растущее количество иждивенцев. Сколько там путен пообещал влить в них денег?
Для оккупированных Россией территорий Украины картинка была нарисована еще более красочная. Путин пообещал, что Москва будет ежегодно вкладывать триллион рублей в эти территории. Много ли это? Всего из федерального бюджета потратили за первые 11 месяцев этого года 26,8 трлн рублей — вроде бы 1 трлн рублей от этой суммы это не так много.
Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 млрд — это почти равно сумме, которую Путин обещал вкладывать в оккупированные регионы. При этом не стоит забывать, что Россия сейчас восстанавливает украинские города, которые сама же и разрушила. https://www.bbc.com/russian/articles/cn0qjjz0e94o
вероятность, что путен пойдёт сильно дальше существующих границ я оцениваю как нулевую. Не такой он богатый, каким хочет выглядеть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 17:26, всього редагувалось 1 раз.