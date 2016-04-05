Додано: Сер 20 гру, 2023 17:05

vitaliiangel написав: ЛАД написав: Путин хочет возродить не Союз, а Российскую империю и восстановить её территорию. Путин хочет возродить не Союз, а Российскую империю и восстановить её территорию. Украина далеко не главный аттрибут Российской империи. И для её возрождения можно было б начать с кого-то попроще (Грузия, Армения). Имхо в мотивах превалирует "утереть нос" без какой либо идеологии. Иначе бы идеология рекламировала бы "как станет хорошо когда империя возродится". Пока что всё что говорят рус.чиновники - унизить, унизить и снова унизить. Украина далеко не главный аттрибут Российской империи. И для её возрождения можно было б начать с кого-то попроще (Грузия, Армения). Имхо в мотивах превалирует "утереть нос" без какой либо идеологии. Иначе бы идеология рекламировала бы "как станет хорошо когда империя возродится". Пока что всё что говорят рус.чиновники - унизить, унизить и снова унизить.

советской

российской

Именно что атрибут.Грузия, Армения, Прибалтика это мелочи, которые не определяют силу империи.Даже потеря Средней Азии не так болезненна, как потеря Украины. Всё это не идёт ни в какое сравнение.Путин рассматривает Союз как продолжение Росс. империи. Он никогда даже близко не вспоминал о возврате кидеологии. Только кВ захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей.И о "геополитической катастрофе" в результате развала Союза он говорит именно как о потере территорий, силы и влияния в мире.Для восстановления силы и влияния захват Грузии и/или Армении ничего не даст. Нужна впервую очередь именно Украина.Российская империя без Украины уже совсем не то.Ну и + близость к Зап. Европе, которая ему нужна и на восстановление связей с которой он наверняка рассчитывает. Но на своих условиях. Хотя бы таких же, как были у Росс. империи, а, возможно, и лучших. Благодаря нефти и газу.