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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59485949595059515952>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:48

  ЛАД написав:Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами".
врядли кто то сильно отслеживает своё происхождение. До 2014 я часто общался с русскими в Крыму, где мы отдыхали на одних и тех же пляжах. До 2008 политические вопросы были малопопулярны, политика никого не интересовала. Летом 2008, после вторжения рф в Грузию, с русскими стало как-то тяжело общаться. Они считали что "наказали" грузин, но со стороны это было гопничество. Тогда мне стало понятно у нас разные пути. Мне кажется даже говорили, типа вы следующие... или что-то такое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 16:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:50

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами".
врядли кто то сильно отслеживает своё происхождение. До 2014 я часто общался с русскими в Крыму, где мы отдыхали на одних и тех же пляжах. До 2008 политические вопросы были малопопулярны, политика никого не интересовала. Но после вторжения рф в Грузию стало как-то тяжело общаться. Тогда мне стало понятно у нас разные пути.

Я не о генах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:51

  _hunter написав:Так оно же в обратную сторону ровно так же работает: а нафига гражданам государство, которое еще и защищать нужно? :wink:
При этом: если балласт не нужен -- почему балласт не сбрасывают?

Тут мова про спосіб взамодії влади і суспільства.
При феодальній є аристократія, люди високого духу й є планктон, кріпаки. Сакралізація влади через церкву й богообраність,
зара в нас по формі буржуазна демократія , де через вибори проходить сакралізація або легітимізація влади.
Но. Основа влади це насильство. Або гвинтівка. Це реальність а решта то питання віри :wink:
тепер слідіть за руками далі.
Війна то тільки термін.
Слово ніби одне, но називаєм ми ним різні речі.
Є війна феодальна , коли люди з голубою кровю ріжуть одне одному глотки а планктон не трогають,
є коли убивають чоловіків а жінок забирають як ресурс. Є Біблійний варіант коли вбивають всіх, даж худобу :lol: короч ЗАВЖДИ це гра за певними правилами і завжди є недоторкані. Нам обясняють шо війна як в 2 світові на знищення, но самий вершок лишає за собою варіант домовитись і даж право на недорканість приватної власності. Арешт активів це не націоналізація. :wink:
і планктон чи баласт тож надіється на те саме... случай в бучі не розглядається як єдино можливий варіант взаємодії з окупантом :lol:
проблема в чому? Раніше хитрожопі обманювали пасіонаріїв, зара пасіонаріїв стало набагато менше, а армія збільшилась , і треба ще більше. у відповідності до пропонованої нам концепції війни...
як це зробити? Загнавши поліцаїв, сбу , тцкашників в штурмовики? По перше вони на таке не підписувались.
Візьмем сфєрічєського спецназівця мвс в вакуумі . Він нанімався виконувати завдання 2 рази в рік, після дощику в четвер, в чисельній перевазі, при тотальній перевазі в озброєнні і необученому противнику. Згоден він сидіти під мінометним обстрілом тижнями в окопній багнюці?
А по друге влада втратить інструмент примусу.
І це не тільки будуть проблеми самої влади, це стане проблемою й для більшої частини "баласту" .
Тому буде по іншому, каральний апарат збільшать і поженуть хитрожопих та баласт.
Нє, воно б краще війна професіоналів, або ще лучше поєдинок богатирів-
вдіваєм в бойові , тактічєські трусіки й маєчки Путіна й Зеленського даєм їм по молотку і хай здійсниться Божа Воля!
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:05

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Путин хочет возродить не Союз, а Российскую империю и восстановить её территорию.
Украина далеко не главный аттрибут Российской империи. И для её возрождения можно было б начать с кого-то попроще (Грузия, Армения). Имхо в мотивах превалирует "утереть нос" без какой либо идеологии. Иначе бы идеология рекламировала бы "как станет хорошо когда империя возродится". Пока что всё что говорят рус.чиновники - унизить, унизить и снова унизить.

Именно что атрибут.
Грузия, Армения, Прибалтика это мелочи, которые не определяют силу империи.
Даже потеря Средней Азии не так болезненна, как потеря Украины. Всё это не идёт ни в какое сравнение.
Путин рассматривает Союз как продолжение Росс. империи. Он никогда даже близко не вспоминал о возврате к советской идеологии. Только к российской.
В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей.
И о "геополитической катастрофе" в результате развала Союза он говорит именно как о потере территорий, силы и влияния в мире.
Для восстановления силы и влияния захват Грузии и/или Армении ничего не даст. Нужна в
первую очередь именно Украина.
Российская империя без Украины уже совсем не то.
Ну и + близость к Зап. Европе, которая ему нужна и на восстановление связей с которой он наверняка рассчитывает. Но на своих условиях. Хотя бы таких же, как были у Росс. империи, а, возможно, и лучших. Благодаря нефти и газу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 гру, 2023 17:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:09

  ЛАД написав:В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей.
народ рф до сих пор не знает "целей сво". Потому что их нет. Была бы цель восстановление империи, о ней бы кричали из каждого русского утюга. Год назад путен говорил что цель - защита Донбасса. Может прочитав вас у него появится цель восстановить империю.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:11

  vitaliiangel написав:
  beee написав:единственный выход из тупика - это путь экономического чуда по азиатскому типу.
другого нет.
а можете поподробнее? экономическое чудо здесь нарастить экспорт или внутреннее потребление?

-- да. :lol:
Но это ровно те же самые рассуждения об "изобретение пороха 2.0", только с другой стороны -- экономической. -- к реальной жизни, увы, никакого отношения не имеют.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:14

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей.
народ рф до сих пор не знает "целей сво". Потому что их нет. Была бы цель восстановление империи о ней бы кричали из каждого русского утюга.

Неверно.
"Кричать" об этом нельзя. Тогда это явная угроза прибалтам и Польше. И, соответственно, НАТО. Это меняет расклады войны и стимулы для стран НАТО. Да и отношение "глобального Юга".
Можно говорить о "вставании с колен" и возрождения "величия". Об этом и говорят.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:15

  Banderlog написав:Тому буде по іншому, каральний апарат збільшать і поженуть хитрожопих та баласт.

І начебто баласт стане-виявиться вкрай потрібним.
Діалектика))

Це все зрозуміло, цікаво -- в яку обгортку це все обернуть. І коли скажуть отому баласту -- так ти короткозорий.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:15

Banderlog
Согласен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:16

  ЛАД написав:Можно говорить о "вставании с колен" и возрождения "величия". Об этом и говорят.
это больше к комплексам, чем к империи. Возрождения империи не будет, потому что вся средняя Азия под протекцией Китая, а Польша, Прибалтика и Финляндия под НАТО. Безнаказанно можно захватить Белорусь, Грузию, Армению, Молдову и часть Украины. На империю это не тянет.
  ЛАД написав:"Кричать" об этом нельзя.
не кричат потому что не хотят обосраться невыполнимыми целыми. Больше скажу, рф с трудом переваривает оккупированные "новые территории", тяжело воевать и одновременно кормить растущее количество иждивенцев. Сколько там путен пообещал влить в них денег?

Для оккупированных Россией территорий Украины картинка была нарисована еще более красочная. Путин пообещал, что Москва будет ежегодно вкладывать триллион рублей в эти территории. Много ли это? Всего из федерального бюджета потратили за первые 11 месяцев этого года 26,8 трлн рублей — вроде бы 1 трлн рублей от этой суммы это не так много.

Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 млрд — это почти равно сумме, которую Путин обещал вкладывать в оккупированные регионы. При этом не стоит забывать, что Россия сейчас восстанавливает украинские города, которые сама же и разрушила.
https://www.bbc.com/russian/articles/cn0qjjz0e94o


вероятность, что путен пойдёт сильно дальше существующих границ я оцениваю как нулевую. Не такой он богатый, каким хочет выглядеть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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